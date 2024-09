Larisa Iordache este însărcinată. Fosta gimnastă radiază de bucurie. Care este sexul bebelușului

Larisa Iordache este însărcinată. Fosta gimnastă în vârstă de 28 de ani a dat vestea pe rețelele de socializare. Totul se întâmplă la câteva luni după ce s-a căsătorit civil cu partenerul ei, sportivul Cristian Chiriță. Cei doi vor fi părinți pentru prima dată.

Larisa Iordache, însărcinată pentru prima dată

”Te dorim și te așteptăm cu nerăbdare. Ești o binecuvântare, iar noi ne simțim binecuvântați că ne-ai ales ca părinți… Iubirea noastră infinită”, este postarea de pe prin care multipla campioană la gimnastică a stârnit uimire și emoție printre admiratorii săi.

Larisa Iordache se află în 13 săptămâni de sarcină și a dat vestea abia la început de septembrie, deoarece . La începutul anului viitor, ea și soțul său își vor ține în brațe rodul iubirii lor.

Fosta gimnastă consideră copilul o binecuvântare de la Cel de Sus. Când a aflat că va fi mamă nu i-a venit să creadă, s-a bucurat nespus. Până nu și-a făcut apoi toate investigațiile necesare și până medicii nu au asigurat-o că sarcina evoluează bine, Larisa Iordache nu a împărtășit public vestea.

”În primul rând am profitat de liniștea pe care noi, cumva, am avut-o în perioada asta, pentru că, cu o astfel de veste și cu o astfel de binecuvântare de la Bunul Dumnezeu pentru noi a fost o bucurie foarte mare și am vrut să ne bucurăm noi în prima parte a procesului să zic așa.

Totul a decurs bine și medical vorbind și emoțional. Când am aflat că totul este în regulă și că totul este bine, am hotărât (…) să se știe”, a explicat Larisa Iordache pentru

Larisa Iordache: ”Venirea unui copil pe lume pentru noi este o binecuvântare”

Larisa Iordache nu a planificat să rămână însărcinată, totul fiind decis de soartă. Crede că bebelușul este și un rezultat al sentimentelor sincere dintre ea și Cristian Chiriță. Amândoi se iubesc onest și este de părere că povestea lor de dragoste va deveni și mai solidă

”Nu a fost nimic forțat, a fost totul foarte natural, exact cum a decurs și relația noastră și căsnicia. Având în vedere că iubirea dintre noi este una pură, onestă și loială, am fost răsplătiți. Dumnezeu ne-a arătat că iubirea noastră este adevărată.

(…) Cred că venirea unui copil pe lume pentru noi este o binecuvântare și o bucurie pentru că amândoi am fost deschiși către acest lucru și ne-am bucurat, ne bucurăm în continuare. Trăim această perioadă frumoasă cum trebuie trăită și cred că ne ajută foarte mult și să ne fim alături”, a mai precizat campioana.

Larisa Iordache încă nu a aflat sexul bebelușului

Larisa Iordache a oferit detalii și despre stările cu care se confruntă de când este însărcinată. A trecut cu bine peste grețuri, iar despre sexul bebelușului nu are nici ea habar, în prezent. Așteaptă să-l afle de la următorul control medical. Însă cel mai mult își dorește ca viitorul ei copil să fie sănătos.