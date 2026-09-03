Ce schimbare de look și-a făcut Lamine Yamal după ce a cucerit Cupa Mondială cu Spania. Tânărul atacant și-a respectat promisiunea la care a cumpătat destul de mult înainte să o expună. A dat dovadă de multă chibzuință în alegerea sa.
Câștigătorul de la Euro 2024 cu Spania, Lamine Yamal (19 ani), traversează una dintre cele mai bune perioade din viața sa. Campionul de la Cupa Mondială 2026 a primit încă un trofeu important, la premiile Asociației Fotbaliștilor Spanioli, unde a fost însoțit de iubita sa. Actrița și influencerița Ines Garcia (21 ani) a făcut ravagii cu o ținută specială.
Îndrăgostiții au fost remarcați imediat ce au pășit pe covorul roșu, lumina reflectoarelor scoțând la iveală și un alt detaliu. Starul celor de la Barcelona are un look nou. A trecut printr-o schimbare subtilă, după ce și-a luat un angajament foarte rezonabil în urmă cu puțin timp. Chestionat de jurnaliști, atacantul a promis că își va lăsa barbă și mustață.
„Promit că, dacă voi câștiga Cupa Mondială, îmi voi lăsa barbă și mustață…Timp de un an? Nu, trei săptămâni!”, a spus cunoscutul sportiv, conform eldesmarque.com. Astfel, a decis să facă această transformare doar în cazul în care ridică trofeul cu echipa națională de fotbal. Și pentru că l-a câștigat a trecut la fapte.
Cel mai probabil în perioada următoare Lamine Yamal nu va renunța la această transformare. Fotbalistul și-a etalat actualul look într-o escapadă romantică cu iubita sa, Ines Garcia, la Paris. Cu această ocazie, a distribuit o imagine cu modelul la secțiunea Stories de pe Instagram, unde a numit-o pe vedetă o „prințesă”.
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Lamine Yamal și actuala parteneră de viață, Ines Garcia, au profitat din plin de timpul petrecut împreună. S-au fotografiat pe terasa unui hotel din Paris, în timp ce iau micul dejun. Imaginea surprinzătoare este inedită pentru că în spatele lor apare unul dintre cele mai emblematice obiective din oraș.
Turnul Eiffel nu este singura atracție pe care au bifat-o. Cuplul s-a bucurat de o vacanță foarte frumoasă și a recurs la numeroase activități. Ei s-au plimbat cu bicicletele, după apusul soarelui, bucurându-se de faptul că sunt puțini oameni pe stradă. Astfel, atacantul a ajuns în atenția tuturor nu doar datorită carierei, dar și planului amoros.
De curând, cântăreața Nicki Nicole a dezvăluit cine a dictat, de fapt, regulile în povestea lor de dragoste. Frumoasa brunetă a povestit că mama fotbalistului este implicată în toate aspectele fiului său, inclusiv în viața sentimentală a acestuia. Femeia este o prezență constantă în tribune, susținându-l pe Lamine Yamal necondiționat.