Lamine Yamal vrea să cumpere casa în care au locuit Shakira și Piqué. Ce planuri are sportivul cu vila de lux

Lamine Yamal se pregătește să cumpere casa în care au locuit Shakira și Piqué pe când erau împreună. Ce vrea să facă mai departe fotbalistul cu vila de lux?
Valentina Vladoi
27.10.2025 | 09:15
Lamine Yamal vrea sa cumpere casa in care au locuit Shakira si Pique Ce planuri are sportivul cu vila de lux
Ce vrea să facă Lamine Yamal cu vila de lux. Sursă foto: instagram, Facebook / colaj Fanatik
Lamine Yamal nu a dat lovitura doar în carieră ci și pe plan personal. Fotbalistul este gata să înceapă un nou capitol din viața sa, iar un pas important este chiar achiziționarea unei vile de lux.

Ce planuri are Lamine Yamal

Conform publicației El País, Lamine Yamal vrea să cumpere casa în care Shakira și Gerard Piqué au locuit în perioada în care formau un cuplu. Este vorba de o vilă în complexul Ciutat Diagonal din Esplugues de Llobregat.

Această zonă este una deosebită și renumită pentru intimitatea și exclusivitatea sa. Iar odată ce s-ar muta aici, acest lucru i-ar permite să fie aproape de alți coechipieri, precum Alejandro Balde și Ronald Araujo.

Casa nu va rămâne însă în starea inițială. Aceeași sursă scrie că fotbalistul ar avea în plan să transforme vila de lux în una perfectă pentru ”un sportiv de elită”. Ce înseamnă asta mai exact?

Ce vrea să facă Lamine Yamal cu vila de lux

Lamine Yamal va avea propria sală de sport personală și va avea un antrenor de fitness și un fizioterapeut. De asemenea, vor exista spații pentru ca prietenii săi să fie aproape, iar securitatea va fi o parte importantă a complexului.

Menționăm faptul că locuința este oricum una deosebită. Aceasta a fost proiectată de Mireia Admetller și  construită în 2012 pe un teren de 3.800 de metri pătrați. Alte două conace au fost construite pe acel loc, fiecare având o suprafață mare, șase dormitoare, o piscină interioară și una exterioară și o sală de sport.

Ultimele două au fost casele părinților Shakirei și Piqué. Întregul complex, inclusiv toate cele trei case, este evaluat la 14 milioane de euro. Iar una dintre ele a fost vândută anul acesta pentru peste 3 milioane de euro, potrivit ABC.

Fotbalistul rămâne concentrat pe carieră

Lamine va ocupa acum acea casă, scrie sursa citată. De asemenea, jurnaliștii mai scriu și că cel mai probabil, noua parteneră a fotbalistului, Nicki Nicole, va petrece probabil mult timp aici.

Iar un alt detaliu interesant este faptul că ambele profesii sunt fotbalul și muzica, la fel ca Shakira și Piqué. Și chiar dacă e pregătit să facă o achiziție importantă, fotbalistul nu uită de cariera sa.

Conform El Pais, numărul 10 al Barcelonei rămâne concentrat pe sezonul actual cu Barça. Chiar dacă nu a câștigat Balonul de Aur anul acesta așa cum și-a propus, Lamine Yamal continuă să fie activ și să dea tot ceea ce are mai bun pe teren. Astfel, nu e exclus ca fotbalistul să bifeze și alte reușite impresionante.

