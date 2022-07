Joan Laporta deschide operaţiunea “Lionel Messi la FC Barcelona”: “Mi-ar plăcea să își încheie cariera aici”

Joan Laporta, președintele lui FC Barcelona, dă un nou semnal că lucrurile sunt pe calea cea bună la FC Barcelona. Țintele lui Xavi au fost, în bună parte, rezolvate, iar acum, o dovedește printr-un interviu acordat în America, redeschide ”ambasadele” cu Leo Messi.

În vara trecută, Leo Messi a pus capăt unei perioade de 21 de ani petrecută la FC Barcelona. Clubul era într-o situație financiară critică, iar .

Nu puțini au fost cei care, la acel moment, l-au criticat pe Leo pentru că nu a făcut totul pentru a rămâne la echipă. Iar faptul că Joan Laporta nu a lămurit lucrurile l-a supărat pe argentinian. Relațiile dintre părți răcindu-se considerabil.

Acum însă, situația financiară a catalanilor se schimbă. Încet, dar sigur. Iar acest lucru se simte nu doar dacă privim campania de trasferuri, ci și în starea de spirit din Catalunya. Una evidențiată și în declarații. Laporta recunoaște acum că plecarea lui Messi a fost un rău necesar, pentru scădere masei salariale, și că decizia a fost foarte dificil de luat.

”Capitolul Messi nu s-a încheiat. Mă simt îndatorat față de el. Și este responsabilitatea noastră să găsim un moment și mijloacele pentru a redeschide acest capitol. Care nu s-a închis.

Mi-ar plăcea să își încheie cariera aici, la Barcelona, și să primească standing ovation pe fiecare stadion pe care evoluează. Cred că pot face acest lucru posibil. Aceasta este ambiția noastră, intențiile mele cu Leo sunt clare”, .

