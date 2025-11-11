Lamine Yamal, trimis acasă de Luis de la Fuente! Comunicatul emis de Federația Spaniolă

ADVERTISEMENT

Lamine Yamal continuă să sufere din cauza pubalgiei, iar naționala Spaniei a hotărât să-l trimită acasă pe tânărul fotbalist, deși el fusese convocat pentru meciurile cu Georgia și Turcia. Fotbalistul Barcelonei a suferit o procedură invazivă pentru rezolvarea problemelor medicale, care presupune un repaus de 10 zile. Federația Spaniolă de Fotbal nu a fost înștiințată din timp de acest lucru.

Lamine Yamal a părăsit cantonamentul Spaniei! Ce se arată în comunicatul emis de Federația de la Madrid

Lamine Yamal a fost mărul discordiei între Barcelona și naționala Spaniei în ultimele luni. Hansi Flick l-a acuzat pe Luis de la Fuente și pe cei din staff-ul Spaniei că nu se ocupă cum trebuie de tânărul atacant, care a suferit o accidentare ce îl chinuie și până acest moment.

După ce s-a aflat că atacantul spaniol se tratează pentru durerile cauzate de pubalgie și a urmat o procedură de radiofrecvență, ce presupune un repaus de 7-10 zile, Yamal a fost exclus din lot și trimis acasă pentru a se reface:

„Serviciile medicale ale RFEF doresc să-și exprime surprinderea și nemulțumirea după ce au aflat, la ora 13:47, luni, 10 noiembrie, ziua începerii cantonamentului oficial cu echipa națională, că jucătorul Lamine Yamal a fost supus, în aceeași dimineață, unei proceduri invazive de radiofrecvență pentru tratarea durerilor cauzate de pubalgie.

Această procedură a fost efectuată fără a se comunica în prealabil echipei medicale a echipei naționale, care a aflat detaliile acesteia doar dintr-un raport primit la ora 22:40 aseară, în care se indica recomandarea medicală de repaus timp de 7-10 zile.

În această situație, acordând prioritate în permanență sănătății, siguranței și bunăstării jucătorului, Federația Regală Spaniolă de Fotbal a luat decizia de a-l elibera pe sportiv din actuala convocare. Sperăm că starea lui va evolua favorabil și îi urăm o recuperare rapidă și completă”, a fost comunicatul emis de Federația Spaniei de Fotbal.

Hansi Flick, în conflict deschis cu selecționerul Luis de la Fuente

Deși a marcat 4 goluri în ultimele 5 meciuri, prestațiile sale nu mai sunt la fel de spectaculoase, iar driblingurile sale unu la unu nu mai sunt la fel de dezechilibrante. Mai mult decât atât, șuturile sale de la distanță trec, de cele mai multe ori, la distanțe uriașe de porțile adverse.

Acest declin a început de la accidentarea de la echipa națională, după care „Lamine a jucat cu dureri la națională. A jucat 75–78 de minute cu dureri și fără să se antreneze între meciuri. Asta nu înseamnă să-ți pese de jucători. Cred că naționala Spaniei are o echipă grozavă, cei mai buni jucători din lume, dar nu a avut grijă de ei, iar asta e o veste care mă întristează.

(n.r. – ați discutat vreodată cu Luis de la Fuente?) Nu am vorbit niciodată cu el, doar prin mesaje, dar nu am discutat față în față. Spaniola mea nu e foarte bună, iar engleza lui nici atât, dar până la urmă comunicarea ar putea fi mai bună. Și nu e vorba doar de un jucător, ci de mai mulți. Și eu am trecut printr-o astfel de situație, dar comunicarea cu clubul trebuie să fie bună”, a spus Hansi Flick.

Ce este pubalgia, accidentarea care îl chinuie de două luni pe Lamine Yamal

Pubalgia este o durere persistentă în zona inghinală, provocată de suprasolicitare, întinderi musculare sau dezechilibre musculare între abdomen și mușchii adductori. Această afecțiune provoacă dureri atât în zona inghinală cât și la abdomenul inferior și partea internă a copasei.

Aceste dureri afectează semnificativ performanțele jucătorilor în meci, mai ales atunci când vine vorba de sprint, șut, dar cel mai important, schimbări de direcție, care sunt punctul forte al lui Lamine Yamal.