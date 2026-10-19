La 30 de ani, Larisa Iordache a semnat cu Pro TV! Ce rol va avea fosta gimnastă

ADVERTISEMENT

Larisa Iordache a făcut un pas important la aproape 5 ani de când a luat decizia să iasă din competiții. Fosta gimnastă româncă a semnat o colaborare cu Pro TV, post la care va analiza și explica Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică de la Rotterdam.

Larisa Iordache, contract neașteptat cu Pro TV

Fosta gimnastă artistică Larisa Iordache (30 ani) nu poate sta departe de pasiunea sa. E retrasă din activitate din mai multă vreme, însă vorbește de fiecare dată despre sau despre cum arată existența sa de când a devenit mamă pentru prima oară. Are o fetiță.

ADVERTISEMENT

În plus, , inaugurând în urmă cu ceva vreme o sală unde copiii se pot antrena. De curând frumoasa brunetă a anunțat că are contract cu postul din Pache Protopopescu. Va fi comentator pentru unul dintre cele mai importante evenimente, și anume Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică de la Rotterdam.

Competiția care se desfășoară în perioada 20-25 octombrie 2026 o aduce pe fosta sportivă în centrul atenției. Prin colaborarea cu Pro TV are posibilitatea să le arate tuturor că are o carieră de excepție, construită prin foarte multă muncă, dar și ambiție. Și unde mai pui că este un exemplu în privința performanțelor internaționale.

ADVERTISEMENT

În palmaresul ei se găsește o medalie de bronz pe care a cucerit-o la Jocurile Olimpice de la Londra 2012, pe echipe. Mai mult decât atât, Larisa Iordache a câștigat 2 medalii de argint și 2 medalii de bronz la Campionatele Mondiale. În ceea ce privește Campionatele Europene fosta gimnastă și-a adjudecat 7 medalii de aur și 7 medalii de argint. Mai deține și 2 medalii de bronz. Prin urmare, înainte de a se retrage din activitatea sportivă, în decembrie 2021, a reușit să urce pe culmile succesului.

ADVERTISEMENT

Larisa Iordache: ”Cea mai mare presiune nu vine din exterior”

„Am trăit gimnastica din interior, atât în sala de antrenament, cât şi pe podiumul marilor competiţii. Ştiu ce înseamnă emoţiile dinaintea unui concurs, presiunea unui moment important, orele nesfârşite de muncă şi, mai ales, dorinţa unui sportiv de a demonstra că poate. De multe ori, cea mai mare presiune nu vine din exterior, ci chiar din propriile aşteptări, din dorinţa de a fi mai bun, de a-ţi depăşi limitele şi de a transforma anii de pregătire în câteva momente de perfecţiune”, a declarat Larisa Iordache, relatează .

ADVERTISEMENT

De această dată, fosta gimnastă va trăi Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică dintr-o perspectivă diferită. Calitatea de comentator reprezintă o nouă provocare pentru fosta sportivă, dar o primește cu brațele deschise. Emoțiile, bucuria și responsabilitatea sunt cuvintele cheie care o vor însoți în acest parcurs special.

În altă ordine de idei, competiția din Olanda aduce în vizorul spectatorilor de la Pro TV și VOYO cei mai buni gimnaști ai lumii. Programul este unul complex și include finale pe echipe, la individual compus și pe aparate. Totodată, organizatorii au dezvăluit că finala feminină pe echipe va avea o miză suplimentară. Concret, sunt puse în joc și trei calificări olimpice.

ADVERTISEMENT

Cum arată programul pe zile

În prima zi de concurs, marți, 20 octombrie 2026, Larisa Iordache va comenta, începând de la ora 20:00, finala masculină pe echipe. Miercuri, 21 octombrie, de la 20:00, are loc finala feminină pe echipe, cu trei calificări olimpice puse în joc. Joi, 22 octombrie, de la 20:30, se desfășoară finala masculină la individual compus.

În ziua de vineri, 23 octombrie, de la 20:30, are loc finala feminină la individual compus. Sâmbătă, 24 octombrie, de la 15:00, vor putea fi urmărite de fani finalele masculine la sol, cal cu mânere și inele. În plus, au loc finalele feminine la sărituri și paralele inegale. Ultima zi a competiției, duminică, 25 octombrie, de la 15:00, au loc finalele masculine la sărituri, paralele și bară fixă, respectiv finalele feminine la bârnă și sol.