„Lăsați-l pe Hagi să muncească! Vă trebuie c**ie!” Pe cine dă vina Arlauskis pentru dezastrul României din Liga Națiunilor

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Giedrius Arlauskis nu mai locuiește în România, însă este apropiat sufletește de țara noastră. Fostul portar mărturisește că urmărește rar meciuri, pentru că nu a reușit încă să se împace cu gândul că s-a retras, însă este aproape de echipa națională și îl susține pe Gică Hagi.

Giedrius Arlauskis este departe de România, dar urmărește cu atenție tot ce se întâmplă în fotbalul românesc

„De când m-am retras din fotbal, nu prea mă mai uit la meciuri. Am văzut puțin din Campionatul Mondial. Nu pot să mă uit la fotbal, încă trăiesc fotbalul și e greu să mă uit. Dar, special pentru România, pentru că îmi pasă de România, am văzut meciul cu Polonia și ultimul meci, cu Suedia. Ce să zic? Asta e realitatea, ceva e greșit. Citesc zilnic presa din România și am văzut că toată lumea îl atacă pe domnul Hagi.

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Antrenorul răspunde pentru rezultate. Să pierzi patru meciuri din patru nu e ușor. Hagi a construit o academie de la zero și rezultatele au apărut, dar nu din primul an. Răbdare! Întotdeauna, în cei nouă ani petrecuți în România, am observat că lumea nu are răbdare. Tot în România se vorbește despre Anglia, Spania. Acolo, oamenii au mai multă răbdare și le acordă mai multă încredere celor implicați”, a explicat Arlauskis la FANATIK SUPERLIGA.

Arlauskis crede că vinovați pentru situația în care se află fotbalul românesc sunt conducătorii fotbalului din țara noastră

Mai mult, Arlauskis crede că responsabilii pentru situația fotbalului românesc sunt cei care conduc fotbalul, cum ar fi Răzvan Burleanu. Fostul portar a remarcat cum conducătorii fotbalului din țara noastră stau ascunși după aceste patru înfrângeri din Nations League.

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„În România, când este numit un antrenor, se vorbește despre un plan. Gata, avem un plan! Pierde unul sau două meciuri și nu mai există nici plan, nici răbdare. Deja se caută înlocuitor. Lumea crede că, dacă aducem alt antrenor, o să fie bine. Nu se întâmplă miracole peste noapte.

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Pun întrebarea altfel: mereu trebuie să răspundă numai antrenorul? Dacă sistemul nu funcționează? Domnul Hagi a venit acum la națională. Poate a greșit, poate a ales greșit primul «11», poate a făcut schimbările greșite. La final, tragi concluziile și vezi ce ai greșit. Dar, când aduci un antrenor, acesta alege din ce are pe tavă, adică dintre toți jucătorii care vin din sistem. Cine face sistemul?

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Aș vrea mai multă responsabilitate din partea conducătorilor federației. Văd că, atunci când România s-a calificat cu Edi la Campionatul European, erau toți pe prima pagină. Acum stau în umbră. Nu e frumos!”, a completat Arlauskis.

Fostul portar Giedrius Arlauskis îl laudă pe Otto Hindrich și le cere oamenilor de fotbal din România să aibă „c**ie”

În stilul caracteristic, Arlauskis a uitat de filtru și le-a cerut conducătorilor de fotbal să dea credit tinerilor și să aibă c**ie. Mai exact, să aibă încredere în proiecte pe termen lung și să aibă răbdare. Țara noastră are o mare problema cu răbdarea, crede fostul portar lituanian.

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„Problema este la nivelul sistemului. Ca străin, deși nu mă simt străin în România, din păcate sau din fericire, n-am putut să joc pentru România. Aveți foarte mulți fotbaliști tineri, foarte talentați. Eu am fost și în Anglia, și în Spania, m-am plimbat prin lumea asta. Nu sunteți mai prejos decât alte țări, dar pur și simplu sistemul nu funcționează. Sunt multe aspecte care nu funcționează, iar asta s-a văzut acum.

Eu, când eram la CFR, aveam un cuvânt de spus. Îmi aduc aminte când m-am dus la Marian Copilu și i-am zis: «Luați-l pe copilul ăsta, că o să aibă un viitor frumos!». A avut încredere în mine și l-a adus la antrenamente. E vorba despre Otto Hindrich. În scurt timp, a debutat. Acum, cu Polonia, a avut parte de un debut nefericit, dar un tânăr a debutat la naționala mare. OK, s-au primit șase goluri în Polonia, apoi a venit și meciul cu Suedia, dar a debutat. De ce să nu-i acordăm încredere băiatului?

dar eu am văzut ceva la el. Îmi plăceau atitudinea și munca pe care a depus-o. A ajuns unde a ajuns. Cred că sunt mai mulți fotbaliști de câmp în aceeași situație, dar nu li se acordă încredere copiilor.

Vrei să bagi un tânăr de 22-24 de ani și să aibă imediat rezultate. Trebuie să sacrifici niște meciuri, dar trebuie să ai o idee, un plan pe termen scurt sau lung. Dacă vrei rezultate pe termen scurt, atunci aduci caii bătrâni și încerci cu ei, dar nu o să ai niciun viitor.

După patru înfrângeri, am văzut că toată lumea a sărit în capul lui Hagi. A rămas un lup singuratic. Înainte, toată lumea era cu «Hagi, Hagi!». Lăsați omul să muncească! Eu am spus asta și când jucam. Mass-media din România, ziariștii, au un impact foarte mare asupra jucătorilor. Voi nici nu vă dați seama că, după un meci bun, îl faceți pe Hagi Maradona, iar după un meci prost îl faceți de râsul lumii. Aveți un impact foarte mare asupra formării mentalității, puneți o presiune enormă.

Acum, după ce încasezi șase goluri ca portar, normal că nu e ușor. O să zic iar, îmi place: primiți și voi, luați și voi câte o amendă! Dacă tu vrei să mergi mai departe, să câștigi ceva în viață, trebuie să ai c**ie! Dracu’ să mă ia, 6-0! Cojones! Nu mai trăim în trecut și gata!”, a comentat Arlauskis la FANATIK SUPERLIGA.