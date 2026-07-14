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Lamine Yamal, replică de milioane în scandalul iscat înainte de Franța – Spania! Răspuns tăios la adresa fostului premier iberic

Lamine Yamal a reacționat cu privire la afirmațiile controversate făcute de fostul prim-ministru al Spaniei, Mariano Rajoy, despre naționala Franței.
Bogdan Mariș
14.07.2026 | 19:45
Lamine Yamal replica de milioane in scandalul iscat inainte de Franta Spania Raspuns taios la adresa fostului premier iberic
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Lamine Yamal (19 ani) a reacționat după scandalul de rasism provocat de fostul prim-ministru al Spaniei, Mariano Rajoy. FOTO: Hepta
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Mariano Rajoy, fostul prim-ministru al Spaniei, a provocat un scandal uriaș de rasism înainte de semifinala contra Franței de la Cupa Mondială. Politicianul a afirmat că naționala lui Didier Deschamps a realizat performanțe în ultimii ani „fără jucători francezi”. Starul ibericilor, Lamine Yamal (19 ani) i-a oferit replica fostului prim-ministru.

Lamine Yamal i-a oferit replica fostului prim-ministru al Spaniei

Lamine Yamal s-a născut în localitatea Esplugues de Llobregat, aproape de Barcelona, însă părinții săi sunt imigranți, tatăl fiind originar din Maroc, iar mama din Guineea Ecuatorială. Înainte de meciul cu Franța, starul Barcelonei a fost întrebat despre afirmațiile făcute de Mariano Rajoy, și i-a oferit replica politicianului de 71 de ani, prim-ministru al Spaniei în perioada 2011-2018.

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„Cred că mâine (n.r. marți) vom juca unul dintre cele mai frumoase meciuri care pot exista la un Mondial. Nu cred că este loc să vorbim despre asta, dar dacă fotbalul servește la ceva, este tocmai la integrare în cadrul societății. Nu există un exemplu mai bun decât Franța și noi, care suntem exemple de integrare”, a spus Lamine Yamal la conferința de presă premergătoare semifinalei cu Franța, care se va disputa marți, începând cu ora 22:00.

Declarațiile lui Mariano Rajoy, condamnate vehement de francezi

Declarațiile lui Rajoy au fost condamnate de lumea fotbalului, însă una dintre cele mai dure reacții a venit din partea lui Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal. „Declarațiile lui Mariano Rajoy despre naționala Franței au un iz de rasism intolerabil. Și ridică semne de întrebare despre climatul detestabil care generează asemenea derapaje.

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Jucătorii noștri nu trebuie să primească niciun certificat de naționalitate de la un fost premier spaniol. Naționala Franței este Franța”, a afirmat oficialul pe contul său de X. Nu este primul scandal de rasism în care a fost implicată naționala Franței la această Cupă Mondială, Kylian Mbappe fiind atacat de o senatoare din Paraguay după duelul din optimi.

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