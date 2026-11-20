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Larisa Drăgulescu a făcut senzație pe social media în ziua în care a împlinit 42 de ani. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu (45 de ani) a marcat momentul printr-o apariție spectaculoasă pe contul personal de Facebook. Șatena devenită roșcată a publicat o fotografie într-o ținută sexy, alături de un mesaj prin care și-a invitat admiratorii să îi transmită urări de ziua de naștere.

Larisa Drăgulescu a împlinit 42 de ani! Cum s-a fotografiat fosta soție a lui Marian Drăgulescu

Larisa Drăgulescu continuă să atragă atenția prin aparițiile sale, chiar și la mulți ani de la divorțul de . Cu ocazia împlinirii vârstei de 42 de ani, Larisa a publicat pe Facebook o fotografie în care își etalează silueta și ținuta aleasă pentru aniversare, una foarte provocatoare.

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Fosta soție a a optat pentru o rochie roșie, scurtă și mulată, cu un decolteu generos, care îi pune în evidență tatuajul din zona pieptului. Cu părul lung, într-o nuanță intensă de roșcat, Larisa a pozat într-un decor elegant, având într-o mână un pahar cu vin.

În dreptul său se afla un tort aniversar, decorat cu căpșuni și lumânări aprinse. Imaginea a fost însoțită de un mesaj în limba engleză, prin care Larisa Drăgulescu a anunțat că a împlinit 42 de ani și că este pregătită să primească toate complimentele din partea admiratorilor ei. „La mulți ani mie! Azi am împlinit 42 de ani și, da, astăzi accept toate complimentele. Ce îmi urați de ziua mea?”, a scris Larisa Drăgulescu, de ziua ei, pe contul personal de Facebook.

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Larisa și Marian Drăgulescu au împreună doi copii

Larisa Drăgulescu a devenit cunoscută grație relației pe care a avut-o cu fostul mare gimnast Marian Drăgulescu. Ea a format un cuplu cu fostul vicecampion olimpic cu care a fost căsătorită în perioada 2006-2009. Împreună, Larisa și Marian au doi copii, pe Richard și pe Beatrice.

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Marian Drăgulescu este unul dintre cei mai valoroși sportivi din istoria României. Fostul gimnast a cucerit trei medalii olimpice, toate la Jocurile Olimpice de la Atena, din anul 2004. „Marocanul” a obținut argintul la sol și două medalii de bronz, la sărituri și în concursul pe echipe.

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