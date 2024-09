Lasconi, mesaj dur pentru președintele PNL. „Păi aşa faci? În primul rând ai jignit o femeie. Nu se face, domnul general, asta”

Elena Lasconi, președinta USR, a avut un mesaj dur la adresa liderului PNL, Nicolae Ciucă, după ce a revocat o întâlnire cu ea, ceea ce a jignit-o ca femeie și ca politician, președinte de partid. „Nu se face, domnul general, asta!”, i-a transmis Lasconi lui Ciucă.

„În primul rând ai jignit o femeie. Nu se face, domnul general, asta”

Elena Lasconi, președinta USR, a afirmat, luni seara, că a aflat de la știri că președintele PNL, Nicolae Ciucă, nu mai are loc pe agendă pentru o discuție cu ea, desi, spune ea, avea întâlnire cu liderul liberalilor. Lasconi a spus că această atitudine a jignit-o, ca femeie și președinte de partid

„Aveam întâlnire cu domnul Ciucă şi cu domnul Motreanu şi am văzut de la televizor că domnul Ciucă nu mai are loc în agendă pentru mine. Ok, bine… Şi aia au jucat-o, şi aia a fost o manipulare, şi aia a fost o lipsă de maturitate. Şi tu spui că vrei să vorbeşti cu USR-ul. Păi aşa faci? În primul rând ai jignit o femeie. Nu se face, domnul general, asta! În al doilea rând, un preşedinte de partid. Aaa… că poate unii dintre oameni nu ştiu să se uite la o femeie ca la un preşedinte de partid, aşa cum nu ştiu să se uite ca la un demnitar, dar învaţă! Înveţi, e greu, se schimbă greu mentalităţi, trebuie să treacă zece ani, dar poate că este momentul să înceapă schimbarea asta de mentalităţi”, a afirmat Elena Lasconi la .

În opinia președintei , o coaliție de dreapta, după alegeri, în care să fie cooptat și , ar fi „ideală”. „Altfel eu nu văd cum am putea să scoatem ţara din declinul în care este în momentul de faţă. Nu văd. (…) La anul va fi 2008, nu va fi 2025, va fi 2007-2008, o să fie foarte rău din punct de vedere economic, se ascunde lucrul acesta pentru că este an electoral şi nu ni se spune. Din informaţiile publice, doar, dacă te uiţi îţi dai seama de lucrul acesta”, a declarat Lasconi.

„Lipsă de maturitate” la PNL

Lasconi, care candidează la din noiembrie, a mai spus că ar câștiga alegerile din primul tur, dacă ar avea susținerea liberalilor dar, spune ea, „nu ai cu cine să vorbești”.

„Eu am vorbit cu mulţi membri PNL, importanţi, dar care nu ies în faţă acum, care bineînţeles că vor cu noi, e evident că vor cu noi, nu cu PSD. Dar nu ai cu cine să vorbeşti”, a declarat președinta USR.

Dacă ei m-ar susţine pe mine la prezidenţiale (…) Eu vă spun un lucru: dacă se va întâmpla asta va fi pentru prima dată în istorie când vom câştiga din primul tur şi pentru prima dată în istorie când vom avea preşedinte femeie”, a adăugat ea.

Președinta USR i-a acuzat pe liberali și de „lipsă de maturitate”. „Eu nu înţeleg copilăria asta, deci nu există maturitate acolo. Eu credeam că politicienii au o maturitate, dar m-am înşelat. Şi nu aş vrea să mă apuc să fac invitaţii, dar uite: eu nu am o problemă, vă invit, vă invit să discutăm”, a mai spus ea.