Larisa Udilă are coronavirus. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil este însărcinată

Larisa Udilă, cunoscută pentru participarea în emisiunea de modă „Bravo, ai stil!” de la Kanal D, a anunțat că este infectată cu virusul SARS-CoV-2. Frumoasa șatenă este însărcinată pentru prima oară.

Tânăra a ajuns în al doilea trimestru de sarcină, dezvăluind că a început să prezinte primele simptome ale virusului din China în urmă cu câteva zile. Fosta participantă de la Kanal D a crezut că este o simplă răceală, testul ieșind negativ la momentul respectiv.

Șatena a repetat testul pentru noul tip de coronavirus ulterior pentru că așa a fost sfătuită de prieteni. Larisa Udilă a apelat de data aceasta la un test PCR, care din nefericire, i-a oferit una dintre cele mai cumplite vești din ultima perioadă.

Larisa Udilă, veste tristă în sarcină. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil are Covid-19

Larisa Udilă a aflat cu groază că are coronavirus, clipele fiind mult mai dificile pentru ea pentru că este însărcinată pentru prima oară. Vestea a picat ca un trăsnet pentru tânără, care nu s-a mai putut abține și a izbucnit imediat în plâns.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” nu a oferit detalii despre starea sa de sănătate sau ce formă a virusului a contactat, însă și-a asigurat comunitatea de urmăritori de pe Instagram că va reveni cât de curând cu vești și informații.

„Trec printr-o perioadă foarte grea și nu îmi doresc să vă întristez. Revin la voi când am vești bune. Vă mulțumesc pentru gândurile bune! Cei care mă iubesc au simțit că ceva nu este ok!”, a scris vedeta pe o rețea de socializare.

Tânăra a trecut în urmă cu ceva vreme de la extaz la agonie. S-a bucurat enorm că va deveni mamă pentru prima oară, însă o veste primită de la medici a întristat-o. Larisa Udilă a aflat că micuțul ei s-ar putea naște cu sindromul Down, dar în cele din urmă totul s-a schimbat.

Participanta de la Kanal D a făcut mai multe controale amănunțite și s-a liniștit când a aflat că este totul în regulă. În prezent, sarcina decurge normal, medicii sfătuind-o să facă orice test sau analiză atunci când simte că are nelămuriri.

„În momentul în care am aflat că este posibil ca cel mic să vină pe lume cu sindromul Down, am simțit că îmi fuge pământul de sub picioare. Nu îmi venea să cred ce auzeam din gura medicului. Încercam să găsesc o explicație.

Mă gândeam că vârsta nu are cum să fie de vină, alimentația mea este una destul de sănătoasă, de fumat, nu fumez și alcool nu consum. Nu înțelegeam cum ar fi posibil așa ceva. Până să aflu rezultatul analizelor, reluate pentru a ne asigura dacă există într-adevăr acest risc, toate zilele au fost un coșmar pentru mine și iubitul meu.

M-am rugat la Dumnezeu ca totul să fie bine și cel mic să vină sănătos în această lume”, a mărturisit Larisa Udilă într-un interviu pentru revista viva.ro.