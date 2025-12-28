Sport

Larisa Iordache, momente dificile în perioada sărbătorilor de iarnă. Drama care a marcat-o pe marea gimnastă

Pentru Larisa Iordache, sărbătorile de iarnă vor fi destul de dificile. Fosta mare gimnastă a trecut prin momente dureroase, care au marcat-o total.
Valentina Vladoi
28.12.2025 | 07:40
Larisa Iordache momente dificile in perioada sarbatorilor de iarna Drama care a marcato pe marea gimnasta
Larisa Iordache îi duce dorul mamei sale. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Larisa Iordache, fosta mare gimnastă, a avut un Crăciun plin de emoții. Este într-adevăr primul Crăciun în rolul de mamă pentru ea. Pe de altă parte, astfel de momente îi amintesc și de un eveniment marcant din viața ei.

Primul Crăciun pentru Larisa Iordache în postura de mamă

Larisa Iordache a devenit mamă, iar sărbătorile de anul acesta au fost deosebite. Pe de altă parte, aceasta i-a simțit mai mult ca oricând lipsa mamei sale, care s-a stins din viață în 2021.

De altfel fosta mare gimnastă recunoaște că maternitatea i-a schimbat modul în care vede Crăciunul. Aceasta vrea să îi ofere fiicei sale momente frumoase, tradiții, dar și multe alte surprize.

Dorul față de mama sa însă, a devenit mai puternic. Fix acum când ar fi avut nevoie de sfaturi și de sprijin, Larisa Iordache este nevoite să se descurce atât cât poate. Iar uneori nu e deloc ușor pentru ea.

Mama fostei gimnaste a murit

Mama fostei gimnaste s-a stins din viață în 2021, iar Crăciunul de atunci a fost cel mai greu pentru ea. Nici acum însă, durerea nu s-a estompat. Astfel, când vine vorba de sărbători, Larisa Iordache are emoții.

Sportiva își amintește cu drag perioada în care era alături de părinții ei, iar sărbătorile erau perfecte. Acum însă, lucrurile nu vor mai fi niciodată la fel, ci din contră, cu mult mai diferite.

„Cred că primul Crăciun petrecut fără mama, în 2021, a fost unul dintre cele mai grele. Pentru mine, sărbătorile înseamnă oameni dragi, povești, colinde. Da, brad și mâncare bună, dar cel mai mult înseamnă familia. Când eram copil, mama și tata erau mereu alături de noi și ne făceau cele mai frumoase sărbători”, a dezvăluit aceasta.

Larisa Iordache îi duce dorul mamei sale

Cât despre fiica sa, Amira, aceasta momentan nu înțelege foarte multe. Larisa Iordache își dorește însă ca în viitor, cea mică să știe cât de important este Crăciunul, dar și spiritul de sărbătoare.

Referitor la mama sa, mai ales în perioada sărbătorilor, fosta gimnastă îi simte lipsa foarte mult. Cea care i-a dat viață era o fire veselă și de asemenea, i-ar fi oferit probabil cele mai bune sfaturi acum.

Pentru sportivă maternitatea este ceva necunoscut momentan. Astfel, deși primește sfaturi ori ajutor din diferite direcții, nimic nu se compară cu un sfat venit din partea mamei sale.

„Momentan, Amira e destul de micuță, are 10 luni și nu înțelege foarte multe. Dar eu încerc să-i povestesc, pentru că cei mici sunt foarte inteligenți și cine știe ce înțelege. Aș vrea să simtă ce e important de Crăciun.

Încercăm să aducem atmosfera de sărbătoare, căldura, vibrația aceea bună. Ne dorim să fie veselă. Cadouri primește zilnic, sincer, și e greu să le ținem până de Crăciun. Încercăm să nu exagerăm, dar nu ne putem abține. Totuși, ținem mult la tradiții.

Încă din prima clipă, știi cum se spune că fiecare mamă are nevoie de mama ei. Am nevoie de ea în fiecare zi, de sfaturile ei, de observațiile ei. Era un om vesel, care iubea viața și își dorea ca noi, copiii ei, să avem o viață corectă și bună.

Când sunt în impas, simt nevoia sfaturilor ei, mai ales că maternitatea era un teren complet necunoscut pentru mine. Oricâte sfaturi primești din jur, când îți spune mama, e diferit. Pe de altă parte, sunt foarte norocoasă și recunoscătoare că am un soț minunat. M-a completat extraordinar de bine. Este foarte implicat încă din prima clipă și m-a ajutat enorm, inclusiv să nu simt dorul acesta 100%”, a declarat Larisa Iordache, potrivit cancan.ro.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
