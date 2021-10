Larisa Iordache, marcată pe viață de pierderea mamei: „Își dorea foarte mult să trăiască. Boala a avansat ușor, ușor”

Pe 27 iunie, cu doar 30 de zile înaintea Jocurilor Olimpice, mama Larisei Iordache se stingea din viață, răpusă de o boală necruțătoare cu care a luptat vreme de un an. Acum, la aproape patru luni distanță, campioana noastră a găsit puterea să vorbească deschis despre calvarul început odată cu vestea că femeia care i-a dat viață suferă de cancer.

„A fost foarte greu de realizat și de digerat că momentul va veni cândva. A încercat tot timpul să lupte, să nu-i fie frică de ce i se întâmplă. Boala a avansat ușor, ușor”, și-a început, aceasta, printre lacrimi, confesiunea tulburătoare.

În ciuda durerii care a marcat-o pentru tot restul vieții, nu doar că și-a urmat visul de a reprezenta România la Tokyo, dar se putea întoarce cu o nouă medalie de aur, dacă accidentarea suferită la gleznă nu o forța chiar în finala probei de bârnă.

Larisa Iordache și-a deschis sufletul. Totul despre drama care a marcat-o pe viață

„Anul trecut când a început pandemia am aflat de boala mamei. A avut cancer. Se pare că am ajuns la spital prea târziu. Când a început anul pentru a mă califica și eu pentru Jocurile Olimpice, am aflat practic că avea foarte mari dureri și am mers la spital.

Medicii de atunci au fost foarte realiști cu noi, cu mine și cu fratele meu, și ne-au zis că mai bine decât să o ținem noi șase luni aici, mai bine vă bucurați voi șase luni acasă.

A fost foarte greu de realizat și de digerat că momentul va veni cândva. Am căutat tot felul de medici. Ea îți dorea foarte mult să trăiască”, a mărturisit Larisa Iordache pentru .

Cumplita veste a prins-o între concursuri: „Am avut destul de puține momente cu ea”

Cu chipul înecat în lacrimi, gimnasta noastră în care a primit vestea că mama sa pierduse lupta cu boala și a dat glas regretului ce o va însoți pentru totdeauna.

„Îmi place să vorbesc despre ea. Îmi aduce aminte cât de puternică a fost. A încercat tot timpul să lupte, să nu-i fie frică de ce i se întâmplă.

Boala a avansat ușor, ușor. Semnelele erau destul de clare până în momentul în care eu am venit acasă de la Europene, m-am calificat.

Am avut destul de puține momente cu ea pentru că deja nu mai putea să vorbească foarte mult. Se bucura de fiecare vizită pe care i-o făceam, atât eu, cât și fratele meu, și cumnata mea.

S-a întâmplat. Eu în săptămâna aceea trebuia să plec la concurs. Am fost anunțați de medici că este în ultima fază și nu mai au ce să-I facă.

Mi-am dat seama că trebuie să trăim realitatea, că nu avem altceva de făcut. Ne-am realizat cât de greu este, probabil din acest motiv sunt și așa de afectată acum”, a mai spus Larisa Iordache.