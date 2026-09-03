Sport

Lamine Yamal, schimbare de look, după ce a cucerit Cupa Mondială. Fotbalistul și-a respectat promisiunea

După ce a câștigat Campionatul Mondial 2026 a decis să treacă la fapte. Lamine Yamal și-a dus la bun sfârșit angajamentul făcut în timpul evenimentului sportiv.
Alexa Serdan
03.09.2026 | 17:25
Lamine Yamal schimbare de look dupa ce a cucerit Cupa Mondiala Fotbalistul sia respectat promisiunea
Lamine Yamal a apărut cu un look nou. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Ce schimbare de look și-a făcut Lamine Yamal după ce a cucerit Cupa Mondială cu Spania. Tânărul atacant și-a respectat promisiunea la care a cumpătat destul de mult înainte să o expună. A dat dovadă de multă chibzuință în alegerea sa.

Cum arată în prezent Lamine Yamal

Câștigătorul de la Euro 2024 cu Spania, Lamine Yamal (19 ani), traversează una dintre cele mai bune perioade din viața sa. Campionul de la Cupa Mondială 2026 a primit încă un trofeu important, la premiile Asociației Fotbaliștilor Spanioli, unde a fost însoțit de iubita sa. Actrița și influencerița Ines Garcia (21 ani) a făcut ravagii cu o ținută specială.

ADVERTISEMENT

Îndrăgostiții au fost remarcați imediat ce au pășit pe covorul roșu, lumina reflectoarelor scoțând la iveală și un alt detaliu. Starul celor de la Barcelona are un look nou. A trecut printr-o schimbare subtilă, după ce și-a luat un angajament foarte rezonabil în urmă cu puțin timp. Chestionat de jurnaliști, atacantul a promis că își va lăsa barbă și mustață.

„Promit că, dacă voi câștiga Cupa Mondială, îmi voi lăsa barbă și mustață…Timp de un an? Nu, trei săptămâni!”, a spus cunoscutul sportiv, conform eldesmarque.com. Astfel, a decis să facă această transformare doar în cazul în care ridică trofeul cu echipa națională de fotbal. Și pentru că l-a câștigat a trecut la fapte.

ADVERTISEMENT
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi...
Digi24.ro
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA

Cel mai probabil în perioada următoare Lamine Yamal nu va renunța la această transformare. Fotbalistul și-a etalat actualul look într-o escapadă romantică cu iubita sa, Ines Garcia, la Paris. Cu această ocazie, a distribuit o imagine cu modelul la secțiunea Stories de pe Instagram, unde a numit-o pe vedetă o „prințesă”.

ADVERTISEMENT
Fiica cea mare a lui Gigi Becali a primit lovitura de la instanță
Digisport.ro
Fiica cea mare a lui Gigi Becali a primit lovitura de la instanță

 

Lamine Yamal, escapadă romantică la Paris

Lamine Yamal și actuala parteneră de viață, Ines Garcia, au profitat din plin de timpul petrecut împreună. S-au fotografiat pe terasa unui hotel din Paris, în timp ce iau micul dejun. Imaginea surprinzătoare este inedită pentru că în spatele lor apare unul dintre cele mai emblematice obiective din oraș.

ADVERTISEMENT

Turnul Eiffel nu este singura atracție pe care au bifat-o.  Cuplul s-a bucurat de o vacanță foarte frumoasă și a recurs la numeroase activități. Ei s-au plimbat cu bicicletele, după apusul soarelui, bucurându-se de faptul că sunt puțini oameni pe stradă. Astfel, atacantul a ajuns în atenția tuturor nu doar datorită carierei, dar și planului amoros.

De curând, cântăreața Nicki Nicole a dezvăluit cine a dictat, de fapt, regulile în povestea lor de dragoste. Frumoasa brunetă a povestit că mama fotbalistului este implicată în toate aspectele fiului său, inclusiv în viața sentimentală a acestuia. Femeia este o prezență constantă în tribune, susținându-l pe Lamine Yamal necondiționat.

ADVERTISEMENT
Culisele transferului lui Korenica la FCSB! Florin Vulturar, dezvăluiri despre negocieri: “Am început...
Fanatik
Culisele transferului lui Korenica la FCSB! Florin Vulturar, dezvăluiri despre negocieri: “Am început discuţiile când a plecat Florin Tănase în Cipru!”
Eveniment de amploare la Casa Fotbalului! Cluburile din România fac un pas important...
Fanatik
Eveniment de amploare la Casa Fotbalului! Cluburile din România fac un pas important spre fotbalul european. Cine a fost prezent
Apariție-surpriză a lui Dan Petrescu! Italienii au rămas mască după ce l-au văzut
Fanatik
Apariție-surpriză a lui Dan Petrescu! Italienii au rămas mască după ce l-au văzut
Tags:
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
E convins că FCSB va oferta alt fotbalist de la CFR Cluj: 'Asta...
iamsport.ro
E convins că FCSB va oferta alt fotbalist de la CFR Cluj: 'Asta se face în culise! Vă spun sigur'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!