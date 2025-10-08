Lamine Yamal, transfer record! Presa din Spania anunță: PSG a pregătit oferta pentru Barcelona

cel care recent , ar putea să devină cel mai scump jucător al lumii.

Lamine Yamal, transfer de 230 de milioane de euro? PSG ar fi gata să-i facă oferta Barcelonei

Catalanii încă au probleme financiare, iar o sumă uriașă, venită pentru un transfer, ar reprezenta o gură de oxigen uriașă pentru echipa blaugrana. a anunțat că PSG ar fi gata să plătească pentru a-l lua pe Lamine Yamal, de la Barcelona, nu mai puțin de 230 de milioane de euro. Momentan, mutarea nu se poate realiza, pentru că perioada de mercato este închisă atât în LaLiga, cât și în Ligue 1, iar cel mai devreme operațiunea ar putea să fie concretizată în luna ianuarie.

Totuși, chiar dacă echipa catalană nu o duce prea bine când vorbim de bani, un nou transfer record pe axa Barcelona – PSG ar putea să producă pierderi uriașe de imagine ale formației din Catalonia, asta în contextul în care și în trecut francezii au furat o perlă a coroanei, pe Neymar, când au plătit 222 de milioane de euro. Această sumă, plătită în 2017, rămâne și astăzi una record în materie de transferuri în toată lumea.

Lamine Yamal ar deveni cel mai scump transfer din istorie. Cum arată top 10 jucători vânduți

Dacă mutarea s-ar realiza și nu ar rămâne la stadiul de zvon, atunci Lamine Yamal ar deveni cel mai scump jucător din istorie. În acest moment, top 10 include nume foarte sonore precum Neymar, cel despre care am scris mai sus, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Ousmane Dembele sau Aleksander Isak.

TOP 10 cei mai scumpi jucători din istorie

1. Neymar – de la Barcelona la PSG – 222 milioane de euro

2. Kylian Mbappe – de la AS Monaco la PSG – 180 de milioane de euro

3. Ousmane Dembele – de la Borussia Dortmund la Barcelona – 148 de milioane de euro

4. Alexander Isak – de la Newcastle la Liverpool – 145 de milioane de euro

5. Philippe Coutinho – de la Liverpool la Barcelona – 135 de milioane de euro

6. Joao Felix – de la Benfica la Atletico Madrid – 127 de milioane de euro

7. Jude Bellingham – de la Borussia Dortmund la Real Madrid – 127 de milioane de euro

8. Florian Wirtz – de la Bayer Leverkusen la Liverpool – 125 de milioane de euro

9. Enzo Fernandez – de la Benfica la Chelsea – 121 de milioane de euro

10. Eden Hazard – de la Chelsea la Real Madrid – 120 de milioane de euro

Care sunt cele mai valoroase echipe ale lumii în 2025. Real Madrid, Barcelona, Liverpool sau PSG prind topul

Anul 2025 a adus multe transferuri importante în lumea fotbalului, iar banii cheltuiți sunt deja la ordinul sutelor de milioane de euro. Astfel, și valoarea cluburilor este una foarte ridicată, iar în acest moment top 10 cuprinde formații ce nu se dau în vânt din a cheltui pentru a-și îmbunătăți loturile.

1. Real Madrid – 1,4 miliarde de euro

2. Arsenal – 1,33 miliarde de euro

3. Manchester City – 1,23 miliarde de euro

4. Liverpool – 1,12 miliarde de euro

5. Barcelona – 1,11 miliarde de euro

6. Chelsea – 1,08 miliarde de euro

7. PSG – 1,07 miliarde de euro

8. Bayern Munchen – 907 milioane de euro

9. Tottenham – 892 milioane de euro

10. Manchester United – 724 milioane de euro