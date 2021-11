9 ani de la moartea lui Larry Hagman, JR din “Dallas”. Povestea actorului care a spus că serialul fenomen l-a omorât pe Ceaușescu. Foto&Video

S-au împlinit 9 ani de când celebrul actor Larry Hagman Martin a plecat dintre noi. Actorul a lăsat în urma sa o carieră excepțională, dar și o moștenire substanțială. Rolul care l-a consacrat a fost cel al lui JR Ewing din cunoscutul serial „Dallas”, personaj ce avea să îl urmărească toată viața. Spunea despre JR că este un personaj malefic, pe care oamenii adoră să-l urască…

Larry Martin Hagman, începuturile unui bun actor

Larry Hagman Martin s-a născut pe data de 21 septembrie 1931, în Texas. Părinții săi aveau două meserii total diferite. Mama sa, Mary Martin, era actriță, iar tatăl său, Benjamin Jackson Hagman, era un avocat destul de cunoscut. Pe când avea doar 5 ani, părinții săi au divorțat, el urmând să rămână cu bunica din partea mamei în Texas.

Mama lui Larry avea alte aspirații, așa că, în 1938, a obținut un contract destul de profitabil cu Paramount, urmând ca, doi ani mai târziu, să se recăsătorească cu Richard Halliday și să aibă o fiică împreună. În toată această perioadă, Larry s-a mutat cu bunica sa în California, alături de care a trăit până în momentul în care aceasta a murit.

Fiind nevoit să se mute la mama sa în New York, Larry a descoperit o altă viață și a încercat să se acomodeze în societatea în care era obligat să trăiască. Deși tatăl său își dorea ca acesta să devină avocat la fel ca el, Larry a îmbrățișat cu multă dragoste teatrul și scena, așa că s-a înscris la Colegiul Bard din New York, la care a renunțat după doar un an.

De la asistent de producție, la debutul în cinematografie

După ce a renunțat la Colegiul Bard din New York, Larry Hagman a dorit să lucreze ca asistent de producție în Dallas. Treptat, acesta a obținut roluri nesemnificative în trupa de teatru a lui Margo Jones. Fiind îndrăgostit de scenă și de public, Larry a continuat să apară în diferite producții precum „The Taming of the Shrew”, urmând să susțină spectacole în Florida, Lambertville și New Jersey. Prima apariție, alături de mama sa, a avut loc în 1951 în emisiunea „South Pacific”, unde a rămas până în 1952, când s-a înrolat în armată.

Timp de patru ani și-a distrat colegii în fiecare seară interpretând diferite roluri după antrenamente. În 1956 a decis să se retragă și să se întoarcă la prima sa dragoste, actoria. A primit roluri în diferite piese de pe Broadway, printre care și „Once Around the Block”, „God and Kate Murphy”, „The Nervous Set”, „The Warm Peninsula” și „The Beauty Part”.

De-a lungul a 7 ani, Larry Hagman a fost invitat în diferite emisiuni de televiziune, strângând un public numeros în fața televizoarelor de fiecare dată când apărea. De asemenea, a obținut și câteva roluri episodice în seriale mai puțin cunoscute precum „The Edge of Night” sau „ The Defenders”. Anul 1964 a fost unul de succes pentru Larry, deoarece a reușit să obțină pentru prima dată un rol serios într-un film.

„Visez la Jeannie”, serialul care l-a ajutat să devină cunoscut

În anul 1965, Larry Hagman a primit rolul principal în serialul „I Dream of Jeannie”, în care l-a interpretat pe Anthoney Nelson, un căpitan al forțelor aeriene ce era îndrăgostit de Barbara Eden. Primul sezon al serialului a acaparat imediat atenția publicului larg, intrând în topul celor mai urmărite 30 de seriale.

Timp de cinci sezoane Larry a stârnit admirația tuturor femeilor și a oferit un spectacol uimitor pe micile ecrane. Filmările au fost întrerupe în 1970, urmând ca în 1985 să aibă loc o reuniune a actorilor pentru „I Dream of Jeannie: 15 Years Later”.

În 1991, producătorii au dorit să readucă în atenția publicului povestea din spatele serialului, așa că au difuzat „I Still Dream of Jeannie”. Din păcate, Larry nu a mai jucat în niciunul dintre cele două filme, susținând că nu a primit niciodată o ofertă din partea producătorilor, deși și-a dorit.

Realul succes l-a cunoscut în Dallas

Deși a primit o ofertă în 1978 pentru un rol în „The Waverly Wonders”, Larry a optat pentru cea de-a doua opțiune, și anume rolul lui JR Ewing din serialul „Dallas”. În momentul în care a citit pentru prima dată scenariul, a știut că este genul de personaj care îl va schimba pentru totdeauna.

Imediat după lansare, serialul „Dallas” a devenit extrem de urmărit. În timp, acesta a ajuns să fie difuzat în peste 90 de țări, iar membrii Familiei Regale din Regatul Unit au simțit o simpatie puternică pentru personajul lui Larry. Succesul a apărut imediat pentru tânărul actor și l-a făcut să devină una dintre cele mai cunoscute personalități din lume.

În momentul în care producătorii serialului au conștientizat succesul pe care personajul JR îl aduce serialului, au dorit să adauge mai multă intrigă, așa că apare celebra scenă în care acesta este împușcat de un atacator necunoscut.

Întrebarea care s-a aflat multă vreme pe buzele oamenilor a fost „Cine l-a împușcat pe JR?”. Acțiunea a devenit mult mai interesantă în momentul în care a fost difuzat la televizor episodul „Who Done It?”, în care personajul Kristin Shepard ajunge să își împuște amantul într-un moment de furie.

Unul dintre cei mai bine plătiți actori din Statele Unite

Larry a simțit că este nevoie de o schimbare, așa că le-a cerut producătorilor serialului un salariu mult peste medie, însă aceștia au avut dubii la început. Deoarece nu au ajuns în timp util la un compromis, Larry nu a apărut în primul episod din al patrulea sezon al serialului.

Totuși, pentru că au conștientizat cât de importantă este prezența lui Larry, producătorii au acceptat să îi ofere acestuia toate privilegiile pe care le-a cerut, plus un salariu destul de mare. În acel moment, Larry Hagman a devenit unul dintre cei mai bine plătiți actori din Statele Unite.

După 14 sezoane în care JR a apărut pe micile ecrane, producătorii au luat decizia de a opri filmările, deoarece serialul nu mai producea atât de mulți bani ca înainte. La câțiva ani după, Larry și-a făcut apariția în două filme care au fost privite ca o continuare a serialului „JR Returns” (1996) și „War of the Ewings” (1998).

A primit nominalizări la Premiile Emmy și Globul de Aur datorită serialului „Dallas”

Nominalizat în 1980 și 1981 la premiul Emmy pentru cel mai bun actor într-un rol principal, Larry a pierdut de fiecare dată. Printre nominalizările la care nu a obținut niciun premiu se numără și cele patru nominalizări la „Globul de Aur din 1981, 1982, 1983 și 1985.

Totuși, Larry a primit premiul Goldan Plate din partea American Academy of Achievement în 1981pentru realizările sale din „Dallas”. De asemenea, a câștigat de cinci ori premiul pentru cel mai bun actor într-un rol din benzi desenate.

Viața personală a lui Larry

Larry Hagman a stat departe de mama sa o perioadă destul de lungă, până în 1973, când tatăl său vitreg s-a stins din viață. Treptat, Larry și-a refăcut relația cu mama sa, care a murit din cauza cancerului în 1990. Larry a fost căsătorit cu o singură femeie, cu Maj Axelsson, în 1954. Cei doi au avut împreună doi copii, pe Heidi Kristina și pe Preston.

Viața lui Larry a început să se schimbe în momentul în care s-a împrietenit cu David Crosby, care l-a făcut să consume pentru prima dată LSD. În autobiografia actorului apar mai multe scene descrise de acesta în care drogurile păreau că îi vor lua mințile.

Devenise dependent de alcool după 1990, motiv pentru care, prietenul său Jack Nicholson i-a oferit pentru prima dată marijuana. Din acel moment, Larry a renunțat la alcool, însă fuma periodic la petrecerile pe care le ținea la el acasă.

Larry Hagman, în 2011: “Dallas este responsabil pentru declanşarea Revoluţiei române şi moartea lui Ceauşescu”

Cu un an înainte să moară, Larry spunea că filmul “Dallas” a jucat un rol important în declanșarea Revoluției din ’89 și în executarea lui Nicolae Ceaușescu.

“România a difuzat serialul ‘Dallas’ pentru a le arăta românilor cât de corupt era sistemul american, însă totul s-a încheiat cu românii care l-au pus la zid pe Ceauşescu, care era un dictator, şi l-au împuşcat de 500 de ori – pentru că ei voiau toate acele lucruri pe care le-au văzut în serial şi de care nici nu ştiau că există înainte de difuzarea serialului. Ceauşescu a permis difuzarea acestui serial pentru a le arăta cât eram noi de decadenţi, însă românii şi-au spus: ‘Ei bine, vrem şi noi o parte din acele lucruri!’ “, declarat Larry Hagman, în 2011, conform

Problemele de sănătate au început să se agraveze odată cu înaintarea în vârstă, iar, în 1995, Larry a suferit un transplant de ficat care i-a salvat viața. Deși în presă au apărut informații legate de faptul că actorul a primit un tratament preferențiat pentru că era celebru, medicii au negat asta cu vehemență și au susținut că pur și simplu a fost compatibil cu donatorul.

Boala care l-a ucis în 2012

În 2011, Larry filma pentru „Dallas”, deoarece s-a dorit o revenire a acestuia pe micile ecrane. În luna iunie, actorul a fost diagnosticat cu cancer la gât, însă acest aspect nu l-a împiedicat să muncească. Larry susținea pe atunci că este o formă de cancer ce poate fi tratată și că se bucură nespus că poate apărea în continuarea serialului care l-a făcut cunoscut.

După ce a fost operat în 2011, în 2012 doctorii erau de părere că actorul intrase în perioada de remisie. Totuși, în vara aceluiași an, Larry a fost diagnosticat cu preleucemie. Actorul s-a stins din viață pe data de 23 noiembrie 2012.