Pescobar, fan FCSB, a devenit sponsor pentru Steaua București: „Mâine semnați și cu Becali imobiliare?”

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În ultimii 13 ani Pescobar a dezvoltat lanțul de restaurante „Taverna Racilor”, cunoscut de toată lumea. Omul de afaceri a devenit acum sponsor pentru echipa de volei Steaua București. Oamenii au reacționat în număr foarte mare când au aflat vestea, mai ales ca urmare a trecutului care-l leagă pe Pescobar de FCSB.

Taverna Racilor și Pescobar, parteneri pentru Steaua București

Pescobar este un nume celebru în România, acesta fiind un cunoscut om de afaceri. Paul Nicolau, pe numele său real, este fondatorul și proprietarul lanțului de restaurante cu fructe de mare și pește Taverna Racilor. Acesta a fost lansat inițial în 2013 în Piața Obor, dar în ultimii ani a avut parte de o extindere extrem de mare în București, dar și în afara orașului.

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Renumitul om de afaceri și-a încercat norocul inclusiv în străinătate. Are o prezență activă în social media, iar în urmă cu ceva vreme a ajuns la Pro TV. după apariția în emisiunea „Imperiul leilor”. A încercat să atragă 2 milioane de euro, dar a fost refuzat.

De atunci și până în prezent lucrurile s-au schimbat foarte mult, afaceristul reușind să semneze un parteneriat inedit. Steaua București a anunțat pe una dintre paginile sale de socializare că are o sponsorizare cu restaurantele deschise de acesta. Înțelegerea dintre cele două părți a primit păreri diferite din partea oamenilor.

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„Suntem bucuroși să anunțăm parteneriatul dintre echipa de volei a Stelei București și Pescobar, cu lanțul de restaurante „Taverna Racilor”. Cu locații în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova și Mamaia, Pescobar este numărul 1 la fructe de mare în România. Mereu o selecție premium de pește și fructe de mare. Pescobar susține performanța, spiritul de echipă și pasiunea pentru sport. Le mulțumim partenerilor noștri pentru încredere și pentru că sunt alături de familia Steaua! Împreună, mai puternici!”, se arată în postarea făcută publică de Steaua București, pe Facebook.

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Cine este, în realitate, Pescobar. Omul de afaceri susține FCSB

„Urmează un parteneriat cu NORDIS?”, „Un parteneriat cu TERASA OBOR când? Hai că se poate, nu-i greu..” sau „Doamne ferește”, „Mâine anunțați că semnați și cu Becali imobiliare?”, „Se filma acum un an cum susține FCSB”, sunt o parte dintre comentariile lăsate de oameni, în mediul online. Internauților nu le-a venit să creadă că Steaua București a semnat un astfel de parteneriat. Alții au crezut că este o glumă și că au intrat pe TimesNewRoman, nicidecum pe pagina oficială a echipei de volei.

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Unul dintre motivele nemulțumirii fanilor steliști este legat de trecutul lui Pescobar. În nenumărate rânduri, celebrul om de afaceri s-a afișat cum susține FCSB, nimeni alta decât echipa lui Gigi Becali care se luptă pentru identitate și palmares cu Steaua. Mai mult decât atât, Pescobar a fost în tribune la un meci al FCSB-ului contra lui Basel, scor 1-3, în etapa a 4-a din UEFA Europa League, în 2025.

În altă ordine de idei, Pescobar este un nume cunoscut în Horeca pentru că a reușit să transforme o idee simplă într-un imperiu gastronomic. A plecat de la vânzarea de raci în piețe și apoi, a trecut la deschiderea restaurantelor cu pește și fructe de mare. În timp pentru că a vândut vagoane de caracatițe.

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Începuturile sale sunt marcate de determinare, ambiție și viziune, arătând că succesul pornește de cele mai multe ori de la un pas modest. Paul Nicolau s-a născut în orașul Onești din județul Bacău, dar în momentul de față locuiește în București. Are un profil profesional care sugerează o experiență vastă în business, având o rețea de firme în care apare și numele mamei sale, Viorica Nicolau. Una dintre acestea este NEDSEA SRL, care gestionează platforma online fish2door.ro.

Printre afacerile românului se mai numără Pesconic SRL, OYSTER NP SRL și Commercial Diplomatic Club SRL. Această rețea de firme a contribuit de-a lungul timpului la consolidarea poziției grupului în industria alimentară românească. Dincolo de afaceri, viața personală a lui Paul Nicolau este una de interes major, acesta fiind destul de deschis în această privință.