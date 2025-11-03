Lamine Yamal, surprins în compania unui celebru model chiar înainte de despărțirea de Nicki Nicole! Nu e prima oară când sunt văzuți împreună

ADVERTISEMENT

Lamine Yamal nu pare deloc afectat de despărțirea de Nicki Nicole. Deși cei doi formau un cuplu de câteva luni de zile, au decis să își spună adio, iar fotbalistul deja a trecut mai departe.

De ce s-ar fi despărțit Lamine Yamal și Nicki Nicole

Relația dintre Lamine Yamal și Nicki Nicole a generat mare interes. Cei doi s-au fotografiat împreună de mai multe ori, vedeta a participat din tribună chiar și la meciurile fotbalistului, iar lucrurile păreau promițătoare.

Iată însă că în final, după câteva luni împreună, cei doi și-au spus adio. Iar separarea a generat multe semne de întrebare cu atât mai mult în contextul în care a venit după ce fotbalistul și-a cumpărat și o vilă de lux.

Spaniolii scriu că motivul despărțirii ”cuplului anului” ar fi fost infidelitatea fotbalistului. În ciuda acestui lucru însă, nici Lamine Yamal și nici Nicki Nicole nu au confirmat asta, ci din contră, au negat.

Cu cine a fost surprins fotbalistul înainte de despărțire

Totuși, faptele par să spună cu totul altceva. Mai exact, chiar înainte să se afle de despărțirea celor doi, Lamine Yamal a fost văzut cu Anna Gegnoso. Modelul italian are 22 de ani și cei doi se cunosc de ceva timp.

Totodată, conform , tinerii au fost văzuți împreună în timpul unei escapade de câteva zile pe care a avut-o spaniolul la Milano. Și după cum spuneam anterior, nu ar fi prima oară.

Mai exact, chiar înainte ca , acesta a mai petrecut timp cu Anna Gegnoso. Nimic nu s-a concretizat însă între cei doi, dar au existat tot felul de speculații.

Lamine Yamal a anunțat separarea de Nicki Nicole

Amintim faptul că Lamine Yamal este cel care a anunțat despărțirea de Nicki Nicole. Situația a generat mai multe controverse în contextul în care .

Mai mult de atât, presa scria că acolo fotbalistul urma să se mute alături de vedetă, un prieten apropiat, dar și verișorul său. Iată însă că acest lucru nu s-a mai întâmplat.

În ceea ce privește motivele separării, fotbalistul a confirmat despărțirea, dar nu a vrut să dea prea multe detalii. Totodată, el a mai precizat că multe dintre informațiile apărute în spațiul public nu ar fi reale.

„Nu mai suntem împreună. Nu a fost vorba de nicio infidelitate. Pur și simplu ne-am despărțit, asta e tot. Tot ce apare acum nu are nicio legătură cu relația noastră”, a declarat Yamal potrivit Sport.es.