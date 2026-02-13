Sport

Larisa Iordache, decizie radicală după ce a devenit mamă. Pasul pe care l-a făcut marea campioană

La un an de când a născut, Larisa Iordache este pregătită pentru o schimbare notabilă. Ce vrea să facă a doua cea mai medaliată gimnastă la Europene.
Alexa Serdan
13.02.2026 | 21:45
Larisa Iordache decizie radicala dupa ce a devenit mama Pasul pe care la facut marea campioana
Ce face Larisa Iordache, la un an de când a născut. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Februarie este o lună încărcată de emoții și semnificații pentru Larisa Iordache. E perioada în care a devenit mama unei fetițe cu care se mândrește constant. Iată ce decizie a luat fosta gimnastă româncă, în vârstă de 29 de ani.

Larisa Iordache și schimbarea pe care o are în vedere

Larisa Iordache este împlinită și fericită, depășind momentele grele din viața sa și din carieră. Sărbătorile de iarnă nu au găsit-o într-o stare tocmai bună, dar a trecut peste clipele dificile. Noul an a determinat-o să ia atitudine.

ADVERTISEMENT

În curând se face un an de când a adus pe lume primul său copil care a primit numele Amira. Fosta gimnastă a născut pe 28 februarie, nașii micuței fiind niște prieteni de familie. Acum e pregătită pentru următorul pas. Mai exact, a decis să facă o schimbare foarte importantă.

E strâns legată de sănătatea sa și de felul în care arată. Își dorește foarte mult să revină la silueta de odinioară, motiv pentru care a început antrenamentele. Și-a făcut un abonament la sală, deși recunoaște că nu îi este deloc ușor.

ADVERTISEMENT
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în...
Digi24.ro
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat

„După un an și jumătate, iar la sală… E greuț, dar nu imposibil”, a scris Larisa Iordache, în dreptul unei filmări de pe Instagram. Internauții au reacționat în număr mare, semn că susțin această inițiativă.

ADVERTISEMENT
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu...
Digisport.ro
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”

Ce obiectiv major are Larisa Iordache

Campioana olimpică, cu o medalie de bronz obținută la Jocurile Olimpice de la Londra, în 2012, este pregătită să-și tonifice corpul. Mai mult decât atât, Larisa Iordache vrea să aibă o condiție fizică mai bună.

Sportiva, care este una dintre cele mai titrate gimnaste române, și-a dezvăluit motivațiile personale pentru 2026. Fosta concurentă de la America Express are câteva obiective majore pe care vrea să le bifeze în lunile următoare.

ADVERTISEMENT

Vrea să elimine kilogramele în plus, dar fosta gimnastă nu vrea să exagereze la acest capitol. Nu vrea să pună prea multe presiune asupra sa, fiind conștientă de perioada de pauză în care nu a făcut aproape deloc mișcare.

„Mi-am propus ca anul acesta să fiu mai blândă cu mine și să adopt un stil de viață mai sănătos. Pas cu pas, cu răbdare și iubire”, este mesajul pe care l-a lăsat Larisa Iordache, în mediul virtual.

SuperLiga, live blog etapa 27. Petrolul – FC Argeș 1-1. Ricardinho lovește bara!
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 27. Petrolul – FC Argeș 1-1. Ricardinho lovește bara!
Sorin Cârțu își continuă tirada după suspendarea primită de Baiaram: ”Să se acționeze...
Fanatik
Sorin Cârțu își continuă tirada după suspendarea primită de Baiaram: ”Să se acționeze și împotriva lui Dinamo! Nu e o coincidență”
Arbeloa nu s-a putut abține! Antrenorul lui Real Madrid, mesaj ironic pentru Hansi...
Fanatik
Arbeloa nu s-a putut abține! Antrenorul lui Real Madrid, mesaj ironic pentru Hansi Flick după Atletico – Barcelona 4-0
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
'Pleacă dracului!'. Ce i-a spus Ilie Năstase lui Nicolae Ceaușescu de l-a înghețat...
iamsport.ro
'Pleacă dracului!'. Ce i-a spus Ilie Năstase lui Nicolae Ceaușescu de l-a înghețat pe liderul comunist
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!