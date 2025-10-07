Sport

Lăsat în afara lotului în MLS, Alex Băluță a intrat pe gazon și a făcut furori alături de Heung-min Son și Hugo Lloris. Video

După ce a fost din nou lăsat doar pe banca de rezerve, Alex Băluță a intrat pe teren și a făcut show. Află ce a făcut fostul atacant de la FCSB la finalul partidei dintre Los Angeles FC - Atlanta United
Ciprian Păvăleanu
07.10.2025 | 11:35
Alex Băluță a intrat pe gazon după victoria echipei sale și a făcut show alături de galerie. Foto: Colaj FANATIK

Alex Băluță a ajuns de câteva săptămâni în Statele Unite ale Americii, însă nu a apucat să debuteze pentru Los Angeles FC. Fostul atacant de la FCSB se pregătește alături de echipa mare și a fost folosit timp de o repriză la echipa secundă pentru a prinde ritm. La finalul partidei, fotbalistul a fost dus în fața galeriei și învățat cum se celebrează un succes în MLS.

Alex Băluță, show în MLS alături de Heung-min Son și Hugo Lloris

Los Angeles FC se află într-o perioadă extraordinară în acest moment. Echipa lui Alex Băluță a ajuns la a cincea victorie consecutivă în MLS și se află pe locul patru în Conferința de Vest, însă cu mai puține meciuri decât adversarii de pe podium.

Play-off-ul este asigurat, iar atmosfera este una foarte bună în interiorul clubului. Alex Băluță a simțit asta chiar pe pielea sa, când, la finalul partidei, a fost dus în fața galeriei și învățat cum se celebrează o victorie în LA.

Alături de celebrul Heung-min Son și ceilalți fotbaliști ai lui Los Angeles FC, fostul atacant de la FCSB a sărbătorit cele trei puncte în stil mare, împreună cu fanii formației americane, și își așteaptă răbdător momentul debutului. Vezi video aici.

Alex Băluță pe gazon alături de Heung-min Son, Hugo Lloris și alți jucători de la Los Angeles FC
Alex Băluță pe gazon alături de Heung-min Son, Hugo Lloris și alți jucători de la Los Angeles FC. Foto: Instagram Alex Băluță

Ce mesaj a transmis Alex Băluță după meciul echipei sale

Pe InstaStory, acolo unde Alex Băluță și-a postat și momentele alături de galerie, fotbalistul de 32 de ani a postat un mesaj prin care și-a exprimat împlinirea de a se afla în MLS:

„Când faci totul corect, pentru cauzele corecte, lucrurile bune nu vor înceta să vină spre tine. Așa cum Karma nu ratează niciodată, binecuvântarea funcționează în același fel. Mergi în viață cu intenții pure!”, apare în postarea lui Băluță de pe Instagram.

Cum se descurcă Alex Băluță cu statutul de rezervă

Pentru un moment, Alex Băluță nu a intrat pe teren pentru Los Angeles FC. El a jucat doar pentru echipa secundă, iar în partida contra celor de la St. Louis City a fost doar pe banca de rezerve. Într-o conferință de presă făcută în primele sale zile în SUA, Alex Băluță a dezvăluit că este conștient că va trebui să lupte pentru locul său în teren:

„(n.r. – Ai fi mulțumit cu statutul de rezervă, având în vedere valoarea oamenilor din atacul lui LAFC?) Va fi o provocare pentru mine. Este bine că am competiție și că trebuie să arăt în fiecare zi că merit să fiu titular. Nu contează dacă voi juca de la început sau voi intra pe parcurs, eu trebuie să-mi fac mereu treaba”, a explicat Alex Băluță

