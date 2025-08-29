Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

“Lăsaţi-ne să ne întâlnim în finală!” Gigi Becali, euforic după tragerea Europa League: “Dacă era Mourinho, îţi dai seama…” Câte puncte face FCSB

Gigi Becali, prima reacție după ce a văzut cu cine va juca FCSB în Europa League. Omul de afaceri, deja cu gândul la marea finală.
Alex Bodnariu
29.08.2025 | 14:51
Lasatine sa ne intalnim in finala Gigi Becali euforic dupa tragerea Europa League Daca era Mourinho iti dai seama Cate puncte face FCSB
breaking news
“Lăsaţi-ne să ne întâlnim în finală!” Gigi Becali, euforic după tragerea Europa League: “Dacă era Mourinho, îţi dai seama…” Câte puncte face FCSB

FCSB și-a aflat adversarele din acest sezon de UEFA Europa League. Campioana României nu a avut parte de prea mult noroc la tragerea la sorți, însă Gigi Becali e extrem de optimist. Patronul roș-albaștrilor anunță că echipa sa nu va suferi nici măcar o înfrângere!

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, un munte de optimism după ce a văzut tragerea la sorți!

Gigi Becali a văzut tragerea la sorți și a intrat în direct pentru a analiza viitoarele adversare pe care FCSB le va întâlni în Europa League. Omul de afaceri se gândește deja la finala de la Istanbul. Latifundiarul din Pipera a făcut deja primele pronosticuri.

„În finală! Lăsați-ne să ne întâlnim în finală! Grupa o știu. Este o grupă normală. Sunt echipe europene puternice. Toate echipele sunt puternice, dar le putem bate pe toate. Singura care e greu să o bați este Fenerbahçe. Pe aia e greu să o bați. MM de aia voia mai mult, ca să vină Mourinho. E greu. Pe aia nu poți să o bați. E prea puternică. Dacă era Mourinho, îţi dai seama.

ADVERTISEMENT

(n.r. Feyenoord acasă?) Trei puncte! (n.r. Dinamo Zagreb în deplasare?) Trei puncte! (n.r. Fenerbahçe acasă?) Un punct! (n.r. Steaua Roșie în Serbia?) Trei puncte! (n.r. Young Boys Berna acasă?) Un punct! (n.r. Basel în deplasare?) Trei puncte! (n.r. Bologna acasă?) Trei puncte! (n.r. Go Ahead Eagles în deplasare?) Trei puncte!

Matematică, inteligență. Ce rost are să adun? Scad egalurile. Nu mă interesează de Mourinho. MM voia tare”, a declarat Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA, după ce a văzut tragerea la sorți.

ADVERTISEMENT
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată,...
Digi24.ro
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire

Echipele cu care FCSB se va duela în faza principală Euroopa League:

  • FCSB – Feyenoord (urna 1)
  • Dinamo Zagreb – FCSB (urna 1)
  • FCSB – Fenerbahce (urna 2)
  • Steaua Roșie – FCSB (urna 2)
  • FCSB – Young Boys (urna 3)
  • Basel – FCSB (urna 3)
  • FCSB – Bologna (urna 4)
  • Go Ahead Eagles – FCSB (urna 4)
ADVERTISEMENT
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au...
Digisport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul

UEFA va publica în weekend programul complet. Primele șase partide se vor juca în acest an, iar ultimele două în luna ianuarie. Cele mai bine opt clasate merg direct în faza optimilor de finală. În schimb, formațiile clasate pe pozițiile 9–24 vor juca un baraj.

Fotbalul românesc, cifre istorice! Capitolul la care FCSB şi Universitatea Craiova au cucerit...
Fanatik
Fotbalul românesc, cifre istorice! Capitolul la care FCSB şi Universitatea Craiova au cucerit Europa
“M-a nenorocit! Lucescu e blat cu Rotaru” Gigi Becali şi-a pus mâinile în...
Fanatik
“M-a nenorocit! Lucescu e blat cu Rotaru” Gigi Becali şi-a pus mâinile în cap când a văzut convocările selecţionerului pentru meciurile cu Canada şi Cipru
Patronul FCSB, ironii după calificarea Universităţii Craiova în cupele europene: “În istoria aia...
Fanatik
Patronul FCSB, ironii după calificarea Universităţii Craiova în cupele europene: “În istoria aia mică a lor. Cum să fiu pe acelaşi calapod?!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Bombă! Cum arată scenografia Craiovei care a fost interzisă de UEFA. Ultrașii acuză...
iamsport.ro
Bombă! Cum arată scenografia Craiovei care a fost interzisă de UEFA. Ultrașii acuză Recep Erdogan ar fi fost jignit și ar fi intervenit la UEFA
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de...
viva.ro
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de trei ori pe zi. Ne-am luat și jucării…”. Dezvăluirile vedetei nu se termină aici. Cătălin Măruță a făcut ochii mari. A spus totul ÎN DIRECT
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili”...
Jurnalul.ro
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili” trimiși la stat
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu...
adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la...
unica.ro
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând, iar rezultatele regimului pe care l-a ținut se văd cu ochiul liber! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să...
Observatornews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu...
as.ro
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e căsătorit de 29 de ani
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este...
stiripesurse.ro
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu...
Libertatea.ro
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două...
informat.ro
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două echipe în grupele cupelor euro...
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion...
RTV.NET
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!