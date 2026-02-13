Larisa Iordache, decizie radicală după ce a devenit mamă. Pasul pe care l-a făcut marea campioană

ADVERTISEMENT

Februarie este o lună încărcată de emoții și semnificații pentru Larisa Iordache. E perioada în care a devenit mama unei fetițe cu care se mândrește constant. Iată ce decizie a luat fosta gimnastă româncă, în vârstă de 29 de ani.

Larisa Iordache și schimbarea pe care o are în vedere

Larisa Iordache este împlinită și fericită, depășind momentele grele din viața sa și din carieră. , dar a trecut peste clipele dificile. Noul an a determinat-o să ia atitudine.

În curând se face un an de când a adus pe lume primul său copil care a primit numele Amira. Fosta Acum e pregătită pentru următorul pas. Mai exact, a decis să facă o schimbare foarte importantă.

E strâns legată de sănătatea sa și de felul în care arată. Își dorește foarte mult să revină la silueta de odinioară, motiv pentru care a început antrenamentele. Și-a făcut un abonament la sală, deși recunoaște că nu îi este deloc ușor.

„După un an și jumătate, iar la sală… E greuț, dar nu imposibil”, a scris Larisa Iordache, în dreptul unei filmări de pe Instagram. Internauții au reacționat în număr mare, semn că susțin această inițiativă.

Ce obiectiv major are Larisa Iordache

Campioana olimpică, cu o medalie de bronz obținută la Jocurile Olimpice de la Londra, în 2012, este pregătită să-și tonifice corpul. Mai mult decât atât, Larisa Iordache vrea să aibă o condiție fizică mai bună.

Sportiva, care este una dintre cele mai titrate gimnaste române, și-a dezvăluit motivațiile personale pentru 2026. Fosta concurentă de la America Express are câteva obiective majore pe care vrea să le bifeze în lunile următoare.

Vrea să elimine kilogramele în plus, dar fosta gimnastă nu vrea să exagereze la acest capitol. Nu vrea să pună prea multe presiune asupra sa, fiind conștientă de perioada de pauză în care nu a făcut aproape deloc mișcare.

„Mi-am propus ca anul acesta să fiu mai blândă cu mine și să adopt un stil de viață mai sănătos. Pas cu pas, cu răbdare și iubire”, este mesajul pe care l-a lăsat Larisa Iordache, în mediul virtual.