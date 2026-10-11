Lamine Yamal și Harry Kane sunt marii favoriți la câștigarea Balonului de Aur! Care sunt principalele lor atuuri

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(19 ani) este văzut în acest moment de către jurnaliștii de la drept (33 de ani) în cursa pentru câștigarea „Balonului de Aur” din acest an. Iar în acest sens ei au făcut o analiză amplă în care au prezentat care ar fi în prezent atuurile celor doi mari fotbaliști.

Lamine Yamal și Harry Kane, principalii favoriți la câștigarea „Balonului de Aur” în acest an

Bineînțeles că în această bătălie se înscriu cu șanse reale și alți super-jucători, cum ar fi Kylian Mbappe (27 de ani), Raphinha (29 de ani) sau chiar Lionel Messi (39 de ani) într-o anumită măsură, cel care în scenariul în care ar câștiga din nou cel mai râvnit trofeu individual din lume ar ajunge la nu mai puțin de 9 astfel de distincții primite în cariera sa, chiar la scurt timp după retragerea lui de la naționala Argentinei.

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Extrem de important de notat în acest context este că în ancheta „Balonul de Aur” din acest an vor fi analizate performanțele sportive obținute de către nominalizați în perioada cuprinsă între 3 august 2025 și 19 iulie 2026, adică intervalul aferent sezonului competițional precedent. Mai exact, nu sunt luate în calcul prestațiile din stagiunea în curs.

Unde s-ar putea face diferența între Lamine Yamal și Harry Kane

Această chestiune îl dezavantajează în principiu pe Lamine Yamal, cel care are parte până acum de un start de sezon extrem de bun, atât la nivel individual, cât mai ales cu echipa de club, FC Barcelona. Deci din această perspectivă un mic avantaj pentru Harry Kane. Mergând mai departe, starul catalanilor impresionează mai mereu prin spectacol individual, driblinguri de impact și goluri de senzație, majoritatea venite bineînțeles din bandă.

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Harry Kane are cifre imbatabile în perioada analizată

De partea cealaltă, atacantul englez al lui Bayern Munchen continuă să fie un adevărat „killer” în fața porții, și în careu în general, având cifre incredibile când vine vorba despre golurile marcate. De asemenea, el obișnuiește foarte des să și coboare destul de mult în teren, în apropierea mijlocului chiar, pentru a intra în posesia mingii și pentru a trimite ulterior pase „luminoase” către coechipieri, pe toată lățimea suprafeței de joc. Kane domină în ceea ce privește contribuțiile la goluri, cu o medie fabuloasă de secvențe de joc influențate direct și încheiate prin reușite pe tabelă pentru echipa lui, de 1.5 astfel de momente per meci, cea mai mare astfel de rată din primele cinci campionate ale Europei în perioada analizată.

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Lamine Yamal este un „magician”

În schimb, așa cum Xavi Hernandez, fost mare fotbalist, dar și antrenor la FC Barcelona, în prezent selecționer la naționala Olandei, a punctat recent pentru The Athletic, Lamine Yamal nu ar avea rival în prezent când vine vorba despre pericolul generat pentru apărările adverse prin acțiuni individuale plecate din flanc:

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„Când e 1 la 1 cu adversarul e practic imposibil de oprit. Cea mai mare îngrijorare a echipelor adverse când joacă împotriva lui Lamine este să nu îl lase în situații de 1 la 1. Dacă ești fundaș, ai nevoie de susținere împotriva lui, iar Lamine știe asta. Lamine este deștept. Se gândește: ‘Dacă am trei jucători care mă marchează, asta înseamnă că este spațiu pe flancul opus sau trebuie să fie un coechipier liber pe undeva’.

Când îi atrage pe fundași asupra lui, deschide spații pentru coechipieri. Yamal știe că poate ajuta echipa chiar dacă trei apărători adverși se află lângă el și este întotdeauna gata să ofere o pasă decisivă. Fotbalul este în totalitate despre ‘fente’. Să te uiți într-o parte și să pasezi în altă parte, să îți păcălești adversarul că te duci în stânga și în schimb să mergi în dreapta, să-ți păcălești adversarii pentru a crea mici spații. Lamine este un jongler pur, un magician. Este dificil să prezici ce va face pentru că ascunde totul prin mișcări din corp. Ca apărător, în viteză maximă, nu ai cum să îți dai seama ce face până în ultimul moment”.

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Pentru „Balonul de Aur” votează și un român, Emanuel Roșu, jurnalist Fanatik

Gala „Balonului de Aur” din acest an a fost programată să se desfășoare pe data de 26 octombrie, pentru prima dată în istorie în afara Franței. Trofeul acordat în fiecare an de către prestigioasa publicație France Football are în mod tradițional decernarea la Paris. Doar că acum s-a dorit un omagiu pentru primul câștigător al trofeului, din anul 1956, englezul Stanley Matthews, întrucât este vorba despre o ediție aniversară, respectiv cea cu numărul 70. Așadar, gala se va desfășura la Londra, deci acasă la Harry Kane. În fiecare an, jurnaliști din întreaga lume votează pentru stabilirea câștigătorului „Balonului de Aur”. De mai mult timp, reprezentantul României în acest sens este