Lamine Yamal va rata startul Cupei Mondiale! Cât va lipsi de la naționala Spaniei după accidentarea suferită în aprilie

Cu mai puțin de o lună înainte de startul Cupei Mondiale, fanii Spaniei au primit o veste proastă. Lamine Yamal (18 ani) este în continuare accidentat și situația nu este deloc una îmbucurătoare.
Traian Terzian
18.05.2026 | 17:50
Spania tremură după accidentarea lui Lamine Yamal (18 ani) suferită înaintea Cupei Mondiale. Sursă foto: The Independent
După ce a câștigat titlul european în urmă cu doi ani, reprezentativa Spaniei are ca obiectiv să se impună și la Cupa Mondială. Însă, accidentarea suferită de superstarul Lamine Yamal îi dă mari bătăi de cap selecționerului Luis de la Fuente.

Accidentat, Lamine Yamal va rata primele meciuri ale Spaniei la Cupa Mondială

Marea vedetă a ibericilor s-a accidentat la piciorul stâng pe 22 aprilie în victoria Barcelonei cu 1-0 în fața lui Celta Vigo, imediat după ce l-a învins pe Ionuț Radu din penalty, și de atunci nu a mai jucat deloc. Verdictul medicilor a fost ruptură musculară, dar prognosticul era că jucătorul va fi apt pentru Cupa Mondială.

Însă, problemele sunt mai complicate decât s-a crezut inițial, iar Lamine Yamal va rata startul Cupei Mondiale. Publicația The Athletic a scris că atacantul nu va fi disponibil pentru primul meci al Spaniei de la Cupa Mondială, împotriva Capului Verde, pe 15 iunie.

Mai mult, surse din cadrul federației spaniole au precizat că jucătorul este incert și pentru cel de-al doilea joc din grupă, cel cu Arabia Saudită, din 21 iunie. În acest moment așteptările sunt ca Yamal să joace abia în partida cu Uruguay, din 27 iunie.

Fermin Lopez, șanse mici să joace la Cupa Mondială

Iar bătăile de cap pentru Luis de la Fuente nu se opresc aici. Atacantul Fermin Lopez s-a accidentat și el în weekend, la meciul de campionat susținut de Barcelona cu Betis Sevilla, și aproape sigur va rata turneul final.

Catalanii au anunțat pe site-ul oficial că jucătorul în vârstă de 23 de ani va fi operat pentru o fractură la cel de-al cincilea metatarsian, iar surse apropiate fotbalistului au confirmat că șansele ca acesta să se refacă la timp pentru Cupa Mondială sunt infime.

Selecționerul Luis de la Fuente urmează să anunțe lotul naționalei Spaniei pe 25 mai și rămâne de văzut pe cine va aduce în locul lui Fermin Lopez și pe ce atacanți se va baza în primele jocuri, în absența lui Lamine Yamal.

Programul Spaniei la Cupa Mondială

Înainte de startul Cupei Mondiale, echipa națională a Spaniei va susține două partide de pregătire. Prima va avea loc pe 4 iunie, la La Coruna, împotriva Irakului, pentru ca în cea de-a doua se întâlnească Peru, la 8 iunie, la Peubla (Mexic).

Formația iberică a fost repartizată în grupa H, alături de selecționatele din Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay. Programul partidelor pentru ”Furia Roja” este următorul:

  • 15 iunie Spania – Capul Verde, ora 19:00, la Atlanta
  • 21 iunie Spania – Arabia Saudită, ora 19:00, la Atlanta
  • 27 iunie Uruguay – Spania, ora 03:00, la Guadalajara
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
