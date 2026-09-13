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Au luat pe toată lumea prin surprindere după ce au făcut un anunț uimitor. Lamine Yamal și Ines Garcia le-au dezvăluit admiratorilor din mediul virtual că au luat o decizie importantă de cuplu și că ”și-au mărit familia”.

Lamine Yamal, decizie semnificată în relația cu Ines Garcia

Campionul mondial cu Spania, Lamine Yamal (19 ani), atinge performanțe înalte în sport. Jucătorul și a bătut un record pe care-l deținea francezul. În prezent, a ajuns la 10 pase decisive și 11 goluri în UEFA Champions League, în timp ce fotbalistul lui Real Madrid are 20 de contribuții decisive în UCL.

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Cariera îi merge ca pe roate, la fel și planul sentimental. Lucrurile evoluează foarte bine pentru starul Barcelonei care formează un cuplu cu o influenceriță în vârstă de 21 de ani. O complimentează adesea pe Ines Garcia, iar de curând , după o escapadă în Franța.

La scurtă vreme de la revenirea din Paris cei doi au intrat, din nou, în vizorul fanilor. Iubita fotbalistului a făcut un anunț care i-a pus pe mulți pe gânduri. A transmis că „și-au mărit familia”, dar nu este vorba de un copil, ci de doi membri blănoși și foarte drăgălași. Se pare că au primit doi câine care au devenit animalele lor de companie.

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În imaginile distribuite de influenceriță pe social media se poate observa că s-au îndrăgostit de patrupezi. Unul dintre ei este fată, iar celălalt băiat. Ines Garcia a împărtășit cu această ocazie și o poză în care este drăgăstoasă cu Lamine Yamal, cuplul cucerind publicul larg cu povestea de dragoste pe care o trăiește la intensitate maximă.

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„Oficial”, este postarea simplă și însoțită de emoji-uri cu căței, inimioare și sclipici lăsată de frumoasa șatenă, pe contul personal de Instagram. Ulterior, creatoarea de conținut a subliniat că este foarte „îndrăgostită de bebelușii noștri. Mă uit la fotografii, videoclipuri… abia aștept să îi am”.

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Cât de serioasă este relația lui Lamine Yamal cu Ines Garcia

Lamine Yamal și Ines Garcia au apărut prima oară împreună în urmă cu câteva luni. Aprilie a fost perioada în care au fost surprinși într-o vacanță în Grecia, iar de atunci relația a evoluat foarte frumos. Povestea de dragoste dintre cei doi tineri a fost observată ulterior în timpul desfășurării Cupei Mondiale 2026.

Influencerița l-a susținut la toate meciurile din campionat, fiind nelipsită din tribune. I-a fost alături și la numeroase evenimente și gale dedicate fotbalului, iar acest lucru arată că legătura pare să devină tot mai solidă pe zi ce trece. Achiziționarea celor doi câini este încă o indicație în ceea ce privește iubirea dintre ei.

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Animalele de companie arată cât de serioase au devenit lucrurile în cuplu. Fotbalistul spaniol pare foarte îndrăgostit de iubita sa cu care apare frecvent în imagini pe social media. În plus, Lamine Yamal îi lasă mult comentarii, Ines Garcia putându-se declară o răsfățată din acest punct de vedere. Frumoasa șatenă are toate motivele să fie fericită.