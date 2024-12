Fosta lui Pescobar, topless la Survivor România 2025? Larisa Popa, tranșantă cu privire la controversatul afacerist: „Am trăit opt ani lângă acest om”

Larisa Popa, concurenta-surpriză de la Survivor România 2025 și fosta afaceristului Pescobar, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre noua provocare din viața ei și fostul partener… de business.

Larisa Popa, noua concurentă de la Survivor și fosta parteneră de afaceri a lui Pescobar, interviu exclusiv

Larisa lui Pescobar, , a dezvăluit pe ce se bazează în participarea ei în și a răspuns, totodată, și la o întrebare roșie. Tânăra antreprenoare ne-a spus că a început să facă mai multă sală pentru a rezista în competiție și, referitor la Pescobar, nu regretă absolut nimic din cei opt ani petrecuți alături de el. Cu toate astea, cei doi nu mai păstrează deloc legătura!

Cum de te vedem la Survivor? Noi te știm mai chill, așa, ai fost într-un show unde e vorba despre dragoste, ai fost implicată în afacerea lui Pescobar, la Taverna Racilor…

– A fost un dram de nebunie, știi? De adrenalină, de experiment, de noutate, de renaștere. Totul, cumulat, m-a determinat să participa la acest concurs.

Ai zis „Da” din prima?

– La început a fost un gând mai vag. Nu tratam chiar cu seriozitate. Dar de ceva timp visez. Mă uit la episoade vechi, mă uit, cum era. Am mai urmărit, dar acum retrăind ce am văzut, știind că sunt concurentă, parcă e altă intensitate.

Numele Pescobar o va urmări mult și bine, și o spune chiar ea: „Ar fi o chestie, băi, gata, scap, uită toată lumea”

Cum te pregătești pentru emisiunea asta?

Larisa lui Pescobar: – Fac sală, eu fac sală de mai mult timp. Înainte nu făceam foarte mult, pentru că nu prea îm permitea timpul, dar eu de mică am muncit. Sunt, cumva, antrenată de mică. Nu sunt plângăcioasă, sunt rezistentă și la dureri, și la orice, sunt mai strong. Fac sală în primul rând pentru mine, să îmi întrețin eu corpul, dar și pentru a fi rezistentă acolo, fac și înot.

Crezi că odată cu participarea la Survivor vei scăpa de titulatura de Larisa lui Pescobar? Îți dorești asta?

– N-o să scap niciodată! Asta m-a propulsat în ochii oamenilor. Cumva, oamenii o să mă recunoască și ca Larisa de la Survivor, dar o să rămână un dram și de Larisa lui Pescobar. Nu mă deranjează lucrul ăsta. Am trăit opt ani de zile, am evoluat. Adică, dacă aș ști că de mâine scap de chestia asta, ar fi o chestie, băi, gata, da, scap, uită toată lumea, dar nu pot să șterg un trecut și nici nu îmi doresc. Orice om are un trecut, frumos, mai puțin frumos, depinde cum vor oamenii să-l privească.

El știe că mergi la Survivor?

– Nu cred! (n. red.: râde)

În ce relație mai e Larisa Popa cu Pescobar: „Ne salutăm când ne vedem”

Deci nu mai păstrezi legătura…

– Nu, nu! Ne salutăm unul cu altul când ne vedem. Bine, nu știau mulți până acum când lista concurenților a fost anunțată. Doar mama.

Și mama ta cum a reacționat când a aflat?

– A spus că nu sunt întreagă la cap. Mi-a zis cum să mă duc acolo, ea care urmărește fiecare sezon. Nici bunica mea nu știe, acum o să le dau marea veste. Chiar abia aștept să pot să vorbesc liber despre asta. Chiar sunt curioasă înainte de a pleca de reacția oamenilor.

Cu paginile tale ce faci cât ești plecată?

– O să se ocupe cineva de conturile mele de socializare și asta e faza. Acolo nu o să știu cum vă vor vedea oamenii, căci nu vom avea telefoane. Asta va fi marea provocare, să zic, dar abia aștept să văd valul care o să se creeze. Sunt sigură că va fi și mult hate, dar sunt imună la hate.

Dintre concurenții pe care deja îi știm, cu cine crezi că te vei înțelege cel mai bine?

– Eu mă înțeleg bine cu toată lumea.

Veșnicul clișeu!

– Da, știu, dar… Nu vreau să fiu ipocrită, să nu mă înțelegi greșit. Sunt persoane cu care nu empatizez și dacă nu empatizez nu am nicio problemă…

Păi și e cineva din listă cu care crezi că nu ai putea să empatizezi?

– Nu am apucat să interacționez foarte mult…

Diandra de la Insula iubirii i-ar putea deveni prietenă în Dominicană

Ok, hai s-o luăm altfel, la prima vedere, cine ți-a atras atenția cel mai mult?

Larisa lui Pescobar: – Chiar nu m-am uitat la cineva în mod aparte, dar uite, pe Diandra am cunoscut-o de ceva timp și am interacționat cu ea foarte ok. Pe Marinescu îl știu din trecut, din mediul online și așa… Mai sunt câteva persoane pe care nu le cunosc, dar chiar dacă nu le știu, exact acest lucru îl gândesc acum: degeaba am eu o preconcepție despre un om în online, că în realitate va fi altfel. Și acolo o să ne transformăm. Degeaba zic cum o să fac, ce o să zic, totul controlat, dar acolo totul va fi altfel. Eu deja am început să și experimentez, am început să nu mănânc. O să fie și lipsa somnului… Cu siguranță că o să fie foarte multe conflicte între noi că e uman. Uite, eu de exemplu mă înțeleg mai bine cu băieții. Am puțini prieteni și cu siguranță în acest concurs nu o să îmi fac prietenii.

Ai vreo teamă? Știi să înoți?

– Da, nu foarte, foarte… Nu sunt extraordinar de experimentată, de asta fac în continuare cursuri.

Mă refer la vreo fobie legat de ce e în junglă! Frică de tarantule, de tot felul de animăluțe…

– Nu, nu! Eu am trăit la țară, cu gărgărițe, cu gâze. Bine, gărgărițele sunt drăguțe. E adevărat că n-am dormit în aer liber, nu am fost cu cortul să experimentez treaba asta de a dormi în natură, dar eu zic că în momentul de față nu aș avea nicio teamă. Acolo… Cine știe.

Simona Hapciuc a făcut plagă topless la Survivor România sezonul 2, însă Larisa Popa nu îi va urma exemplul: „Nu mă simt eu confortabil”

Și acuma, ca să o parafrazez pe Denise Rifai, urmează întrebarea roșie. În edițiile anterioare, la Survivor, au fost anumite concurente care au făcut topless acolo. Vei avea curajul ăsta și tu?

Larisa de la Survivor, fosta lui Pescobar: – N-am făcut niciodată și nu o să am curajul ăsta. Nu, nu, nu! Uite, și în vară, voiam să mă bronzez toată, dar prefer să merg la solar, mai ales că în România toată lumea mă cunoaște. Dar nu aș face lucrul ăsta, nu mă simt eu confortabil să fac eu lucrul ăsta.

Care e cel mai mare atuu al tău în competiția asta?

– Sunt un lider foarte bun. Asta am făcut și în jobul meu și consider că de asta e nevoie. Nu e suficient să fii bun doar sportiv. Survivor e despre supraviețuire. Într-adevăr, la jocuri ne câștigăm mâncarea, dar eu mă declar un lider desăvârșit. Eu dau foarte mult randament când sunt sub presiune. Așa am fost și-n facultate, și la job. Când trebuie să fac ceva, atunci fac!