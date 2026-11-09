Sport

Lando Norris, aproape de tragedie după ce a câștigat Marele Premiu al Braziliei. Ce s-a întâmplat chiar pe podiumul de premiere. Video

Gabriel-Alexandru Ioniță
09.11.2026 | 23:40
Lando Norris aproape de tragedie dupa ce a castigat Marele Premiu al Braziliei Ce sa intamplat chiar pe podiumul de premiere Video
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Lando Norris, aproape de tragedie după ce a câștigat Marele Premiu al Braziliei. Foto: Profimedia
Lando Norris a avut de suferit la scurt timp după ce a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei. Incidentul petrecut chiar pe podiumul de premiere
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Lando Norris (26 de ani) a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei, dar sărbătoarea sa de la finalul cursei a fost într-o anumită măsură umbrită de două incidente. În primul rând, pilotul britanic a încercat să își pună din nou în scenă deja tradiționala formă de celebrare a unui astfel de succes, doar că nu a funcționat deloc conform planului.

Lando Norris, probleme mari pe podium după ce a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei

Mai exact, a lovit sticla de șampanie primită ca urmare a victoriei de la Sao Paulo de suprafața podiumului, doar că impactul s-a dovedit însă prea puternic, iar sticla respectivă s-a spart în cele din urmă. Astfel, vedeta de la McLaren a rămas în mână doar cu partea superioară a sticlei, iar imaginile surprinse la fața locului în acele momente s-au viralizat rapid în mediul virtual.

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Marea problemă nu a fost însă aceasta, ci alta. În clipele respective, fiind și „asaltat” de ceilalți doi piloți aflați pe podium cu șampanie „eliberată” în direcția lui, așa cum de altfel se întâmplă de fiecare dată când vine vorba despre premierea de la finalul unui Mare Premiu de Formula 1, Norris a încercat să se „replieze”, cu rămășițele sticlei de șampanie în mână.

Lando Norris, foarte aproape să fie lovit în ochi de artificii

Iar în contextul destul de haotic respectiv, el nu a fost atent și s-a apropiat periculos de mult de artificiile care izbucniseră în apropiere. Astfel, Lando Norris a fost timp de câteva secunde lovit în figură de scânteile respective. Bineînțeles că această chestiune i-ar fi putut provoca răni destul de serioase pilotului de la McLaren.

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Doar că, din fericire, în cele din urmă s-a dovedit că nu a fost cazul de așa ceva. Asta și pentru că britanicul a arătat prezență de spirit în momentele respective și a plecat foarte rapid din acea zonă, practic imediat ce și-a dat seama ce se întâmplă. De asemenea, a mai contat foarte mult și faptul că Norris nu era poziționat chiar central în raport cu acele artificii, respectiv cu fața direct spre ele, ci mai degrabă cumva în lateral.

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Astfel, el a fost lovit doar pe obraz și spre ureche, după cum de altfel chiar se poate observa destul de clar în clipul video publicat de către jurnaliștii de la The Sun. Imediat după acest moment, Andrea Stella, inginerul de la McLaren, a mers rapid în acea zonă pentru a-l scoate pe Norris de acolo: „Nu am vorbit cu el. Nu l-am verificat, dar am înțeles că este complet în regulă. Înțeleg că a avut un incident cu artificiile, dar nu și cu sticla de șampanie”. 

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Lando Norris
Lando Norris cu sticla spartă de șampanie în mână și lovit în față de artificii. Foto: Profimedia
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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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