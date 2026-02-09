ADVERTISEMENT

Dinamo și Universitatea Craiova au remizat, scor 1-1, luni seară, pe Arena Națională, într-un adevărat derby din etapa a 26-a a SuperLigii. Oltenii rămân lideri în SuperLiga și după această rundă, iar egalul a venit în urma golului egalizator marcat de Assad Al-Hamlawi, care a intrat pe teren din postura de rezervă.

Assad Al-Hamlawi, încredere totală în deciziile lui Coelho

Atacantul Craiovei a venit la flash-interviu imediat după fluierul final și a vorbit despre importanța golului, primul pentru el în 2026, dar și despre rolul său în echipă. Fotbalistul nu a părut deloc deranjat de faptul că este rezervă în acest moment la Universitatea Craiova și a subliniat încrederea pe care o are în deciziile staff-ului tehnic.

„După ce ei au marcat primii, am reușit să egalăm și chiar puteam să mai marcăm unul și să câștigăm. Am forțat mai mult în repriza secundă, am încercat să marcăm și ne-a ieșit într-un final. Fiecare gol e important, chiar dacă e primul reușit de mine în 2026. A fost decizia antrenorului să nu înceapă cu mine pe teren, dar o respect și sunt convins că mereu face alegerile cele mai bune pentru echipă. Mereu am încredere în mine. Când dai goluri, ca atacant, vin și altele, îți dau mare încredere.

Pentru mine, presiunea e bună. O iubesc. Noi mereu suntem împreună, gândim pozitiv, nu ne dăm bătuți. Suntem ca o familie aici și luptăm pentru victorie de la meci la meci“, a declarat Assad, la flash-interviu.

Ștefan Bairam s-a scuipat cu un suporter!

, însă în tribune a fost spectacol. . Totuși, au existat și mesaje cu caracter rasist, iar crainicul i-a anunțat pe suporteri că meciul riscă să fie suspendat dacă jignirile nu se vor opri.

Ștefan Baiaram a fost extrem de nervos după finalul celor 90 de minute. Atacantul a mers în fața suporterilor și a fost filmat în timp ce a scuipat unul dintre fani. Imaginile au fost publicate de Prima Sport la scurt timp după încheierea jocului.

Este posibil ca atacantul să fi reacționat față de suporterii celor de la Dinamo după scandările cu caracter rasist venite din tribune pe parcursul partidei de pe Arena Națională. Înainte să meargă în fața fanilor, pe imagini se vede cum fotbalistul a fost scuipat de susținătorii adverși.

Steven Nsimba a ieșit accidentat din Dinamo – Universitatea Craiova! Ar putea rata dubla cu FCSB

În minutul 48 al meciului de pe Arena Națională dintre Dinamo și Universitatea Craiova, Nsimba a luat mingea la picior și a pornit spre poarta câinilor roșii. Din senin însă s-a oprit din sprint și a dat o pasă în lateral, întrucât a resimțit ceva la picior.

Fotbalistul s-a prăbușit pe suprafața de joc. Durerea resimțită a fost la genunchi și este posibil să fie vorba despre o problemă la ligamente. Rămâne însă de văzut care va fi verdictul medicilor. Cel mai probabil, fotbalistul va efectua rapid analize pentru a se stabili cât timp va sta pe bară.

Accidentarea vine într-un moment delicat pentru Universitatea Craiova. Oltenii vor juca în șase zile două meciuri de foc cu campioana României, FCSB, unul în Cupă, unde nu au voie să piardă, și altul în campionat. Oltenii riscă să intre în play-off în spatele celor de la Rapid și Dinamo.

Nsimba a fost unul dintre cei mai importanți jucători din lotul Universității Craiova în acest sezon. Atacantul francez a reușit să înscrie nu mai puțin de 8 goluri în cele 21 de partide jucate și are în cont și 3 pase decisive. În partida cu Dinamo a încasat un cartonaș galben, însă nu era în pericol de suspendare.