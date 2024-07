Lasconi, reacție după bombardarea spitalui de copii din Kiev. „Doar pentru că așa vor dictatorul de la Kremlin și gașca lui de criminali?”

Elena Lasconi, președinta USR, a denunțat bombardamentele criminale de luni ale Rusiei asupra celui mai mare spital de copii din Ucraina, o altă oroare a Moscovei care a făcut înconjurul lumii. „Doar pentru că așa vor dictatorul de la Kremlin și gașca lui de criminali?”, a întrebat Lasconi.

Lasconi: „Un război pur și simplu inuman, de neînțeles”

Elena Lasconi, președinta USR și candidată la alegerile prezidențiale, a denunțat bombardamentele de luni ale Rusiei împotriva mai multor orașe ucrainene, inclusiv a capitalei Kiev, unde mai multe clădiri, inclusiv cel mai mare spital de copii din țară, au fost lovite de bombe și rachete.

„Un război care are în bătaia puștii sau a rachetelor copii este pur și simplu inuman, de neînțeles. Astăzi, cel mai mare spital de copii din Ucraina – și unul dintre cele mai mari din Europa – a fost spulberat de o rachetă rusească. Am văzut imagini groaznice, greu de privit. Mă pun în pielea părinților care își caută la această oră copiii printre dărâmături și e dureros. Am în minte o mamă pe care am cunoscut-o la cutremurul din 1999 din Turcia, care își smulgea la propriu părul din cap și urla îngenuncheată de durere după ce și-a găsit băiețelul sub dărâmături. Dacă ești mamă știi, dacă ești mamă simți”, a scris Elena Lasconi pe contul său .

„Acest atac mișelesc reprezintă o crimă de război”

Președinta USR a subliniat imaginile terifiante după bombardamentul rusesc, în care apar copii bolnavi de cancer care sunt tratați pe trotuar, subliniind că este vorba de o „crimă de război” care trebuie adusă în fața Curții Penale Internaționale.

„Mă uit la această fotografie cu copiii care au fost salvați din spitalul bombardat, copii bolnavi de cancer care își fac tratamentul pe trotuar. Și pentru ce? Doar pentru că așa vor dictatorul de la Kremlin și gașca lui de criminali? Nu putem merge mai departe, nu putem închide ochii. Acest atac mișelesc reprezintă o crimă de război și vinovații trebuie să răspundă în fața Curții Penale Internaționale”, scrie Lasconi.

„Lumea Liberă trebuie să rămână unită”

Elena Lasconi a mai afirmat că războiul declanșat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei este dovada că regimurile dictatoriale nu au altă rațiune de a fi decât să atace lumea liberă, democrația și sistemul bazat pe legi. În acest context, a subliniat Lasconi, apare evident că, pentru , apartenența la NATO și la parteneriatul transatlantic cu SUA reprezintă singurele garanții în fața pericolului regimurilor care se bazează pe forță și pe intimidare pentru a continua să existe.

„Războiul de la granițele noastre ne-a amintit tuturor că Lumea Liberă are numeroși dușmani care afirmă deschis că vor să înlocuiască actualul sistem internațional bazat pe lege și predictibilitate pe forța armelor. Nu avem voie să cedăm, nu avem voie să facem niciun pas în spate. Lumea Liberă trebuie să rămână unită pentru că doar astfel vom ieși victorioși, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată în istorie când tiraniile au contestat sistemul democratic occidental. De aceea, relația transatlantică, parteneriatul strategic cu SUA și apartenența la NATO reprezintă pentru România cele mai bune garanții de securitate pentru noi și pentru generațiile viitoare. Iar criminalii, mai devreme sau mai târziu, trebuie să răspundă în fața justiției”, se arată în postarea Elenei Lasconi.

Zi de doliu, marți, la Kiev

Luni, Kievul a suferit unul dintre cele mai devastatoare atacuri aeriene de la începutul invaziei ruse pe scară largă. Rusia a vizat infrastructura civilă chiar în momentul în care prim-ministrul indian Narendra Modi se întâlnea cu Vladimir Putin la Moscova și la trei zile după ce prim-ministrul ungar a vizitat Kremlinul pentru a propune o „încetare a focului” în Ucraina.

Cel mai mare spital pediatric din țară și o maternitate privată din Kiev au fost lovite de rachete, ucigând 27 de persoane – inclusiv mai mulți copii – în ceea ce este încă un bilanț provizoriu, victimele putând fi încă găsite sub dărâmături. Unsprezece persoane au mai fost ucise în regiunea Dnipropetrovsk (centru-est) și trei în Pokrovsk (est). Cel puțin 140 de persoane au fost rănite în total. Autoritățile din capitală au decretat marți o zi de doliu.

Zelenski: „Rusia trebuie să fie considerată pe deplin responsabilă”

„Unul dintre cele mai importante spitale pentru copii din Europa”, spitalul Okhmatdyt, a fost avariat la Kiev, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe X. „Rusia nu poate susține că nu știe unde cad rachetele sale și trebuie să fie considerată pe deplin responsabilă”, a adăugat el.

Ca de obicei, Moscova neagă acest lucru, insistând că a vizat și a lovit „instalații militare” și susținând că imaginile dovedesc că pagubele produse spitalului au fost cauzate de căderea unei rachete antiaeriene ucrainene.

Luni, președintele SUA, Joe Biden, a denunțat aceste lovituri drept „o amintire atroce” a „brutalității” de care dă dovadă Rusia și a promis „noi măsuri pentru a consolida apărarea aeriană a Ucrainei”. „Împreună, cu aliații noștri, vom anunța noi măsuri de consolidare a apărării aeriene a Ucrainei pentru a ajuta la protejarea orașelor și civililor săi de loviturile rusești”, a declarat președintele american, care găzduiește începând de marți un .