Lanţul ghinioanelor pentru echipa României în Billie Jean King Cup! În martie eram egala Poloniei, acum avem şanse reduse la calificare

În noiembrie 2021, în urma unei trageri la sorţi, România a aflat că va întâlni Polonia în barajul pentru calificarea la turneul final al Billie Jean King Cup. La prima vedere, meciul era unul echilibrat, cu şanse egale. Lucrurile stăteau la fel, poate chiar mai bine, în martie 2022, cu o lună înaintea duelului, însă atunci a început un adevărat lanţ de ghinioane pentru echipa română.

Patru lovituri înainte de Polonia – România, în Billie Jean King Cup: Simona Halep, Gabriela Ruse, Raluca Olaru şi Monica Niculescu, out într-o lună

Pe 18 martie, Horia Tecău a anunţat lotul României pentru meciul cu Polonia şi nimeni nu se gândea la situaţia din prezent. La Radom, oraşul în care se va juca barajul din Billie Jean King Cup, urmau să facă deplasarea Simona Halep, Gabriela Ruse, Irina Begu și Monica Niculescu. O lună mai târziu, doar Begu a mai rămas în lot.

Ghinionul a lovit la câteva ore după anunţul făcut de Horia Tecău: accidentarea Simonei Halep

Prima lovitură a venit în dimineaţa zilei de 19 martie, când Simona Halep s-a accidentat în semifinalele de Indian Wells, în meciul cu Iga Swiatek. Fostul lider mondial a acuzat probleme la coapsa piciorului stâng, dar a dus până la final meciul, în care a fost învinsă de jucătoarea din Polonia.

Cinci zilei mai târziu, înaintea meciului din turul 2 de la WTA Miami, Simona Halep , din cauza problemelor medicale. În plus, cea mai bine clasată jucătoare din România transmitea că va rata şi partida cu Polonia. Şansele echipei erau reduse, din moment ce Simona Halep era capabilă să aducă două puncte în baraj, la simplu.

Gabriela Ruse a devenit prima rachetă a echipei, dar a acuzat probleme după infectarea cu COVID-19

Gabriela Ruse a devenit racheta numărul 1 a echipei României, după retragerea Simonei Halep, însă şi jucătoarea de 24 de ani a acuzat probleme. Complicaţiile de după infectarea cu COVID-19 şi-au spus cuvântul, iar sportiva a anunţat, cu cinci zile înaintea meciului cu Polonia, că nu mai face deplasarea.

“La Charleston am ajuns fără energie, iar în urma unor investigații amănunțite am aflat că am o inflamație la inimă. Corpul meu are nevoie de odihnă și de o întoarcere treptată la efort”, a fost o parte din mesajul prin care Gabriela Ruse îşi anunţa absenţa.

FANATIK , la câteva ore după ce Gabriela Ruse a devenit indisponibilă, că Andreea Prisăcariu va intra în echipa României pentru meciul cu Polonia. De asemenea, deplasarea a fost efectuată şi de Mihaela Buzărnescu.

Raluca Olaru şi Monica Niculescu, out din cauza COVID-19

A treia pierdere a fost cea a Ralucăi Olaru, care l-a anunţat pe Horia Tecău că nu poate face deplasarea, după ce încă se resimte din cauza infectării cu COVID-19. Sportiva de 33 de ani fusese chemată în locul Simonei Halep şi avea şanse să intre la dublu.

Ultima lovitură a venit în Polonia, unde Monica Niculescu a fost depistată cu COVID-19 şi a intrat în izolare. În locul acestei, Horia Tecău a chemat-o pe Andreea Mitu, iar România şi-a pierdut cea mai bună variantă pentru echipa de dublu.

Iga Swiatek e în mare formă înainte de Polonia – România. Magda Linette va fi racheta a doua

Iga Swiatek este în mare formă şi a devenit noul lider WTA, după retragerea lui Ashleigh Barty. Poloneza a câştigat turneele de la Doha, Indian Wells şi Miami, iar în cele 17 meciuri a cedat doar 4 seturi. În 2022, sportiva de 20 de ani le-a învins pe Simona Halep şi pe Sorana Cîrstea, însă ultima a reuşit să-i pună probleme serioase la Australian Open.

Mai mult ca sigur, Magda Linette va fi a doua jucătoare a Poloniei la simplu. Jucătoarea de 30 de ani a reuşit să ajungă până în sferturile de finală de la WTA Charleston, unde a fost învinsă fără drept de apel de Ekaterina Alexandrova, scor 0-6, 2-6, însă în condiţii speciale. Poloneza a jucat meciurile din turul 2 şi turul 3 la diferenţă de câteva ore, în aceeaşi zi, după ce programul turneului a fost dat peste cap.

Anterior, Magda Linette a fost eliminată în turul 2 la WTA Miami şi în turul 1 la Indian Wells. De altfel, ocupanta locului 58 a avut rezultate modeste în 2022, iar prestaţia de la Charleston a fost cea mai consistentă.

Polonia mai are alte trei jucătoare în lot: Magdalena Frech, Alicja Rosolska şi Maja Chwalinska. Primele două ar putea să facă pereche în meciul de dublu.