Lamine Yamal show! Barcelona a zdrobit revelația din Seria A cu fotbalistul de 18 ani în prim plan

Barcelona a obținut victoria împotriva lui Como 1907, una dintre revelației sezonului trecut din Seria A, pe care a surclasat-o cu 5-0. Și-a adjudecat Trofeul Gamper și a câștigat ultimul amical înaintea începerii sezonului.

Cinci goluri în 50 de minute

Catalanii, care au arătat o poftă uriașă de joc, au rezolvat partida în primele 50 de minute, când au ridicat scorul la 5-0. În absența lui Lewandowski, accidentat, Hansi Flick a mizat pe englezul Rashford ca vârf împins.

Fostul fotbalist de la Manchester United a ratat o ocazie uriașă, șutând pe lângă cu poarta goală în față. A dat însă pasa de gol la reușita lui Rapinha. El a fost înlocuit la pauză de Ferran Torres. Rămâne de văzut pe cine va miza Flick în campionat, ținând cont că Lewandowski va lipsi câteva săptămâni.

Starul meciului a fost însă Lamine Yamal, care a reușit o dublă. La fel și Fermin Lopez, care a dat un super-gol, cu o execuție la vinclu. Brazilianul Rapinha și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor. Catalanii au avut 19 șuturi la poartă, dintre care 8 pe poartă.

Araujo în locul lui Inigo Martinez

În absența lui, perechea de fundași centrali a fost formată din Araujo și Cubarsí. Surprinzătoare a fost însă titularizarea lui Eric Garcia înaintea lui Koundé, pe postul de fundaș dreapta.

Como, antrenată de fostul jucător al Barcelonei, Cesc Fabregas și cu Sergi Roberto între titulari n-a mișcat în fața tăvălugului echipei lui Hansi Flick, deși începuse bine meciul, jucând curajos în primele 15 minute.

Debut în La Liga cu Mallorca

Campioana Spaniei întâlnește în prima etapă Mallorca, în deplasare. Rivala Real Madrid joacă acasă cu Osasuna.

Analizând meciul contra lui Como, specialiștii din Spania o văd tot pe Barcelona favorită la câștigarea campionatului. Capacitatea echipei de a înscrie goluri este aceeași ca anul trecut, iar în apărarea continuă să folosească cu precizie capcana ofsaidului. Ieri, italienii au fost prinși de patru ori în afara jocului în doar 11 minute.

FC Barcelona – Como 5-0

GOLURI: 1-0 – 21′ Fermín, 2-0 – 35′ Fermín, 3-0 – 37′ Raphinha, 4-0 – 45+2 Lamine Yamal, 5-0 – 48′ Lamine Yamal.

FC BARCELONA: Joan Garcia – Eric Garcia (Koundé 46′), Araujo, (Christensen 77′), Cubarsí (Jofre 88′), Balde (Gerard Martín 77′) – Pedri (Gavi 66′), De Jong (Casadó 46′), Fermín (Dro 77′) – Lamine Yamal (Bardghji 77′), Rashford (Ferran Torres 46′) – Raphinha (Toni Fernández 77′)