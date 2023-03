Larisa Drăgulescu i-a interzis fiicei sale să îi calce pe urme și să activeze pe site-urile pentru adulți: „Exclus! Nici vorbă de așa ceva!”

Larisa Drăgulescu i-a interzis fiicei sale să aibă conturi pe site-urile pentru adulți și să o urmeze în carieră. Iată de ce a exclus această posibilitate.

Larisa Drăgulescu nici nu vrea să audă de posibilitatea ca fiica ei să îi calce pe urme și să își facă și ea conturi pe site-urile pentru adulți.

Fosta soție a lui Marian Drăgulescu spunea că fiica ei a împlinit 18 ani și este majoră, dar ea tot o vede ca pe un copil și nici măcar nu are un iubit la acest moment, așa că o carieră pe site-urile pentru adulți nici nu poate fi luată în considerare.

„Exclus! Nici vorbă de așa ceva! Nu concep! Nici nu iau în calcul o asemenea variantă. Fiica mea nu are treabă și nu va avea treabă cu așa ceva. E încă un copil, chiar dacă a împlinit 18 ani și e majoră.

E încă un copil, chiar dacă a împlinit 18 ani și e majoră. Eu, mama ei, o privesc încă ca pe un copil și am s-o feresc cât voi putea de un asemenea drum! Beatrice nu are nici măcar iubit!”, a spus aceasta, conform .

Larisa Drăgulescu nu mai are probleme cu banii de când s-a apucat de conținutul pentru adulți

Mai mult, Larisa Drăgulescu a spus că fiica ei nu va avea nevoie să se apuce de o asemenea carieră pentru că este susținută financiar de către ea. Conform spuselor sale,

La rândul său, Larisa Drăgulescu spune că a fost obligată de necesități pentru a se apuca de această carieră și nu a făcut-o în niciun caz din plăcere.

așa că de acolo a trebuit să facă tot ce a putut pentru a le oferi un trai bun celor doi copii ai săi, Richard și Beatrice.

„Nu voi uita vreodată că am început să fac asta doar după ce nu am mai avut bani din ce să trăiesc. Nu am pornit la drum fiindcă așa am vrut, ci fiindcă am fost forțată.

Bărbatul m-a lăsat, m-a bătut, m-a părăsit în stradă cu doi copii, pe care am fost obligată să-i cresc”, a mai spus aceasta.