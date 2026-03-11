Laporta distruge visurile suporterilor Barcelonei. Atacantul cerut de fani nu e dorit pe Camp Nou: „Nu se pune problema!”

ADVERTISEMENT

pentru un nou mandat de președinte al , iar acesta a dorit să fie sincer cu fanii formației catalane în ceea ce-l privește pe Julian Alvarez, atacantul care este văzut drept o variantă ideală pentru zona ofensivă a grupării blaugrana.

Joan Laporta nu crede în transferul lui Julian Alvarez la Barcelona

Întrebat despre Julian Alvarez, cel care, în opinia multora, ar fi o variantă ideală pentru postul de număr 9 la Barcelona, Joan Laporta nu a fost foarte optimist în privința unui transfer al acestuia. Fostul oficial al grupării blaugrana spune că, la momentul actual, prețul pe care Atletico Madrid l-a fixat este unul care face imposibilă aducerea sa pe Camp Nou.

ADVERTISEMENT

„Julian Alvarez este un jucător foarte bun și mulți spun că s-ar potrivi sistemului de la Barcelona, dar eu cred că nu e un fotbalist care să ne facă să spargem banca. În primul rând trebuie să arate dorința de a veni la noi, ceea ce ne dorim de la jucătorii pe care îi vrem, iar de asemenea prețul trebuie să fie rezonabil. În condițiile de acum și la ceea ce se cere, nu se pune problema unui transfer”, a spus Joan Laporta, citat de .

95 de milioane de euro plătea Atletico Madrid lui Manchester City pentru Julian Alvarez. Este de așteptat ca prețul cerut să fie chiar mai mare.

Robert Lewandowski, OUT de la Barcelona? Ce variante mai au catalanii

Chiar dacă a avut probleme financiare mari în ultimii ani, Barcelona a reușit să rămână la un nivel foarte ridicat și chiar are în acest moment una dintre cele mai bune șanse de a câștiga Champions League, cred specialiștii. Catalanii trebuie însă să continue pe acest trend pozitiv și să-și întărească lotul, iar Robert Lewandowski pare că nu mai face parte din planurile echipei pentru sezonul viitor.

ADVERTISEMENT

Atacantul polonez se află în ultimele 6 luni de contract și informațiile apărute în presă indică faptul că o plecare a sa este foarte posibilă. Tocmai din cauza acestui fapt nevoia de un nou număr 9 se acutizează, fiind o singură variantă viabilă pe care trupa blaugrana o are dacă Lewandowski pleacă, aceea fiind Ferran Torres.

ADVERTISEMENT

Pe lângă Julian Alvarez, s-a vorbit despre variante pentru Victor Osimhen, de la Galatasaray, sau Dusan Vlahovic, de la Juventus, cel care e la final de contract cu gruparea torineză.