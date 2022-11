Larisa Drăgulescu dă cărțile pe față. De ce a divorțat de al doilea soț, Bogdan

Prima soție a cunoscutului gimnast Marian Drăgulescu dă cărțile pe față. De ce de al doilea soț și ce spune despre relația pe care a avut-o cu mama partenerului de viață cu care s-a căsătorit în anul 2021.

Larisa Drăgulescu, adevărul despre divorțul de soțul său, Bogdan. Care au fost motivele

Larisa Drăgulescu susține că distanța a fost un factor decisiv în povestea de dragoste trăită alături de Bogdan, de care s-a despărțit recent. Bărbatul locuiește în Germania și nu dorește să se stabilească în țara noastră.

În plus, roșcata a mai menționat că nu a fost primită prea bine în familia fostului partener de viață și nici nu a cunoscut-o pe mama acestuia. Privind în urmă, crede că a fost mai bine că nu s-a întâlnit cu ea.

„A fost la distanță în ultimul an, în rest nu, pentru că eu am stat o perioadă foarte lungă în Germania, pe timpul pandemiei a stat și el mai mult cu mine acasă. În ultimul an, el a hotărât să plece și să stea mai mult acolo.

Nu a luat în considerare să se mute în România. Inițial, și eu am crezut că așa voi face, dar mi-am dat seama că îmi place prea mult la mine acasă, am absolut de toate, nu-mi lipsește nimic.

Probabil (n.r. – a fost o influență și mama lui), nu știu. Nu am cunoscut-o nici până acum. Cred că am vorbit o dată la telefon, dar demult. Nu a fost niciodată de acord cu relația noastră și cam atât, nu am avut discuții prea mari.

Poate că este mai bine că n-am cunoscut-o. Așa a fost să fie. Eu mă bucur că am încercat, poate dacă nu încercam, îmi părea rău”, a declarat Larisa Drăgulescu la o emisiune de la .

Larisa Drăgulescu, la al doilea mariaj eșuat

Larisa Drăgulescu a semnat actele de divorț pentru a doua oară, la numai un an și jumătate de când ajungea în fața ofițerului de stare civilă. Vedeta a mai avut un mariaj în trecut cu gimnastul căruia îi poartă numele.

Roșcata și Marian Drăgulescu au divorțat în urmă cu ani buni și au împreună doi copii, Beatrice și Richard. Cei doi au fost căsătoriți în perioada 2006-2009 și au avut parte de un mariaj tumultos.