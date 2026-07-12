„Lăsați trofeele pe Oblemenco!” Marius Mitran exultă după ce Universitatea Craiova a bifat tripla: SuperLiga, Supercupa și Cupa României

ADVERTISEMENT

Știința știa ce are și ce poate, înaintea acestei deschideri frumoase, gen e2-e4, a sezonului, pe care doar Bobby Fischer o iubea. Și nici el întotdeauna. Știința avea trofeele, ambele, Cupa și campionatul, și știa că le cucerise chiar în fața clujenilor, cu nici două luni în urmă. Avantaj material, ca să rămânem la șah, dar și moral. Mai ales moral!

Marius Mitran exultă după o nouă seară magică pentru Universitatea Craiova: „Lăsați trofeele în Bănie”

Înainte de toate însă, și, pe cale de consecință, oamenii săi, mulți, în tribune și peluze. Avantaj decisiv? Avantaj doar în plecare? Rămânea de văzut, mai cu seamă că, în Europa, ambele Universități începuseră cu dreptul, acum câteva zile, Știința 4-1 cu Vitebsk, “U” Cluj, 0-0 cu Dinamo Kiev, nume greu, ambele meciuri pe terenuri neutre, dar socotite în deplasare.

ADVERTISEMENT

Puțin sub 2 era cota Craiovei la acest al treilea trofeu consecutiv, aproape, foarte aproape de 5, cea a clujenilor! Spunea și acest lucru multe despre o anumită echipă, dar mai cu seamă despre așteptările dinaintea războiului. Sava e pentru prima oară titular, iar Screciu revine în linia de apărare, lângă Romanchuk și Stevanovic. La mijloc Mora e și el titular, după minutele mai puține cu Vitebsk, Băluță e în fix aceeași situație, Anzor și Bancu sunt pe poziții.

În atac, doar Baiaram a jucat titular și miercurea trecută, Nsimba e în situația lui Mora, iar David Matei debutează în sezon. Iar morișca Științei este forjată din minutul 4, când Nsimba e călcat pe picior și ar fi fost o fază de penalty. Arbitrii au decis însă că nu e cazul. Două minute mai târziu, Matei centrează și Stanojev îi suflă mingea lui Baiaram!

ADVERTISEMENT

Nsimba a deschis scorul, dar a și ratat multe ocazii. Putea fi 2-0 înainte de pauză, dar arbitrul asistent s-a grăbit să ridice fanionul

O singură echipă, o singură direcție a meciului! Și totuși, Aliev scapă de Bancu, singur cu Sava, dar trage alături. E doar minutul 14, dar partida e ascuțită ca o lamă nouă. Un fel de “care pe care” nesfârșit și aducător de pericole! Nsimba (28), plasează și el pe lângă poartă o minge pe care scria “gol”, iar partida se mai calmează? Nu, pentru că Baiaram îl găsește perfect pe Nsimba (32), dar șutul acestuia șterge bara din stânga lui Lefter! Ocazie mare!

ADVERTISEMENT

Pe traseul Nistor-Bic- Stanojev- Alibek, mingea circulă rapid, iar ultimul ratează incredibil din apropiere! (34). Nu e cronică de meci, e cronică de Port Aventura, celebrul Parc în care senzațiile tari și adrenalina se transformă în spectacol! Asta pentru că Nsimba (40) nu mai rateazã și, angajat fabulos de Anzor, pleacă de la limita ofsaidului, dar perfect poziționat, central, se duce singur și trage ca un uriaș atacant ce este, la colțul scurt, jos, în dreapta lui Lefter: 1-0!

ADVERTISEMENT

Pauza e amânată cu încă trei minute, Mora înscrie și el, dar de această dată arbitrul asistent indică greșit un ofsaid într-o fază premergătoare! Trebuia să fie 2-0? Foarte probabil, da! Tavares intră în locul lui Baiaram, din primul minut al reprizei, Macalou și Ștefănescu sunt mutările lui Bergodi, în locul lui Simion și Poulolo.

Aliev a egalat pentru clujeni, Cicâldău a fost aproape de un euro-gol! S-a trecut direct la lovituri de departajare

Dar tot Nsimba e la un pas de a face dubla! Golul vine, dar la poarta oltenilor, Aliev înscrie, cu Macalou, pasator decisiv, în ofsaid! Așa arată asistentul. Confuzie, sistemul VAR întârzie o decizie. E gol! E gol? Sau nu? Sau da? E gol: 1-1, în minutul 53. Ies Screciu și Nsimba, intră Rus și Elsior (62), semn că Vladimir e încă ușor accidentat, iar Nsimba ușor neconcentrat.

ADVERTISEMENT

Mora vede un “galben” nemeritat (73), pentru o așa zisă simulare, iar spiritele se aprind puțin, Anzor primește și el, corect, pentru fault (77). Finalul se apropie ca o umbră care ascunde multe în ea. Poate prea multe… Craiova pare obosită, amintirea ratărilor lui Nsimba e tot mai pregnantă. Alibek îl barează pe Rus, la nivelul feței, dar decizia albă e corectă.

Cicâldău, intrat între timp și el, în minutul 71, trage ca Julian Alvarez, dar bara transversală îl salvează pe Lefter! E minutul 83 și Știința resimte șocul. Putea fi și n-a fost! Putea fi!! Trică și Adams intră și ei, ies Stanojev și Alibek (85). Matei nu poate ajunge o minge de “singur cu portarul” și intră imediat Assad, în 90+1, pentru loviturile de departajare. Iese Stevanovic.

Marius Mitran, după ce 5 execuții perfecte ale oltenilor la loviturile de departajare: „Dacă aduceți trofeele la Craiova, lăsați-le acolo!”

Urmează loteria, ruleta, caruselul penalty-urilor de departajare! 15.000 de oameni își țin răsuflarea, chemând norocul la ei! Și el vine, dramatic, îmbrăcat în alb albastru sau în alb și negru? Craiova e prima. Assad 1-0. Cluj: Chipciu, 1-1. Rus, cu șiretul, 2-1. Macalou, ratare, șut peste poartă! Ruleta se rotește! Cic: 3-1. Perfect! Ștefănescu, clar. 3-2. Mora, forță: 4-2. Drammeh, la colț. 4-3. Anzor, sus, perfect:5-3!