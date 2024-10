Lasconi, despre negocierile cu liberalii pentru o guvernare de dreapta. „PNL nu se învârte doar în jurul lui Ciucă”

Elena Lasconi, președinta USR, a afirmat, marți, că negocierile cu PNL pentru un pol de guvernare de dreapta „nu vor fi făcute pe vorbe”, ci pe garanțiile liberalilor că niciodată nu se vor mai alia cu PSD. Totodată, Lasconi i-a calificat pe liberali „mincinoși” pentru că, spune ea, de câteva luni vor să discute cu USR dar nu au făcut nici un demers în acest sens.

„Să văd semnătură că PNL nu va mai face guvernare cu PSD”

Elena Lasconi, președintele USR și candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie, a precizat, marți, că negocierile cu PNL pentru o guvernarea de dreapta se vor face dacă liberalii vor garanta că nu vor mai face niciodată o alianță de guvernare cu .

„Această discuţie reală nu va mai fi făcută pe vorbe şi voi dori să văd negru pe alb, adică semnătură că niciodată PNL nu va mai face alianţă cu PSD. Niciodată, indiferent de ce apare, niciodată PNL nu va mai face guvernare cu PSD”, a declarat Elena Lasconi.

„Asta e realitatea, ei sunt mincinoși”

Președinta USR a precizat că nu a avut discuții cu liberalii pentru un sprijin acordat liderului Nicolae Ciucă în turul doi al prezidențialelor. „Domnule, eu n-aş vrea să spun acum, dar asta e realitatea, că ei sunt mincinoşi. Eu am auzit de câteva luni că ei toţi vor să vorbească cu USR, dar n-au făcut nimic. Mie nu mi-a sunat telefonul. Am numărul de telefon al domnului Ciucă. Când a avut nevoie, atunci, înainte de a mă invita domnul Ciolacu la guvern pentru a ne sfătui chipurile cu privire la data alegerilor, atunci m-a sunat. Şi i-am spus care este opinia mea şi s-a bucurat că doream alegeri la termen. Din momentul acela, pe mine nu m-a mai sunat niciodată. Deci telefonul meu îl are. Nu poate spune că nu îl are, pentru că am discutat asta”, a spus Lasconi.

„PNL nu se învârte doar în jurul domnului Ciucă”

Dacă sunt „mincinoși”, de ce ar avea încredere să guverneze cu liberalii, a fost întrebată Lasconi. „PNL nu se învârte doar în jurul domnului Ciucă, să ne înţelegem”, a răspuns aceasta.

Elena Lasconi a mai spus că nu se va retrage din cursa pentru în favoarea lui Ciucă, pentru că „USR-ul este cel mai democratic partid la momentul de faţă şi este singura speranţă a României. Dacă ei vor să vină în această speranţă, să se alăture într-o alianţă, pot să mă susţină la prezidenţiale, categoric”.

„Aveţi câteva ore să le arătaţi românilor de partea cui sunteţi”

Anterior, Elena Lasconi le-a transmis celor de la PNL, după ce a anunțat că va depune o moțiune de cenzură în Parlament împotriva Guvernului, că îl așteaptă pe Nicolae Ciucă să vină cu 110 semnături pentru moțiune și să arate astfel „de partea cui sunt” liberalii.

„Un mesaj special pentru foştii noştri partenerii de la PNL. Aveţi câteva ore să le arătaţi românilor de partea cui sunteţi. De partea poporului sau de partea lui Marcel Ciolacu. Câteva ore. Ştiu că este greu să te îndepărtezi de pungile cu bani de la guvern, ştiu că este greu mai ales că toţi primarii din ţară aşteaptă ceva ca să poată să vă sprijine în această campanie electorală. Dar să nu uităm că PNL a făcut foarte multe lucruri bune în istoria României, în urmă cu 100 de ani. Nu puteţi să mai mergeţi braţ la braţ cu PSD şi să spuneţi că sunteţi urmaşii brătienilor”, a declarat Elena Lasconi.