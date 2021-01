Larisa Drăgulescu, mai sinceră ca oricând. Din ce a ajuns să facă bani: „Oamenii mă blamează”

Vremurile disperate cer măsuri disperate! Din dorința de a le oferi copiilor un trai lipsit de griji pe toată perioada pandemiei, Larisa Drăgulescu a acceptat să devină vedeta celui mai vizitat site de filme pentru adulți și, în ciuda criticilor venite din toate părțile, nu regretă absolut deloc decizia luată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ba chiar se felicită pentru curajul și puterea de a da glas unei idei care îi încolțise în minte cu mulți ani în lume și să o transforme într-o sursă extraordinară de venit pentru întreaga familie. Lipsită de inhibiții, blondina se arată în toată splendoarea, iar doritorii scot din buzunar cel puțin 10 euro pe lună pentru a-i admira formele de invidiat.

„Îmi place să pozez erotic sau chiar porno. Mă simt fericită că pot să câștig bani frumoși făcând ceva ce îmi place și ceva care îmi da și posibilitatea de a stă foarte mult alături de familia mea”, a dezvăluit fosta soție a gimnastului pentru playtech.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Larisa Drăgulescu a ajuns vedeta unui site de filme pentru adulți

„Am început anul 2021 cu un proiect nou și provocator. Acesta îmi ocupă 80% din timp însă cu toate acestea sunt în totalitate acasă și mă pot ocupa în același timp și de creșterea și de educația copiilor mei.

Gurile rele există, bineînțeles, și mă blamează pentru ceea ce am ales să fac însă dacă stăm să ne gândim bine, în fond, eu pe rețelele mele de socializare întotdeauna am avut postări provocatoare sau deloc cuminți, aș putea spune, așa că nu e este ca și cum am fost o “călugăriță” și acum am ales să mă dezbrac.

ADVERTISEMENT

Îmi place să pozez erotic sau chiar porno și nu am niciun fel de inhibiție în ceea ce privește asta, mă simt fericită că pot să fac asta și să câștig bani frumoși făcând ceva ce îmi place și ceva care îmi da și posibilitatea de a stă foarte mult alături de familia mea.

Pe mine, pandemia m-a adus acasă în țara, din luna martie. Stând acasă, am descoperit că pot să fac acest lucru online din care să câștig un venit considerabil.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am fost playmate pentru revista Playboy din România și, dacă nu mă înșel, am fost chiar ultimul model al revistei la noi în țară. Acesta a fost încă un vis împlit. Mi-am dorit să apar în revista cu cele mai sexy și frumoase femei din lume, încă de pe vremea când eram căsătorită cu Marian.

Familia mea întotdeauna m-a susținut în toate deciziile mele așa că imaginează-ți că au fost foarte mândri de mine și au dat năvală să își achiziționeze revista. Din momentul acela am pozat nud în mai multe colaborări iar în noul meu proiect fanii mei au posibilitatea să își achiziționeze imagini sau video-uri nud cu mine, contra cost”, a declarat Larisa Drăgulescu.

ADVERTISEMENT