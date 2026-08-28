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„Lăsați oamenii de fotbal să facă fotbal!” Strigătul fostului jucător al Universității Craiova după 0-1 cu Ararat Armenia

Fostul fotbalist Ovidiu Stîngă crede că fotbalul românesc este într-un regres evident și salvarea e una singură: toate cluburile să lase oamenii de fotbal să facă fotbal și să nu mai se importe străini de „mâna a doua”
Flaviu Popa
28.08.2026 | 13:56
Lasati oamenii de fotbal sa faca fotbal Strigatul fostului jucator al Universitatii Craiova dupa 01 cu Ararat Armenia
EXCLUSIV FANATIK
Ovidiu Stîngă cere ca oamenii de fotbal să fie lăsați să facă fotbal
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Universitatea Craiova a pierdut calificarea în grupa Europa League după 0-1 cu Ararat Armenia, astfel că multă lume e dezamăgită de faptul că oltenii nu au putut să treacă de o echipă net inferioară cum este cea armeană. Fostul fotbalist Ovidiu Stîngă crede că e nevoie de o revoluție în fotbalul românesc.

Ovidiu Stîngă știe de ce Craiova a ratat calificarea în Europa League și de ce fotbalul românesc stă pe loc

Calificarea este o performanță. Ratarea Europa League este o dezamăgire, era un adversar acceptabil. N-am văzut meciul, deci nu mă pot pronunța asupra evoluției echipei. Adevărul că era un adversar de depășit, dacă ne uităm la lot, la fotbalul din România. La ultimii 20 de ani, ca și cotă suntem peste echipa adversă de aseară.

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E o schimbare, nu doar investițiile sunt cele care decid cine merge și cine rămâne acasă. E și scouting, management, continuitate, profesionalism. Oamenii de fotbal trebuie lăsați să facă fotbal. Nu să vină oameni din exterior să facă fotbal. Când vin din exterior, culegem roadele”, a explicat Ovidiu Stîngă la FANATIK SUPERLIGA.

Ovidiu Stîngă nu pare impresionat de fotbaliștii străini și antrenorii care sunt aduși în România în lipsă de opțiuni

Fără să se ferească de cuvinte, Ovidiu Stîngă a explicat că, din punctul lui de vedere, în România ajung fotbaliști de mâna a doua și antrenori străini la fel de slabi. Cluburile ar trebui, astfel, să dea credit mai mult specialiștilor din România, care cunosc mai bine fotbalul nostru.

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„Trebuia la valoarea lotului să accesăm Europa League. Am avut un traseu favorabil din punctul meu de vedere, doar calitatea jocului sau nu știu ce nu a mers. Au dus ca și echipă să mergem în Conference League. Mi se pare normal, la anul nu se știe dacă vom mai avea același culoar.

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Sincer, nu mai știu cum e cu coeficientul de echipă, de țară, important e că trebuie să joci. Dacă nu joci, se pot întâmpla lucruri ciudate. La prima vedere e ciudat, din exterior, fără să văd meciurile, e ciudat să ne scoată o echipă din Armenia. Important e să ai management bun, revin tot la fotbal, trebuie lăsați oamenii de fotbal să facă fotbal”, a completat fostul fotbalist.

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Ovidiu Stîngă pare să-l critice pe Filipe Coelho, antrenor portughez care nu ar avea un CV tocmai impresionant

În concluzie, Ovidiu Stîngă a lăsat să se înțeleagă că nu este impresionat de CV-ul lui Filipe Coelho și nu știe dacă acesta este varianta ideală pentru a conduce pe Universitatea Craiova. De altfel, tot mai multe voci îl acuză pe Coelho că este un antrenor mult prea calculat, care nu își asumă niciun risc.

„Nu știu ce achiziții s-au făcut, tot timpul sunt riscuri. Dacă nu cumperi un jucător cu calitate foarte bună, ci cumperi unul de mâna a doua, pentru că cei de prima mână nu vin în România, sunt riscuri.

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Riscul aducerii lui Coelho la Craiova a fost un risc mare. A dovedit că are calitate. Dacă era un antrenor mai inspirat, mai norocos, puteam să jucăm ultimul tur preliminar de Champions League. Când iei gol din faze fixe, OK, ține și de pregătirea lor, dar ține și de noroc și de inspirație și de seriozitate, ține de multe. Nu e doar vina antrenorului dacă iei goluri din faze fixe”, a completat Ovidiu Stîngă la FANATIK SUPERLIGA.

„Lăsați oamenii de fotbal să facă fotbal!”

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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