“Lăsaţi-ne să ne întâlnim în finală!” Gigi Becali, euforic după tragerea Europa League: “Dacă era Mourinho, îţi dai seama…” Câte puncte face FCSB

. Campioana României nu a avut parte de prea mult noroc la tragerea la sorți, însă Gigi Becali e extrem de optimist. Patronul roș-albaștrilor anunță că echipa sa nu va suferi nici măcar o înfrângere!

Gigi Becali, un munte de optimism după ce a văzut tragerea la sorți!

Gigi Becali a văzut tragerea la sorți și a intrat în direct pentru a analiza viitoarele adversare pe care FCSB le va întâlni în Europa League. se gândește deja la finala de la Istanbul. Latifundiarul din Pipera a făcut deja primele pronosticuri.

„În finală! Lăsați-ne să ne întâlnim în finală! Grupa o știu. Este o grupă normală. Sunt echipe europene puternice. Toate echipele sunt puternice, dar le putem bate pe toate. Singura care e greu să o bați este Fenerbahçe. Pe aia e greu să o bați. MM de aia voia mai mult, ca să vină Mourinho. E greu. Pe aia nu poți să o bați. E prea puternică. Dacă era Mourinho, îţi dai seama.

(n.r. Feyenoord acasă?) Trei puncte! (n.r. Dinamo Zagreb în deplasare?) Trei puncte! (n.r. Fenerbahçe acasă?) Un punct! (n.r. Steaua Roșie în Serbia?) Trei puncte! (n.r. Young Boys Berna acasă?) Un punct! (n.r. Basel în deplasare?) Trei puncte! (n.r. Bologna acasă?) Trei puncte! (n.r. Go Ahead Eagles în deplasare?) Trei puncte!

Matematică, inteligență. Ce rost are să adun? Scad egalurile. Nu mă interesează de Mourinho. MM voia tare”, a declarat Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA, după ce a văzut tragerea la sorți.

Echipele cu care FCSB se va duela în faza principală Euroopa League:

FCSB – Feyenoord (urna 1)

Dinamo Zagreb – FCSB (urna 1)

FCSB – Fenerbahce (urna 2)

Steaua Roșie – FCSB (urna 2)

FCSB – Young Boys (urna 3)

Basel – FCSB (urna 3)

FCSB – Bologna (urna 4)

Go Ahead Eagles – FCSB (urna 4)

UEFA va publica în weekend programul complet. Primele șase partide se vor juca în acest an, iar ultimele două în luna ianuarie. Cele mai bine opt clasate merg direct în faza optimilor de finală. În schimb, formațiile clasate pe pozițiile 9–24 vor juca un baraj.