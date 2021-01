Laporta a dezvăluit de ce Barcelona l-a refuzat pe Cristiano Ronaldo: „Nu regret absolut nimic”

Favorit să devină din nou președinte al clubului FC Barcelona, Joan Laporta a dezvăluit că formația catalană nu a vrut să îl ia pe Cristiano Ronaldo în 2003 pentru că îl adusese deja pe Ronaldinho.

Laporta a oferit detalii despre cum ajunsese portughezul lui Juventus să fie la un pas de a deveni coleg cu Lionel Messi, cel ce avea să îi devină cel mai mare rival din timpul carierei.

În 2003, Ronaldo a fost propus conducerii de pe Camp Nou, însă a fost refuzat. Laporta susține că nu regretă deloc decizia luată, deși Cristiano a devenit o legendă în tricoul rivalei Real Madrid.

Laporta a dezvăluit de ce Barcelona l-a refuzat pe Cristiano Ronaldo. Le-a fost propus la preț redus în 2003

În 2003, Cristiano Ronaldo avea 18 ani și voia să facă pasul de la Sporting Lisabona către o echipă mai importantă din Europa. Printre cluburile la care l-au propus impresarii s-a numărat și FC Barcelona.

Numai că gruparea de pe Camp Nou era pe cale să perfecteze transferul unui adevărat superstar al fotbalului de pe continent, chiar în aceeași perioadă. Așa că nu a luat în calcul să îl aducă și pe portughezul lui Sporting.

„Eram pe cale să finalizăm transferurile lui Rafa Marquez și Ronaldinho. Oamenii din anturajul mexicanului Marquez ni l-au sugerat pe Cristiano Ronaldo, care era atunci la Sporting.

Unul dintre agenții implicați în discuții mi-au spus că are un fotbalist care tocmai a fost vândut pe 19 milioane de euro la Manchester United, dar că ni l-ar putea da nouă doar pe 17 milioane!

Numai că noi deja investiserăm în transferul lui Ronaldinho la acea vreme, plus că Ronaldo era un jucător de bandă, nu evolua în centru. Iar noi pe benzi eram acoperiți, așa că am respins propunerea și nu regret deloc că am ales așa”, a spus Laporta pentru Marca.

Mutare inspirată pentru toată lumea

După aproape 18 ani de la momentul întâmplării, atât Cristiano Ronaldo cât și FC Barcelona par a fi avut noroc că lucrurile nu s-au petrecut altfel. Catalanii au câștigat două titluri și două cupe cu ajutorul lui Ronaldinho.

De asemenea, ei au reușit să câștige Liga Campionilor în 2006, la un an după ce brazilianul era ales câștigător al Balonului de Aur. Mai mult decât atât, în 2004 a început să strălucească pe Camp Nou și Leo Messi.

Argentinianul a fost un succes real încă de la debut și a fost profund influențat de prezența lui Ronaldinho în echipă. Brazilianul i-a fost mentor și l-a ajutat cu sfaturi pe parcursul celor patru ani în care au jucat împreună.

De cealaltă parte, Cristiano Ronaldo a ajuns la Manchester United în cele din urmă, și a reușit să câștige toate trofeele posibile sub comanda lui Sir Alex Ferguson, inclusiv un trofeu UCL în 2008.

Ulterior, Ronaldo s-a transferat la Real Madrid, club alături de care a cucerit alte patru Ligi ale Campionilor. Portughezul are în palmares și cinci trofee ale Balonului de Aur, cu unul mai puțin decât Messi.