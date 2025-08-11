Sport

Lamine Yamal show! Barcelona a zdrobit revelația din Seria A cu fotbalistul de 18 ani în prim plan

Catalanii și-au adjudecat Trofeul Gamper, câștigând cu 5-0 în fața italienilor de la Como, meci în care Yamal a strălucit
Catalin Oprea
11.08.2025 | 07:15
Lamine Yamal show Barcelona a zdrobit revelatia din Seria A cu fotbalistul de 18 ani in prim plan
ULTIMA ORĂ
FC Barcelona a facut scor contra italienilor de la Como FOTO facebook

Barcelona a obținut victoria împotriva lui Como 1907, una dintre revelației sezonului trecut din Seria A, pe care a surclasat-o cu 5-0. Și-a adjudecat Trofeul Gamper și a câștigat ultimul amical înaintea începerii sezonului.

ADVERTISEMENT

Cinci goluri în 50 de minute

Catalanii, care au arătat o poftă uriașă de joc, au rezolvat partida în primele 50 de minute, când au ridicat scorul la 5-0. În absența lui Lewandowski, accidentat, Hansi Flick a mizat pe englezul Rashford ca vârf împins.

Fostul fotbalist de la Manchester United a ratat o ocazie uriașă, șutând pe lângă cu poarta goală în față. A dat însă pasa de gol la reușita lui Rapinha. El a fost înlocuit la pauză de Ferran Torres. Rămâne de văzut pe cine va miza Flick în campionat, ținând cont că Lewandowski va lipsi câteva săptămâni.

ADVERTISEMENT

Starul meciului a fost însă Lamine Yamal, care a reușit o dublă. La fel și Fermin Lopez, care a dat un super-gol, cu o execuție la vinclu. Brazilianul Rapinha și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor. Catalanii au avut 19 șuturi la poartă, dintre care 8 pe poartă.

Araujo în locul lui Inigo Martinez

A fost primul meci al Barcelonei fără Inigo Martinez, plecat la Al Nassr. În absența lui, perechea de fundași centrali a fost formată din Araujo și Cubarsí. Surprinzătoare a fost însă titularizarea lui Eric Garcia înaintea lui Koundé, pe postul de fundaș dreapta.

ADVERTISEMENT
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața...
Digi24.ro
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”

Como, antrenată de fostul jucător al Barcelonei, Cesc Fabregas și cu Sergi Roberto între titulari n-a mișcat în fața tăvălugului echipei lui Hansi Flick, deși începuse bine meciul, jucând curajos în primele 15 minute.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a intrat în direct și a început
Digisport.ro
Gigi Becali a intrat în direct și a început "tirada"! Cum a numit-o pe FCSB, după 0-1 cu Unirea Slobozia

Debut în La Liga cu Mallorca

Barcelona este într-o formă excelentă, înaintea debutului în La Liga, de la sfârșitul săptămânii viitoare. Campioana Spaniei întâlnește în prima etapă Mallorca, în deplasare. Rivala Real Madrid joacă acasă cu Osasuna.

ADVERTISEMENT

Analizând meciul contra lui Como, specialiștii din Spania o văd tot pe Barcelona favorită la câștigarea campionatului. Capacitatea echipei de a înscrie goluri este aceeași ca anul trecut, iar în apărarea continuă să folosească cu precizie capcana ofsaidului. Ieri, italienii au fost prinși de patru ori în afara jocului în doar 11 minute.

FC Barcelona – Como 5-0

GOLURI: 1-0 – 21′ Fermín, 2-0 – 35′ Fermín, 3-0 – 37′ Raphinha, 4-0 – 45+2 Lamine Yamal, 5-0 – 48′ Lamine Yamal.

FC BARCELONA: Joan Garcia – Eric Garcia (Koundé 46′), Araujo, (Christensen 77′), Cubarsí (Jofre 88′), Balde (Gerard Martín 77′) – Pedri (Gavi 66′), De Jong (Casadó 46′), Fermín (Dro 77′) – Lamine Yamal (Bardghji 77′), Rashford (Ferran Torres 46′) – Raphinha (Toni Fernández 77′)

 

 

Fostul rapidist, dublă de senzație în doar 7 minute!
Fanatik
Fostul rapidist, dublă de senzație în doar 7 minute!
Fotbaliștii lui Becali, chemați de urgență de Mustață după FCSB – Slobozia 0-1....
Fanatik
Fotbaliștii lui Becali, chemați de urgență de Mustață după FCSB – Slobozia 0-1. Mesajul surprinzător al liderului de la Peluza Nord. Video
Gigi Becali a anunțat ce jucător nu va mai fi titular la FCSB:...
Fanatik
Gigi Becali a anunțat ce jucător nu va mai fi titular la FCSB: ”E o greșeală mare!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Colegul care l-a șocat pe Florin Gardoș: 'Era un nebun de legat, capabil...
iamsport.ro
Colegul care l-a șocat pe Florin Gardoș: 'Era un nebun de legat, capabil să prăpădească 40.000.000 de euro'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!