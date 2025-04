Lasconi, acuze dure: “Nicuşor Dan minte! A fost împins să candideze! E arhitectul trădării! USR discută cu el de anul trecut”

Elena Lasconi, invitată la Testul Puterii cu Denise Rifai, a comentat înțelegerea pe care USR și Nicușor Dan ar fi făcut-o pentru ca primarul general să candideze la alegerile prezidențiale.

Lasconi, acuze dure: “Nicuşor Dan minte!”

Întrebată dacă au existat înainte de această campanie, Elena Lasconi a răspuns afirmativ: „S-a pus problema, s-a discutat să procedăm exact ca anul trecut. Facem focus grup-uri, facem sondaje și să continuăm să facem campanie, pentru că am lucrat profesionist. Dar am spus că niciodată nu trebuie să se retragă cineva fără luptă. Ei au reacționat foarte prost și foarte slab. Asta e dureros. Mi-au blocat și accesul la bani, adică nici nu mă lasă să-mi continui campanie. Iar asta e de caz penal, pentru că nu am posibilități să-mi fac campania ca ceilalți. Au jucat mârșav. Ei nu pot să-mi retragă un sprijin politic pentru că nu mi l-au dat”.

ADVERTISEMENT

Despre înțelegerea dintre primarul general al Capitalei, actual candidat independent, și , partid pe care aceasta îl conducea din funcția de președinte, și formațiunea discutau încă de anul trecut subiectul candidaturii.

„Ei discută cu Nicușor de anul trecut. Categoric el este arhitectul acestei trădări. Acest candidat spune de două luni că este decizia USR-ului pe cine susține. Care decizie? Că decizia a fost luată la Congres. A fost împins să candideze. A băgat bățul prin gard. După ce a fost știrea aia, că USR-ul nu mă mai susține pe mine, a fost întrebat cum vi se pare deciia pe care a luat-o USR-ul, el a spus că a fost o decizie foarte corectă. Și după s-a dezis, că nimănui nu îi plac trădătorii. Ce membru al USR, vreodată în viața lui, va mai candida la prezidențiale? Asta îți arată faptul că poți rămâne oricând fără sprijin. Nu vreau să ajung la un moment în care să rămân fără fonduri. Asta le-am spus în iunie.

ADVERTISEMENT

Mi-am dat seama ce caracter are. Adică nu are. După acea conferință de presă le-a spus jurnaliștilor că m-a sunat și nu i-am răspuns. Am apelurile, eu l-am sunat și nu mi-a răspuns. El știa înainte cu o zi că se vor anula alegerile și așa a fost încurajat să candideze. Eu nu cedez la presiuni și nici nu mă poate șantaja că nu mă are cu nimic la mână.

Aș fi făcut asta pentru domnul Bolojan. Atunci domnul Georgescu era în cărți. Domnul Bolojan nu stătea bine din punct de vedere al notorietății. Dar nu aveam de gând să mă retrag pentru Nicușor Dan. Nicușor dan, cu oricine ar intra în turul doi, nu ar câștiga. Dacă eu mă retrag, niciodată el nu o să primească ceva din cele 650.000 de voturi.

ADVERTISEMENT

El nu se uită în ochii oamenilor. Lui i-a intrat foarte bine în cap că trebuie să facă asta. Eu chiar nu înțeleg stilul ăsta de pierzător. Eu i-aș ruga pe oameni să gândească util. Votul util al fi pentru mine. Nu doar că s-ar face jumătate de dreptate pentru alegerile anulate, dar eu pot să bat pe oricine în turul doi”, a comentat Elena Lasconi la Testul Puterii.

ADVERTISEMENT

În cadrul întrebărilor cu răspuns de tip Da/Nu, Elena Lasconi a fost întrebată dacă banii au fost o problemă în interiorul USR și dacă este de părere că unii membri din conducerea USR acționează în numele Serviciilor Secrete.

„Banii sunt o problemă, lipsa lor. Nu mi-a retras nimeni sprijinul, nu e o decizie. Nu am obținut banii prin intermediul colegilor. Posibil ca o parte din ei să acționeze la comanda Serviciilor Secrete. Ionuț, pot să mă gândesc și la Dominic. Nu m-aș fi așteptat la Dominic să facă asta, să fie împreună cu Ionuț, să organizeze toată treaba asta”, a răspuns fosta șefă a USR.

Ea a fost întrebată și dacă ar continua un Guvern condus de Marcel Ciolacu: „Eu i-am spus în față lui Marcel Ciolacu, că niciodată cu el, niciodată cu Nordis-ul, cu toate problemele pe care le are, niciodată cu cineva de la PSD, și am convingerea acum că în momentul critic în care avem un deficit peste 9%, soluția nu e cineva de la PSD”.