Larisa Iordache a revenit în țară după ce a ratat finala la bârnă: ”Aș fi fost pe podium”

Gimnasta a încercat câteva mișcări de încălzire, dar , iar riscul unei accidentări grave era foarte mare.

Vestea că nu va putea lupta pentru medalii , aceasta izbucnind în plâns lângă antrenori.

După ce a ratat finala la bârnă, Larisa Iordache s-a întors acasă

După dezamăgirea că nu a putut concura în finala la bârnă de la Tokyo, Larisa Iordache s-a întors în țară și a analizat evoluția sportivelor care au ajuns pe podium considerând că ar fi avut șanse mari să câștige o medalie dacă nu se accidenta.

”Cu siguranţă finala ar fi fost alta. Pentru că având adversare pe măsură, e clar că atunci concentrarea era alta, şi la mine şi la ele. Văzând finala, aş fi fost pe podium dacă mi-aş fi făcut integralul excepţional, aşa cum ştiu eu. Măcar puţin mai bine decât în calificări.

Cu siguranţă acum aveam o medalie de gât, eram super fericită. Dar cu toate astea, sunt mândră de mine că am luat deciziile pe propria răspundere. Sunt destul de matură încât să încerc să gândesc cu mintea mea pentru a putea trece peste cât mai repede”, a declarat gimnasta.

Gimnasta speră să se refacă cât mai curând

Larisa Iordache a dezvăluit că accidentarea este una destul de gravă, dar speră ca totul să treacă cât mai repede. Ea a spus că lucrul pe care și-l dorește cel mai mult este să ajungă acasă și să se așeze pe canapea.

”Decizia de a renunţa la finală a fost foarte grea. A fost bulversant, în primul rând pentru că îmi doream atât de mult. Am sperat până în ultimul moment, am încercat, dar nu am putut din cauza durerii.

Din câte am înţeles este destul de avansată problema la gleznă. Dar asta este, încercăm să remediem. Sunt bine momentan, sunt fericită că sunt acasă. Atunci când o să mă aşez pe canapeaua mea acasă, voi fi bine”, a spus Iordache.

Larisa Iordache nu regretă decizia de a se retrage

În ciuda faptului că și-a dorit foarte mult o medalie olimpică, Larisa Iordache este conștientă de faptul că sănătatea este un lucru mai de preț și din această cauză nu regretă decizia luată la Tokyo.

”Dezamăgirea încă există, însă nu sunt supărată nici măcar o secundă pentru că am tras de mine. Din păcate, nu mi-am fructificat şansa pe care mi-o doream atât de mult. Mi-am dorit foarte tare să fiu pe podiumul olimpic! Dar nu poţi să trăieşti cu un ‘dacă’ sau un ‘dar’.

Nu pot şti niciodată cât de bine aş fi putut face, pentru că durerea exista. Aş fi riscat o accidentare mult mai mare. Aşa că prefer să fiu sănătoasă pentru a-mi fructifica momentele din viaţa mea de zi cu zi, cât şi în cariera mea de gimnastă”, a încheiat Larisa Iordache.