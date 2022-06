Larisa Udilă a chemat ambulanța după ce a făcut atac de panică: „Îți verzi moartea cu ochii”

Larisa Udilă a avut probleme serioase și a fost nevoită să cheme ambulanța după ce a avut un atac de panică. Vedeta spune că nu mai putea respira.

Larisa Udilă a făcut un atac de panică. Vedeta, nevoită să cheme ambulanța

Bruneta a fost inactivă pe rețelele sociale zilele trecute și a explicat care a fost motivul. a suferit un atac de panică din cauza căruia nu a mai putut să respire, așa că a fost nevoită să apeleze la ajutorul medicilor.

Din fericire, acum totul este bine pentru fosta concurentă de la Bravo, ai stil, după cum a scris pe pagina sa de Instagram. Fanii au întrebat-o cum se simte pentru a se asigura că totul este bine.

„Am făcut un atac de panică. De ce? Am avut un șoc. Nu puteam respira, nu mă puteam controla. Am chemat salvarea, am luat niște calmante și acum sunt ok.

Am făcut de 2 ori în viața mea atac de panică și pot să vă spun că îți vezi moartea cu ochii.”, a scris Larisa Udilă pe .

Larisa Udilă a ajuns cu fiul ei la spital

În luna mai, Larisa Udilă , Milan, care a venit pe lume în vara anului trecut. Micuțul s-a infectat cu un adenovirus, lucru care a speriat-o îngrozitor pe fosta concurentă de la Bravo, ai stil.

În cele din urmă, totul a fost bine, dar Larisa Udilă recunoaște că o mamă se sperie foarte tare atunci când copilul ei este bolnav, indiferent care ar fi problema.

„Vă spuneam eu că cel mai greu moment din viața unei mame este atunci când bebele este bolnav. Cu toate că îl feresc pe Milan de orice la extrem a reușit să contacteze un virus: adenovirus.

Nu este nimic grav, însă m-am speriat pentru că este horror să știi că are micuțul vreo problemă. Acum este foarte bine.

Cred ca fost ceva în aer, nu-mi explic cum a reușit să ia acest virus. Este mai bine, dar nu extraordinar, încă avea fluctuații cu diareea și mai nou a și răcit.

Aseară nu am dormit pentru că avea foarte mulți muci și l-am păzit. Este o perioadă sensibilă.”, a explicat Larisa Udilă pe rețelele sociale.