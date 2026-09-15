Sport

Gigi Becali vrea încă un transfer la FCSB! Anunț după meciul cu Petrolul

Gigi Becali își mai dorește un transfer la FCSB! Ce a declarat finanțatorul clubului după egalul cu Petrolul Ploiești: „Nu îmi place”. Care este postul vizat
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.09.2026 | 06:21
Gigi Becali vrea inca un transfer la FCSB Anunt dupa meciul cu Petrolul
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Gigi Becali vrea încă un transfer la FCSB! Anunțul de după meciul cu Petrolul. Foto: colaj Fanatik / Hepta
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La finalul meciului FCSB – Petrolul Ploiești 2-2, disputat luni seară pe Arena Națională în cadrul etapei cu numărul 9 din SuperLiga, Gigi Becali (68 de ani) a anunțat că își dorește să mai aducă un jucător la echipa roș-albastră. Cu mențiunea însă că nu acum, ci în iarnă, bineînțeles pentru că atunci se redeschide perioada de transferuri.

Gigi Becali vrea încă un mijlocaș la FCSB, însă abia în iarnă

Omul de afaceri s-a declarat nemulțumit de evoluțiile lui Eddy Gnahore și Joao Paulo. Astfel, vrea încă un mijlocaș central, care să joace lângă Karlo Muhar, cel care a fost lăudat de Becali chiar dacă a greșit decisiv la primul gol marcat de „lupii galbeni” în această partidă, încă din minutul 3. „Trebuie să câștigi la Craiova. O să alegem noi o altă formulă la Craiova, o să vedem noi. Ne gândim zilele astea, o să găsim o formulă mai… O să facem permutări până o să găsim.

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Mi-am făcut așa o idee la jucătorii care trebuie să joace, care sunt valoroși și nu dezamăgesc. Trebuie să le găsești posturile. La un mijlocaș tot mă mai gândesc, la iarnă, că acum nu ai cum. Nu îmi place. Lângă Muhar, da”, a spus Gigi Becali în direct la Digi Sport la finalul meciului FCSB – Petrolul Ploiești 2-2. 

Ce a spus Gigi Becali după debutul lui Denis Drăguș la FCSB

Denis Drăguș a fost introdus pe teren pe final de meci de Marius Baciu și nu a apucat să își pună prea mult amprenta pe jocul noii sale echipe. Cu toate acestea, Gigi Becali s-a arătat convins de faptul că internaționalul român va reuși în scurt timp să devină un jucător foarte important pentru FCSB:

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„La Drăguș, poți să vezi după câteva minute? Calitatea lui se vede când are mingea la picior. Nu poți să spui despre Drăguș ceva. Dacă nu îl știam, îi dădeam salariu de un milion?”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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