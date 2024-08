După finalele de gimnastică la sol a concursului de gimnastică artistică de la Paris a avut loc . Despre acest subiect de la Jocurile Olimpice a discutat și Larisa Iordache care a clarificat mai bine situația.

Larisa Iordache, declarații despre episodul neplăcut cu Sabrina Voinea de la Jocurile Olimpice de la Paris: ”Se pare că arbitrajul nu este unul pus la punct”

Sabrina Voinea a fost la un pas de medalia de bronz olimpică, însă după o contestație făcută de o altă sportivă, atleta din România și-a pierdut locul de pe podium. Despre situația controversată de la Jocurile Olimpice a discutat și Larisa Iordache care .

“România a reușit să obțină din nou o medalie la Jocurile Olimpice. De fapt, era să obținem o medalie la Jocurile Olimpice, însă din păcate nu a fost așa.

S-a făcut contestație în ultima secundă și americanca le-a dat la o parte cumva pe fetele noastre. Nu știu de ce a fost penalizată Sabrina. Dar, se pare că arbitrajul nu este unul pus la punct, încă. Trebuie să rămână pozitive, chiar dacă este dureros.

Nu am reușit să vorbesc deloc, nici nu cred că au chef acum. Cred că are nevoie doar de timp cu ea și de mama ei ca să se liniștească. Să calculeze tot ceea ce s-a întâmplat.

Cu siguranță când va reveni în țară vom vorbi și sper să fie bine. Are toată viața înainte să demonstreze și să-și demonstreze că este foarte bună”, a spus Larisa Iordache în exclusivitate pentru FANATIK.

“Fetele au evoluat foarte bine”

“Fetele, Sabrina Voinea și Ana Bărbosu, au evoluat foarte bine. Mă bucur tare că Sabrina s-a adunat după evenimentul de la bârnă. Mă bucur că și-a făcut un sol foarte frumos. Îmi pare rău pentru neînțelegerile care au apărut acolo la punctaj.

Ana a concurat și ea bine. Toată echipa României a avut o evoluție foarte bună la Jocurile Olimpice de anul acesta. Cred că trebuiesc încurajate și cumva, să învețe din această participare. Să o ia ca un exemplu, ca o experiență și următoarea ediție de jocuri să fie una plăcută și, de ce nu, cu medalii.

Nu cred că există vreun motiv pentru ratarea Sabrinei. Lucrurile se întâmplă, mai ales la o astfel de competiție. Fiind stresul atât de mare, dorindu-ți să fii în primele trei, să obții o medalie olimpică. Cred că presiunea, cumva, și-a spus cuvântul.

Îmi pare rău pentru ratările ei, pentru că avea o bârnă bună. Chiar se putea bate la medalie. Nu cred că trebuie să fie o tragedie acum, ci trebuie să învețe din lucrurile acestea. Data viitoare o să fie mult mai bine. Este tânără, are potențial. Sper ca experiența să o facă să intre în sala de antrenament cu mult mai multă putere”, a spus fosta multiplă campioană la gimnastică.

Sfatul Larisei Iordache pentru sportivele din România: “Așa poți să învingi toate emoțiile”

În cariera sa în gimnastică, Larisa Iordache a avut numeroase succese, însă și multe momente grele, pline de accidentări sau lucruri care i-au dat moralul peste cap. Însă, fosta campioană a reușit de fiecare dată să revină și să demonstreze mai mult.

În finalul interviului acordat în exclusivitate pentru FANATIK, Larisa Iordache a ținut să îi felicite pe toți sportivii care au reprezentat România la Jocurile Olimpice și le-a oferit un sfat important pe care să îl aplice în carieră.

“În primul rând, această ediție de Jocuri Olimpice s-a desfășurat într-un mod foarte OK. A avut un impact emoțional foarte mare pentru noi cei de acasă, pentru că eu am stat și m-am uitat cu sufletul la gură la fete și chiar am fost alături de ele.

De absolut toți sportivii din țara noastră care ne-au reprezentat cu onoare. Cred că această ediție de Jocuri Olimpice a fost un nou start, pentru că ediția trecută a fost fără spectatori. Acum au intrat un pic în emoția competiției și cred că ajută foarte mult, să fie un pas înainte pentru sportivi.

Trebuie să fii stâncă, să poți să învingi toate emoțiile pe care le ai în momentul în care trebuie să concurezi. Să-ți arăți evoluția, să fructifici munca pe care ai depus-o ani de zile. Iar în gimnastică sunt foarte multe impedimente. Cred că dacă m-aș fi concentrat toată cariera mea pe impedimente, nu aș fi ajuns să cuceresc medaliile pe care le-am cucerit.

Din contra, aș fi renunțat foarte repede. De aceea încurajez toți sportivii să se uite la partea bună a lucrurilor, fie ea mică. Cu adevărat, la momentul potrivit, contează foarte mult”, a mai spus Larisa Iordache.