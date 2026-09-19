Lăsați acasă de Gică Hagi, Kevin Ciubotaru și Vladislav Blanuță au spart gheața la noile echipe!

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Kevin Ciubotaru și Vladislav Blanuță nu au fost convocați de pentru partidele naționalei României din Liga Națiunilor, un aspect care pare să-i fi mobilizat la maximum pe cei doi fotbaliști, aceștia reușind să înscrie sâmbătă primele goluri pentru noile lor echipe de club. Vezi toate detaliile pe FANATIK.

Kevin Ciubotaru, marcator în St. Mirren – Dundee United 0-3!

Aflat la cel de-al treilea meci ca titular pentru Dundee United, fundașul în vârstă de 22 de ani a reușit să înscrie primul său gol în tricoul clubului scoțian. Fostul jucător de la a punctat în finalul primei reprize, chiar în minutul 45. La momentul respectiv, Dundee o conducea deja cu 2-0 pe St. Mirren, astfel că romanul a stabilit scorul final al partidei.

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Grație acestui succes categoric obținut în deplasare, Ciubotaru și Dundee au urcat pe locul 4 în Premiership, având 10 puncte după primele 7 etape. Liderul clasamentului este Celtic (18 puncte), iar Rangers (13) și Hearts (12) completează podiumul.

Vladislav Blănuță a marcat din nou după 317 zile de așteptare!

De cealaltă parte, Vladislav Blănuţă a marcat primul său gol pentru Lechia Gdansk, în meciul câştigat categoric pe teren propriu cu scorul de 7-1 în faţa celor de la Stal Mielec, un duel al rundei cu numărul #9 din liga secundă poloneză. Fostul internaţional de tineret a fost transferat în urmă cu o lună de la Dinamo Kiev, iar sâmbătă a bifat cel de-al patrulea meci pentru clubul polonez. El a fost pe teren timp de 79 de minute şi a semnat penultimul gol al echipei sale (75′), un lob superb de la aproximativ 20 de metri, punând astfel stop unei secete de aproape un an, mai exact 317 zile.

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În afară de Blănuţă, pentru Lechia au mai înscris Artur Shakh (12′ și 49′), Samuel Kopasek (45+2′), Hristo Ivanov (63′), Kevin Dodaj (66′) şi Bakary Songo (90+1′), în timp ce golul de onoare al oaspeţilor a fost izbutit de Simeon Oure (28′). În momentul de față, Lechia Gdansk ocupă locul 5 în eșalonul secund din Polonia, aflându-se la borna cu numărul 13. Lider este LKS Lodz, cu 15 puncte.