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Lamine Yamal și-a ridicat tricoul, iar vânzările au explodat! Cum a dat lovitura o firmă care comercializează boxeri

Lamine Yamal (19 ani) a câștigat Cupa Mondială 2026, dar fotbalul nu a fost singurul câștigător. O firmă care comercializează boxeri a înregistrat vânzări record datorită starului spaniol.
Traian Terzian
23.07.2026 | 10:47
Lamine Yamal sia ridicat tricoul iar vanzarile au explodat Cum a dat lovitura o firma care comercializeaza boxeri
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Cum a ajutat Lamine Yamal (19 ani) la creșterea vânzărilor pentru o firmă care comercializează boxeri. Sursă foto: colaj Fanatik
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Fără să vrea și fără a avea vreun contract semnat, Lamine Yamal a ajutat o companie să dea marea lovitură. Boxerii afișați de campionul mondial pe tot parcursul turneului final, dar mai ales în finala cu Argentina, vizionată în întreaga lume, au dus la vânzări masive pentru o firmă din Germania.

Lamine Yamal a contribuit la vânzări uriașe de boxeri

În timpul partidei Spania – Argentina 1-0, din finala Cupei Mondiale 2026, Lamine Yamal și-a ridicat în mai multe rânduri tricoul. Cum starul ibericilor are obiceiul să poarte șortul sub talie, de fiecare dată s-a putut vedea foarte bine banda boxerilor pe care îi purta și pe care era trecut numele firmei producătoare: 6PM.

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Nu a fost o strategie de marketing atent planificată și nici nu a fost ceva intenționat, dar expunerea mărcii de lenjerie intimă nu a trecut neobservată. Imaginile s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare, în timp ce brandul și fondatorul său, Achraf Ait Bouzalim, au sărbătorit momentul neașteptat distribuind pe Instagram capturi cu Yamal de la finală.

Conform Marca, magazinul online care distribuie respectivii boxeri a fost luat cu asalt de fani, cererea a crescut vertiginos, iar unele modele s-au epuizat extrem rapid. Deși 6PM nu a publicat cifre detaliate ale vânzărilor care să confirme exact câte bucăți au fost vândute datorită Yamal, atenția bruscă acordată produsului a fost incontestabilă.

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Cât costă o pereche din boxerii purtați de Lamine Yamal

Lenjeria intimă se vinde de obicei în pachete de două bucăți pentru aproximativ 30 de euro, dar există și seturi de patru la 54 de euro și de șase la 72 de euro. Magazinul online al companiei oferă în prezent mai multe combinații de culori și a anunțat că pentru modele indisponibile urmează o reaprovizionare în curând.

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În condițiile în care brandurile de top au plătit sume enorme pentru publicitate în timpul finalei Cupei Mondiale, numele 6PM a apărut gratuit în mod repetat pe micile ecrane, în fotografii și în postările virale pe rețelele de socializare.

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Compania germană profită din plin de reclama făcută de Yamal

Compania cu sediul în Frankfurt, deținută de influencerul Achraf Ait Bouzalim, a profitat din plin de reclama făcută de Lamine Yamal și a postat în mediul online mai multe fotografii cu starul spaniol purtând diferite modele ale lenjeriei intime.

”Nu spunem că asta ajută la marcarea mai multor goluri, dar felicitări lui Lamine Yamal pentru câștigarea Cupei Mondiale din 2026 alături de La Roja”, este unul dintre mesajele apărute pe contul de Instagram al firmei, care a ajuns în acest moment la 483.000 de urmăritori.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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