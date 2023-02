Larisa Iordache, concurenta cu aur olimpic de la America Express, descusută de FANATIK! Pe ce cheltuie renta viageră de 14.000 de lei

și, totodată, actuala antrenoare a clubului Dinamo a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre renta viageră lunară, dar și despre viața personală. Noi am întors-o pe toate părțile și am aflat totul și despre despărțirea de fostul său iubit, dar și ce „pretenții” are de la următorul partener de viață!

Fosta gimnastă Larisa Iordache nu-și neglijează poftele deloc! Pe ce cheltuiește renta viageră lunară de 14.000 de lei

FANATIK a aflat, în exclusivitate, pe ce cheltuie renta lunară viageră de 14.000 de lei. Sportiva nu-și neglijează deloc bolidul de lux pe care îl deține de 3 ani, așa cum ne-a povestit, dar nici hainele de care este atât de atașată.

E foarte simplu, iar noi am înțeles totul clar: știți vorba cântecului…mie când îmi place ceva, plătesc pentru plăcerea mea! Iar Larisa Iordache și-a dat seama că, după o viață de sacrificii făcute pentru sport, merită să se răsfețe.

Printre multe altele, și ne-a vorbit și despre viața ei amoroasă. FANATIK a aflat că motivele care au dus la ruptura dintre fosta gimnastă și iubitul ei au fost legate strict de modul diferit al viziunilor pe care fiecare dintre ei le avea. Larisa ne-a mai mărturisit că este singură, momentan, dar crede în iubirea veșnică, își dorește o familie și caută bărbatul care să-și dorească aceleași lucruri!

Larisa Iordache își plătește ratele bolidului de lux și visează la New York

Ai renunțat la gimnastică…Te-ai lăsat.

– Da, îmi pare rău.

În baza meritelor, ai câștigat dreptul de a avea o rentă viageră care se ridică la plus, minus 14.000 de lei. Ce faci cu renta?

– O cheltuiesc pentru plăcerile sufletului meu: mașina mea, pentru că nu aș fi investit o sumă atât de mare în mașina pe care o am. Am un BMW I8. Îl am de 3 ani, din 2019, mi l-am făcut cadou de ziua mea și mai sunt foarte fascinată de haine. Dacă îmi doresc să plec undeva, mă organizez, desigur și așa cheltui eu banii.

Dacă ar fi să pleci mâine într-o vacanță, să te organizezi, unde ai merge?

– În America, în New York, aș merge din nou. Am mai fost în ultima vacanță în New York, în 2018, și acolo aș mai merge. Aș sta acolo și jumătate de an.

Larisa Iordache: „Nu-mi doresc să dezamăgesc un suflet de copil”

Nu ți s-a propus să ții cursuri în străinătate, la New York de exemplu, pentru străini?

– Sunt antrenoare la Dinamo, respect acest job, pentru că am foarte mulți copii pe care îi antrenez. Sufletele copiilor sunt foarte firave și nu-mi doresc să dezamăgesc, mai ales un suflet de copil… Dacă am pornit pe această nișă, o s-o țin așa. Dar, cine știe!

Cum e Larisa Iordache ca și antrenor? Dură, așa cum erau antrenorii pe vremuri, sau mult mai relaxată?

– Încerc să înțeleg nevoia copilului, să înțeleg cauza și să ofer efectul. Încerc să vorbesc cu ei. Sunt calmă, indiferent de situație, pentru că copiii sunt dificili și nu reacționează mereu la ce li se spune, dar încerc să intru în jocul lor.

Le dai o dietă anume copiilor?

– Eu antrenez la clubul Dinamo, copiii stau acasă. Părinții se ocupă de acest lucru. Până acum nu s-a întâmplat să ajungă cineva la o greutate prea mare. Dar dacă se întâmplă, mai ales la fetițe, încercăm să vorbim cu un nutriționist și să-i ofere un meniu.

Nu aveați voie ciocolată înainte. Acum mănânci, recuperezi asta?

– Mănânc, da. Am avut o perioadă în 2016-2017 în care am explodat din punct de vedere hormonal. Am apelat la un nutriționist și mi-a făcut un meniu. Acum mănânc dulce când simt nevoia. Merg pe principiul că dulcele se duce la suflețel și nu se pune pe coapse (râde, n. red.)! Un stil de viață sănătos nu se poate ține fără sport, dietă și poate și puține gânduri pozitive. Să citim, să ne înconjurăm de oameni pozitivi. Așa avem un stil de viață sănătos.

Larisa Iordache vs Diana Bulimar: „În sala de antrenament, rivalitatea se vedea”

Ne-a surprins faptul că ai ieșit de la America Express. Ceva v-a unit pe voi cel mai mult, acolo, pe tine și pe Diana Bulimar?

– Noi am fost plăcut surprinse… Ne-am completat reciproc foarte bine. Am acceptat această maturizare din ultimii ani, am început să fim mai amiabile una cu alta. Eram prietene și înainte, desigur, dar în sala de antrenament, rivalitatea se vedea. Ne încurajam, dar ne doream fiecare să fim mai bună decât cealaltă. De acolo pornește performanța.

Înainte de a pleca la America Express, am citit că te-ai despărțit de iubitul tău. Cum a fost?

– Nu mai eram pe aceeași lungime de undă. Am stabilit de la început că atunci când viziunile se schimbă, ne spunem asta. Eram împreună de 2 ani. M-am întors din America Express, am petrecut ceva timp împreună și apoi ne-am despărțit. Nu ne-am înșelat sau ceva… Nu mai eram pe aceeași lungime de undă.

Fosta gimnastă Larisa Iordache își dorește să adopte un copil

Există cineva în viața ta? Ce trebuie să aibă un bărbat, ca să fie perfect pentru tine?

– Nu, nu există nimeni în viața mea, acum. Să fie înțelegător, să rezonăm din punct de vedere al viziunilor, să ne susținem, să fim alături unul de celălalt, să ne bazăm unul pe altul. Să comunicăm, pentru că asta contează foarte mult într-o relație. Fără orgolii, fără ego-uri… Cred că am ajuns la vârsta la care putem să trecem ușor peste aceste defecte și să fim oameni maturi. Eu îmi doresc o relație serioasă și să-l găsesc pe alesul meu. Îmi doresc o familie frumoasă, vreo 2 copii și îmi doresc și să adopt unul. Mă gândesc să-mi găsesc bărbatul ăla care să-și dorească acest lucru. Și bărbatul ăla care să iubească ce a ales…că în ziua de azi sunt foarte multe tentanții.

Crezi că mai există bărbați care să fie de modă veche?

– Da, desigur…Eu nu sunt adepta lucrurilor ăstora moderne, droguri sau ceva. Nici măcar nu beau. Am încercat să gust alcool, dar nu-mi place gustul. Consider că atunci când bei, trebuie să ai o limită și să te cunoști pe tine. Dacă nu te cunoști pe tine, se exagerează și e deplasat. Fiecare alege pentru el! Dacă sunt cu un bărbat și se întâmplă ceva neplăcut, eu mă ridic și plec de la masă.

Regretă că nu a petrecut mai mult timp cu mama sa

Ai încălcat vreodată vreun principiu, pentru carieră?

– Nu, niciodată. Mi-am dorit să fac gimnastică și asta am făcut. Singura părere de rău pe care o am este că nu am mai avut mai mult timp de petrecut cu mama. Restul a decurs așa cum mi-am dorit eu și cum și-au dorit părinții mei.

Cum e copilăria unei gimnaste?

– Foarte frumoasă! Mie mi-a plăcut enorm gimnastica… Cred că gimnastica o poate face numai un copil căruia îi place asta foarte mult. Sportivii au o viață mai retrasă, iar asta mi se pare extraordinar.