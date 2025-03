Larisa Iordache, pregătiri în forță pentru botez. Cine sunt nașii aleși de gimnastă pentru fiica sa

Ultimii doi ani au fost plini pentru Larisa Iordache. L-a cunoscut pe Cristian, care în vara anului trecut i-a devenit soț, iar în luna februarie a adus pe lume o fetiță și a devenit mamă pentru prima dată. Cum arată acum viața fostei gimnaste.

Larisa Iordache și soțul fac echipă bună

Larisa Iordache l-a cunoscut pe Cristian, , prin intermediul rețelelor sociale. Nu a durat mult până acesta s-a așezat în genunchi și i-a cerut să se căsătorească cu el.

ADVERTISEMENT

Iar la începutul anului 2025, în februarie, . Amira a întregit familia, iar Larisa Iordache a oferit mai multe detalii despre viața de mămică. Soțul său îi este cel mai mare sprijin, dar și soacra.

„E alături de mine Cristian. Din punctul meu de vedere ne descurcăm super ok, pentru că atunci când sunt eu obosită, se ocupă el de cea micuță, când e el obosit, mă ocup eu. Plus că el mai are și antrenamente, competiții, dar sunt alături de noi soacra și socrul meu și familia mea, desigur, și ne ajutăm reciproc.

ADVERTISEMENT

Mama lui Cristian este foarte implicată și ne ajută foarte mult, stă cu bebelușa. De exemplu, în weekend, Cristian a avut competiții și am putut să merg să-l susțin.

A stat mama lui Cristian cu bebelușa toată ziua. Dacă vrem să ieșim în oraș o oră-două, nu este nicio problemă, este ea acolo și stă cu cea micuță. E plăcut să văd că avem susținere și ajutor și că putem să avem timp și pentru noi”, a declarat Larisa Iordache pentru

ADVERTISEMENT

Când va avea loc botezul micuței Amira

Larisa Iordache și soțul ei au decis ca botezul fetiței să aibă loc pe 8 iunie, aceeași zi în care s-au cununat. Alegerea datei a fost influențată și de faptul că, la momentul nunții, fosta gimnastă era deja însărcinată, dar nu știa acest lucru.

ADVERTISEMENT

„Am pornit și cu ideea de cununie să fie restrânsă, dar ne-am lungit puțin. Acum suntem pe aceeași idee să mergem pe restrâns, dar vom vedea cum decurg lucrurile.

Pentru că ne dorim ca toată lumea care își dorește să fie alături de cea micuță, că e despre ea vorba, să fie alături de ea. Nașii fetiței vor fi Alina și Marius, prieteni de familie”, a completat Larisa Iordache.