Lando Norris, victorie de senzație în Marele Premiu al Olandei. Ce a declarat britanicul după ce l-a învins pe Max Verstappen

Lando Norris, pilotul echipei McLaren, a terminat primul cursa de la Marele Premiu al Olandei. Britanicul l-a învins pe favoritul chiar la el acasă, iar situația din clasamentul general se încinge.

Lando Norris, victorie de senzație în Marele Premiu al Olandei

Pilotul celor de la McLaren a câștigat în mod categoric cursa din Olanda. și a rămas în frunte până la linia de finish. Charles Leclerc a terminat pe locul 3, iar top 5 a fost completat de Piastri și Sainz.

Clasamentul din Marele Premiu al Olandei:

Norris – McLaren – 1:00:00.000 Verstappen – Red Bull Racing – +22.896 Leclerc – Ferrari – +25.439 Piastri – McLaren – +27.237 Sainz – Ferrari – +32.337 Perez – Red Bull Racing – +39.542 Russell – Mercedes – +44.617 Hamilton – Mercedes – +49.599 Gasly – Alpine – +1 LAP Alonso – Aston Martin Aramco – +1 LAP Hulkenberg – Haas – +1 LAP Ricciardo – RB – +1 LAP Stroll – Aston Martin Aramco – +1 LAP Albon – Williams – +1 LAP Ocon – Alpine – +1 LAP Sargeant – Williams – +1 LAP Tsunoda – RB – +1 LAP Magnussen – Haas – +1 LAP Bottas – Kick Sauber – +2 LAPS Zhou – Kick Sauber – +2 LAPS

Ce a spus Lando Norris după victoria din Olanda:

„Este un sentiment încântător. Nu aș spune că e o cursă perfectă, turul 1 nu a fost bun. Dar totul a mers bine după, mașina a fost excelentă, l-am putut depăși pe Max.

A fost o cursă destul de ușoară pentru noi astăzi. Am și eu foarte mulți fani olandezi, sunt convins că unii sunt supărați totuși.

Credeam din turul 5 sau 6 că Max se va distanța, dar nu a reușit să facă acest lucru. Apoi ritmul lui a fost din ce în ce mai slab și am reușit să îl depășesc”, a fost prima reacție a pilotului britanic.

Cum arată clasamentul general individual:

Max Verstappen – Red Bull Racing Honda RBPT – 295 puncte. Lando Norris – McLaren Mercedes – 225 puncte. Charles Leclerc – Ferrari – 192 puncte. Oscar Piastri – McLaren Mercedes – 179 puncte. Carlos Sainz – Ferrari – 172 puncte. Lewis Hamilton – Mercedes – 154 puncte. Sergio Perez – Red Bull Racing Honda RBPT – 139 puncte. George Russell – Mercedes – 122 puncte. Fernando Alonso – Aston Martin Aramco Mercedes – 50 puncte. Lance Stroll – Aston Martin Aramco Mercedes – 24 puncte. Nico Hulkenberg – Haas Ferrari – 22 puncte. Yuki Tsunoda – RB Honda RBPT – 22 puncte. Daniel Ricciardo – RB Honda RBPT – 12 puncte.

Cum arată clasamentul general al constructorilor:

Red Bull Racing Honda RBPT – 434 puncte. McLaren Mercedes – 404 puncte. Ferrari – 370 puncte. Mercedes – 276 puncte. Aston Martin Aramco Mercedes – 74 puncte. RB Honda RBPT – 34 puncte. Haas Ferrari – 27 puncte. Alpine Renault – 13 puncte. Williams Mercedes – 4 puncte. Kick Sauber Ferrari – 0 puncte.

Reacția lui Max Verstappen după ce a terminat pe locul doi în „cursa de casă”:

„Am avut un start foarte bun. Am încercat tot ce am putut astăzi. În timpul cursei a devenit foarte clar că nu suntem suficient de rapizi. Știu că avem starturi foarte bune, am fost încrezător că vom avea unul și aici. Aceasta a fost cursa pe care am reușit să o fac, am obținut doar locul al doilea”, a spus Max Verstappen.