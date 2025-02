Larisa Iordache, sfaturi pentru viitoarele mămici: „Copiii noștri nu au nevoie de mame eroine”. Nu s-a menajat nici măcar în luna a opta: „Mi-a fost dificil să-i las”

Primăvara aceasta va fi de neuitat pentru Larisa Iordache, în vârstă de 29 ani. La începutul lunii martie, multipla campioană europeană așteaptă venirea pe lume a primului copil. Emoționată și dornică de a face cunoștință cu Amira, minunea care-i va schimba viața, fosta gimnastă a dezvăluit cum a schimbat-o această experiență și care sunt planurile sale de viitor.

„Am muncit până în luna a opta. Mi-a fost dificil să las copiii pe care-i pregăteam”

Activă încă de la vârsta de 5 ani, când a intrat prima dată într-o sală de gimnastică, Larisa nu și-a schimbat rutina nici măcar în timpul sarcinii. Ne-a mărturisit că a muncit până în luna a opta la Clubul Sportiv Dinamo, unde are o grupă avansată de mici gimnaste alături de care lucrează zilnic pentru a le duce către performanță.

De altfel, despărțirea de elevele său nu a fost ușoară când medicul i-a transmis că trebuie să se menajeze în ultima etapă a sarcinii. Campioana noastră a simțit un gol imens în suflet când și-a luat rămas bun de la cele mici.

„Am muncit până în luna a opta. Am avut trei grupe de copii pe care i-am inițiat în gimnastică și în ultima perioadă, ce-i drept, de când am rămas însărcinată am început să diminuez din copii, să-i împart la colegii mei. Dar am rămas cu grupa de avansate pe care o pregăteam pentru performanță. Mi-a fost destul de dificil să las copiii pe care-i pregăteam să facă performanțe. Ei credeau în mine, aveam o relație foarte apropiată, empatizând cu ei și având încredere în mine în tot ceea ce le zic și ce-i învăț. Fiind la început de drum a trebuit să le construiesc încrederea în ei și să le ofer prilejul de a crede în visul lor. Ceea ce și eu am fost învățată de mică să fac. De aceea am ales să rămân în sala de antrenament și să-i antrenez până acum destul de curând. Am fost la o vizită la medic și mi-a zis că trebuie să am foarte mare grijă, să mă protejez, chiar dacă dorința mea era mare și doream să le ajut să progreseze.

Generațiile s-au schimbat. Eu sunt de părere că cine va vrea să facă performanțe va face. Așa a fost și în cazul meu. Eu dacă nu aș fi vrut să fac performanță și să îmi asum fiecare risc pe care l-am avut, fiecare perioadă dificilă, chiar și succes până la urmă, pentru că și succesul trebuie să ți-l asumi, cumva cred că nu aș fi ajuns unde am ajuns. Asta am încercat să le transmit, că în momentul în care faci ceva cu plăcere o să ajungi acolo unde îți propui. Dar trebuie să pui și osul la treabă pentru a putea face ceva”, ne-a declarat Larisa Iordache.

Fosta gimnastă a precizat că până în urmă cu două luni nu se menaja de la efort. Chiar conducea încălzirea din sala de antrenament la grupa cu cei mici. Însă, a ținut să clarifice că acest comportament nu se aplică la toate femeile gravide și că principalul scop al viitoarelor mămici ar trebui să fie sănătatea psihică și emoțională.

„Până la 5-6 luni făceam încălzirea cu cei mici, mă jucam cu ei prin sală. Sinceră să fiu, până în momentul acesta, nu am simțit că sunt însărcinată. Nu am dus greul acela de care se tot vorbește. Poate și pentru că am lăsat lucrurile să vină de la sine și le-am îmbrățișat așa cum am venit. Până la urmă nu trebuie să te expui la efort și să fii o mamă eroină. Copiii noștri nu au nevoie de mame eroine, au nevoie de mame sănătoase psihic și emoțional”, a precizat Larisa Iordache.

De la „nu lăsa ciocolata de azi pe mâine” la portocale

Larisa Iordache este o fană declarată a ciocolatei. Antrenoarea de la Clubul Sportiv Dinamo ne-a dezvăluit că nu-i lipsea ciocolata de pe noptiera nici măcar atunci când se pregătea de cele mai importante competiții.

„Eu sunt o fire pofticioasă. Nu m-am ferit niciodată să o zic, având în vedere că am fost gimnastă atâția ani. Am fost obișnuită să mănânc absolut orice, indiferent de gust, să fie dulce, acru, sărat, amar. Cred că mă face un pic indiferentă la ideea de a avea pofte la orice ore din zi și din noapte.

Dar, da, aveam voie să facem absolut orice, stăteam cu ciocolata pe noptiera, mâncam când voiam. Întotdeauna am fost pe ideea: Nu lăsa ciocolata pe care o poți mâna azi pe mâine (n.r. râde). Dependența de zahăr este pe psihic mai mult. Îți dă partea de relaxare și de mulțumire sufletească.

Însă depindea și în ce perioadă a dezvoltării mele eram. Îți dai seama, sunt foarte multe capitole ale vieții de performer. Dar m-am maturizat și am înțeles despre ce este vorba și cum funcționează corpul și ce înseamnă să ai 100 de grame în plus sau un kilogram, și cât de mult afectează, cel puțin la gimnaste”, a spus cu zâmbetul pe buze viitoarea mămică.

Surprinzător, de când este gravidă, Larisa Iordache nu s-a luptat cu pofta de dulce. Ceea ce l-a mirat inclusiv pe soțul ei. Campioana noastră a povestit cum Cristian Chiriță, și el multiplu campion național, dar la tenis de masă, s-a oferit în repetate rânduri, fără succes însă, să-i satisfacă o poftă culinară.

„Poți să îți manevrezi gândul și corpul așa cum vrei tu, psihic vorbind. Până acum nu am avut așa pofte ciudate. Nici la vreo oră indecentă a nopții. Cu toate că soțul tot timpul a fost: ‘Hai, ce fac, ce îți aduc?’. La un moment dat chiar zicea: ‘Pe bune, nu ai nicio poftă? Nu mă trimiți niciunde? (n.r. râde)?’. Cred că singura mea poftă pe care am avut-o și ce mi-a plăcut să mănânc au fost portocalele. Am mâncat foarte multe chiar din luna a patra.

Având în vedere că mâncam foarte multă ciocolată înainte, de când sunt însărcinată am schimbat dulcele pe frunte, pe chestii fresh. Nu am avut niciodată o poftă de dulce, sau de un lucru anume”.

A ales să nască natural din cauza celor 10 operații

Pe lângă succesele care au propulsat-o în istoria gimnasticii din România, cariera Larisei Iordache a mai fost presărată, din păcate, și de accidentări. Ultima, și probabil cea mai dureroasă, , din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, când era favorită la medalia de aur și a trebuit să abandoneze competiția din cauza unei osteoartrite la glezna piciorului stâng.

Tocmai accidentările au făcut-o pe . Fosta sportivă este de părere că recuperarea după operație este mai grea decât sarcina naturală.

„Am ales să nasc natural, dar în același timp depinde foarte mult de evoluția copilul, de toate aspectele care sunt acolo. Având în vedere că am 10 operații la activ mi se pare destul de dificil să te recuperezi după operație. De asta am ales să nasc natural. Dar acum vom vedea cum decurg lucrurile pentru că fetița crește foarte mult. Să vedem cum merg lucrurile, nu doresc să forțez nimic”.

Amira este deja așteptată în sala de gimnastică 🙂

Larisa Iordache și Cristian Chiriță au ales deja numele pentru primul lor copil. Pe bebelușă o va chema Amira. Numele provine din limba arabă și înseamnă „prințesă”, exact rolul pe care îl va avea micuța în rândul familiei.

Deocamdată, multipla medaliată la Campionatele Europene și Cupa Mondială ne-a mărturisit că „prințesa” nu va avea camera ei pentru că trebuie să fie atent monitorizată de către părinți.

„Încă de la început am avut două nume pregătite, pentru fetiță și băiețel. Amira pentru fetiță și Isac pentru băiat. Mi-a plăcut foarte tare că amândouă se asociază, înseamnă putere, fericire. Fiind fetiță am mers pe numele Amira, semnifică prințesă. Iar pentru noi clar va fi prințesa noastă, prințesa familiei (n.r. râde). Mai avem și un nume de sfânt pe care o să i-l punem, însă asta o să fie la momentul botezului.

Nu va avea camera ei, copilul este mic, trebuie să fim lângă ea, să ne obișnuim unii cu alții, să-i oferim sprijinul imediat. Va sta în cameră cu noi. Ne dorim să intre în casa noastră și să fie o armonie deplină”.

Amira are deja fani. Elevele de la Clubul Sportiv Dinamo sunt dornice să o cunoască pe micuță și să o învețe exercițiile de la sol și bârnă, probe la care Larisa Iordache a impresionat la nivel internațional.

„Înainte de a afla ce este, fetițele de la sală îmi ziceau tot timpul că dacă o să fie fetiță o să vină la gimnastică, dacă va fi băiețel o să îl ducem la fotbal. Le ziceam că e important și asta, dar mai întâi haideți să învățăm copilul să bea lapte, să meargă (n.r. râde)”.

Larisa Iordache e cea mai medaliată gimnastă din istoria României la Campionatele Europene

Larisa Iordache este în lumina reflectoarelor încă din 2008, de la vârsta de 12 ani, când a devenit componentă a lotului național de junioare. Patru ani mai târziu, avea să strălucească la Campionatul European din 2012 și să câștige trei medalii, aurul pe echipe, argintul la bârnă și bronzul la sol, și să reprezinte România la Jocurile Olimpice de la Londra. Numai că, prima ediție de JO avea să vină și cu o accidentare teribilă: fasceită plantară la piciorul stâng.

Doar că Larisa Iordache nu s-a lăsat și a ajutat România să câștige bronzul pe echipe „cu o gaură în palmă și cu sânge pe bară”, așa cum a declarat Mariana Bitang la momentul respectiv.

Cariera Larisei Iordache avea să meargă pe o pantă fulminantă în anii următori. Au urmat medalii pe linie la Campionatele Mondiale, Cupele Mondiale, Campionatele Europene, unde a devenit cea mai medaliată gimnastă din istoria României, cu 16 distincții, și Jocurile Mondiale Universitare.

La finalul anului 2021 avea să se retragă în glorie, după 20 de ani în care a lăsat în sala de gimnastică sudoare, muncă și sacrificiu. O putea face cu încă o medalie, la Campionatele Europene de la Basel din 2021, numai că problemele medicale nu i-au permis să concureze în finala pe aparate.