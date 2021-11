Larisa Udilă de la Bravo, ai stil, îngrijorări după naștere. Prin ce trece fosta concurentă de când e mamă

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a devenit mamă în luna august, nașterea nefiind deloc una la care se aștepta. Tânăra a trecut prin chinuri groaznice și nu a reușit să nască natural.

Operația de cezariană nu este singura problemă cu care se confruntă influencerița, care le-a povestit inetrnauților care sunt îngrijorările pe care le are perioada asta.

Perioada de după sarcină nu este ușoară pentru nicio femeie și asta o simte pe propria piele și Larisa Udilă, care trece prin câteva situații neașteptate.

Larisa Udilă, probleme după ce a devenit mamă. Cu ce se confruntă fosta concurentă de la Bravo, ai stil

Concret, fosta participantă a emisiunii de modă și stil de la Kanal D a mărturisit că îi cade de câteva zile foarte rău părul, postând și imagini cu firele pe care le-a pierdut.

Specialiștii în domeniu spun că acest lucru este normal după naștere, însă fiecare femeie în parte se teme pentru podoaba capilară, la fel și frumoasa șatenă.

„A început de vreo 2 zile să îmi cadă părul cu pumnii. Asta e nimic… pe lângă ce a căzut la baie”, a scris Larisa Udilă pe Instagram.

Majoritatea proaspetelor mămici sunt șocate de căderea părului, însă acest proces este perfect natural, în special în cazul celor care alăptează.

Larisa Udilă luptă cu kilogramele de după naștere. Cât a luat în greutate

Din păcate, Larisa Udilă nu trece numai prin această situație neplăcută, ci se confruntă și cu alte supărări. Una dintre acestea este lupta cu kilogramele acumulate în sarcină.

30 de kilograme a luat fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” în perioada în care era însărcinată cu băiețelul ei, Milan Alexandru, lucru care i-a adus foarte multe critici de la fane.

„Criticile au venit din partea femeilor, mi s-a părut absurd. Nu te poți recupera într-o secundă, dacă iei 30 de kilograme în sarcină. Eu am luat în greutate fără să mănânc foarte mult.

Nu a depins 100% de mine, dar am fost și puțin inconștientă că am mâncat orice. Trebuie să-mi iau timpul meu ca să slăbes. Nu pun presiune pe mine.

Am slăbit deja 20 de kilograme, mai am zece, dar trebuie să am grijă ce mănânc că-mi alăptez bebelușul”, spunea vedeta în luna septembrie, la Xtra Night Show, de la .