Lamine Yamal, replică de milioane în scandalul iscat înainte de Franța – Spania! Răspuns tăios la adresa fostului premier iberic

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Mariano Rajoy, fostul prim-ministru al Spaniei, a provocat un scandal uriaș de rasism înainte de semifinala contra Franței de la Cupa Mondială. Politicianul a afirmat că naționala lui Didier Deschamps a realizat performanțe în ultimii ani „fără jucători francezi”. Starul ibericilor, Lamine Yamal (19 ani) i-a oferit replica fostului prim-ministru.

Lamine Yamal i-a oferit replica fostului prim-ministru al Spaniei

Lamine Yamal s-a născut în localitatea Esplugues de Llobregat, aproape de Barcelona, însă părinții săi sunt imigranți, tatăl fiind originar din Maroc, iar mama din Guineea Ecuatorială. Înainte de meciul cu Franța, starul Barcelonei a fost întrebat despre afirmațiile făcute de Mariano Rajoy, și i-a oferit replica politicianului de 71 de ani, prim-ministru al Spaniei în perioada 2011-2018.

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„Cred că mâine (n.r. marți) vom juca unul dintre cele mai frumoase meciuri care pot exista la un Mondial. Nu cred că este loc să vorbim despre asta, dar dacă fotbalul servește la ceva, este tocmai la integrare în cadrul societății. Nu există un exemplu mai bun decât Franța și noi, care suntem exemple de integrare”, a spus Lamine Yamal la conferința de presă premergătoare .

Declarațiile lui Mariano Rajoy, condamnate vehement de francezi

Declarațiile lui Rajoy au fost condamnate de lumea fotbalului, însă una dintre cele mai dure reacții a venit din partea lui Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal. „Declarațiile lui Mariano Rajoy despre naționala Franței au un iz de rasism intolerabil. Și ridică semne de întrebare despre climatul detestabil care generează asemenea derapaje.

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Les propos de Mariano Rajoy évoquant l'équipe de France comportent des relents de racisme intolérables.

Et interrogent sur le détestable climat qui génère de tels remugles.

Nos joueurs n'ont aucun certificat de nationalité à recevoir d'un ancien Premier ministre espagnol.… — Philippe Diallo (@PhilippeDiallo)

Jucătorii noștri nu trebuie să primească niciun certificat de naționalitate de la un fost premier spaniol. Naționala Franței este Franța”, a afirmat oficialul pe contul său de X. Nu este primul scandal de rasism în care a fost implicată naționala Franței la această Cupă Mondială, .