Larisa Popa, eliminată de la Survivor România 2025: „Aș fi mai prezentă și aș spune lucrurilor pe nume, chiar dacă i-ar deranja pe alții”

Încă o concurentă a părăsit Survivor România 2025, Larisa Popa, tânără care a pierdut la duelul cu Uwe Dai!

Larisa Popa a părăsit competiția Survivor România 2025, emisiune difuzată în fiecare zi de luni, marți și miercuri, de la ora 23.30, la Pro Tv și a revenit acasă.

Larisa Popa, despre participarea la Survivor România 2025: „A fost o aventură pe care nu o voi uita niciodată. M-a învățat cât de important e să fii recunoscător pentru lucrurile simple”

Concurenta a dezvăluit, într-un interviu pentru FANATIK, care au fost cele mai grele momente, cum a suportat foamea și ce a consumat-o cel mai tare. De asemenea, Larisa Popa are și un mesaj pentru colegii rămași în competiție.

Cum ai trăit experiența Survivor România 2025? Ce a fost cel mai dificil pentru tine pe insulă?

A fost o aventură pe care nu o voi uita niciodată. M-a învățat cât de important e să fii recunoscător pentru lucrurile simple și cât de mult poți duce, chiar și când simți că nu mai poți. Cel mai greu a fost dorul de familie și lipsa comunicării! , dar mentalul e cel care face diferența. Iar eu pot să spun că m-am adaptat foarte rapid fără hrană. Restul le-am luat ca pe niște lecții și le-am înfruntat cu capul sus.

Duelul a fost cu unul dintre cei mai buni coechipieri pe care i-am avut, iar experiența lui sportivă și-a spus cuvântul în acel moment!

Cum ai perceput dinamica echipei tale? Ai simțit sprijin din partea colegilor tăi?

Am avut parte și de momente grele, dar și de conexiuni frumoase. Chiar dacă au existat și tensiuni, cum e normal într-un astfel de context, am primit sprijin, motivație și am avut parte de oameni care au contat. Am construit legături care, cred eu, vor rămâne și dincolo de competiție. Dar cu toate astea sunt și persoane cu care nu am avut multe conexiuni și nu cred că vom păstra legătura.

Larisa Popa, mesaj pentru colegii rămași în competiție

Ce părere ai despre introducerea Urnelor Destinului? Crezi că acest nou element schimbă radical jocul?

E un twist interesant și, da, schimbă complet dinamica. Nu mai e vorba doar de performanță sau strategie, ci și de soartă. Este un element care poate schimba totul într-o secundă și aduce un plus de presiune, pentru că niciodată nu știi ce urmează.

Dacă ai avea ocazia să revii în competiție, ai face ceva diferit?

Nu cred că aș schimba ceva major. Am fost eu 100%, autentică și implicată. Pe trasee am dat tot, dar aș fi mai prezentă pe partea socială și aș spune mai mult lucrurilor pe nume chiar dacă i-ar deranja pe ceilalți.

Ce mesaj ai pentru susținătorii tăi și pentru colegii rămași în competiție?

Am simțit continuu că sunt susținută de către omenii care mă cunosc și mă iubesc. Am fost conectată continuu cu gândul către ei și am dat totul în acest joc și sunt convinsă că și ei au rămas plăcut impresionați de tot parcursul meu, care nu a fost deloc scurt și mai ales de cele 4 dueluri.

Pentru colegii rămași: Luptați cu inima deschisă, fiți sinceri cu voi înșivă și trăiți fiecare clipă din plin, chiar și cele grele – o să vă rămână în inimă pentru totdeauna!

E greu, dar e o experiență care merită fiecare efort. Dați tot ce aveți mai bun, jucați curat și cu sufletul, iar cel mai bun să câștige!